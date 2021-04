Piektdien, 2021. gada 30. aprīlī, uzreiz pēc raidījuma "Panorāma", plkst. 21:05, kanālā LTV1 būs skatāms Latvijas Literatūras gada balvas (LaLiGaBa) pasniegšanas raidījums, kuru veido biedrības "Ascendum" un žurnāla "Satori" radošā komanda. Raidījuma režisore ir Liene Linde, to vadīs dzejnieki Toms Treibergs un Marija Luīze Meļķe, skanēs Edgara Mākena mūzika, un ar īpašu ceremonijai sacerētu skaņdarbu uzstāsies Miķelis Putniņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Raidījumā tiks atklāti balvu saņēmēji visās nominācijās, godināti mūža balvas laureāti – valodniece un rakstniece Lalita Muižniece un literatūrzinātnieks Gunārs Bībers, kā arī sveikti speciālbalvas ieguvēji – festivāla "Prozas lasījumi 2020" komanda rakstnieces Ingas Žoludes vadībā.

Jau ziņots, ka LALIGABA ekspertu komisija – rakstniece Nora Ikstena, dzejnieks, atdzejotājs un literatūrkritiķis Raimonds Ķirķis, rakstniece Sabīne Košeļeva, literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, tulkotāja Inga Mežaraupe, dzejniece un skolotāja Daina Sirmā un dzejnieks, publicists un filozofs Ilmārs Šlāpins – par labākajiem 2020. gadā izdotajiem literārajiem darbiem dzejā, prozā, bērnu literatūrā, kā arī tulkojumu un debijas kategorijā atzinusi:

LABĀKAIS DZEJAS DARBS

Amanda Aizpuriete "Pirms izvākšanās", Neputns

Ingmāra Balode "Dzejoļi pēc mūsu ēras", Neputns

Katrīna Rudzīte "Ērti pārnēsājami spārni", Neputns

Kārlis Vērdiņš "Gatavā dzeja", Neputns

LABĀKAIS PROZAS DARBS

Inga Ābele "Balta kleita", Dienas Grāmata

Inga Gaile "Rakstītāja", Dienas Grāmata

Jānis Joņevs "Tīģeris", Dienas Grāmata

Laura Vinogradova "Upe", Zvaigzne ABC

LABĀKAIS DARBS BĒRNIEM

Ērika Bērziņa "Mammas dzejoļi", ilustrējusi Anna Vaivare, Liels un mazs

Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska "Emī un Rū. Robota sirds", ilustrējusi Guna Poga, Tuta Media

Marts Pujāts "Ej nu ej", ilustrējusi Lāsma Pujāte, Liels un mazs

Inga Žolude "Pirmo reizi uz Zemes", ilustrējis Krišs Salmanis, Liels un mazs

LABĀKAIS TULKOJUMS

Dena Dimiņa no holandiešu valodas tulkotais Edvarda van de Vendela romāns "Zilās zāles vasara", Liels un mazs

Jāņa Elsberga no angļu valodas tulkotā Čārlza Bukovska dzejas izlase "Kodiens", Neputns

Daces Meieres no lietuviešu valodas tulkotais Jurgas Viles grafiskais stāsts "Sibīrijas haiku", ilustrējusi Lina Itagaki, Liels un mazs

Māras Poļakovas no krievu valodas tulkotais Leonīda Dobičina romāns "Enpils", Orbīta

SPILGTĀKĀ DEBIJA

Elvīra Bloma "Izdzēstie attēli", Orbīta

Andris Kalnozols "Kalendārs mani sauc", Orbīta

Ivars Šteinbergs "Strops", Neputns

Lauris Veips "Interesantās dienas", Orbīta

Laureāti saņems dizaina studijas "Mājo" veidoto LALIGABA lampu un naudas balvas.

Šī gada balvas devīze "Priekos un bēdās" apliecina literatūras spēku pārdzīvot arī visdrūmākos laikus, sniedzot iespēju patverties no apkārt notiekošā, ļaujot ceļot laikā un telpā, kā arī rast mierinājumu un labāk izprast pasauli. Lai kas arī notiktu, grāmata nekad nepievils – būs kopā gan priekos, gan bēdās, gan veselībā, gan slimībā, spēs izvest caur uguni un ūdeni –, to apliecina zīmogs – šī gada balvas vizuālā zīme.

Latvijas Literatūras gada balva (LALIGABA) ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē Latvijā, tas nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par izcilākajiem darbiem, kuri gada laikā publicēti Latvijas rakstniecībā.

Par balvas norisi rūpējas un to kopīgi organizē: Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība.

Balvu atbalsta: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Baltic International Bank un Latvijas Televīzija.

Ar balvu sadarbojas un par balvu informē: Latvijas Radio, Latvijas Sabiedrisko Mediju portāls, interneta žurnāls "Satori", biedrība "Ascendum", "Delfi", "Kultūras Diena un Izklaide", "Kultūrzīmes", žurnāls "Ir", "konTEKSTS", "Punctum", Radio NABA, "Domuzīme", grāmatnīcu tīkls "Jānis Roze", grāmatnīcu tīkls "Zvaigzne ABC", dizaina studija "Mājo", "Omniva".