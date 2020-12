Tiešsaistē notiks starptautiskais festivāls "Dzeja bez robežām"

2020. gada 5. decembrī plkst. 13:00–16:00 tiešsaistē notiks starptautiskā dzejas festivāla Dzeja bez robežām lasījumi. Festivālā šoreiz piedalīsies 11 dzejnieki no Latvijas, Krievijas un Ķīnas.

Parasti festivāla lasījumi notiek Rīga. Šoreiz pandemijas dēļ katras valsts pārstāvji lasīs savā valstī: dzejnieki no Krievijas – grāmatu veikalā "Порядок слов" Pēterburgā, dzejnieki no Ķīnas – grāmatu veikalā "Madzižeņs" Pekinā, dzejnieki no Latvijas – Happy Art Museum (pēc ārkārtējās situācijas noteikumiem lasījumi Rīgā notiek bez skatītājiem). Festivālu varēs skatīties visā pasaulē tiešsaitē.

Festivāls Dzeja bez robežām tiks rīkots trīs valodās: latviešu, krievu un ķīniešu (2020.g. festivāla gada valoda). Festivālā piedalīsies 3 dzejnieki, kas raksta festivāla gada valodā, 4 latviešu un 4 krievu autori. Festivāla organizatori izraudzījušies dalībniekus, lai autoru individuālās poētiskās prakses ļautu viņiem iesaistīties produktīvā dialogā.

No Latvijas piedalīsies: Ingmāra Balode, Ivars Šteinbergs, Krista Anna Belševica, Lote Vilma Vītiņa; krievu valodu pārstāvēs – Vasiļijs Karasjovs no Latvijas, Dmirijs Grigorjevs, Nastja Denisova, Vlads Gagins no Krievijas. Festivāla dzejnieki no Ķīnas – Šeņs Haobo, Li Suo, Sji Va. Pie atdzejojumiem strādājuši dzejnieki no Latvijas un Krievijas – Einārs Pelšs, Dmitrijs Kuzmins, Jeļizaveta Abušinova.

Festivāla noslēgumā dzejnieki-dalībnieki slepenā balsojumā izvēlēsies festivāla balvas ieguvēju. Festivāla Dzeja bez robežām balva – laureāta dzejas krājuma publicēšana vienā no festivāla valodām izdevniecībā "Literature Without Borders" vai arī ārzemju partneru izdevniecībā.

Starptautiska dzejas festivāla "Dzeja bez robežām" pasākumi notiek ceturto reizi, tie turpina festivāla "Dzejnieka asinis" tradīcijas, aicinot uz Latviju ārzemju māksliniekus un veicinot starptautisko literāro dialogu. Festivāla organizatori ir dzejnieks, kritiķis un izdevējs Dmitrijs Kuzmins (Literature without borders, Ozolnieki, Latvija), dzejnieki Jeļena Glazova un Kaspars Zalāns.

Saite uz tiešsaiti tiks publicēta īsi pirms pasākuma festivāla "Facebook" lapā.