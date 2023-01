Uz bērnu laukumu atnāk pieaugušie. Vērdiņš par Žebera 'Ejas un asakas'

No otras puses, "Ejas un asakas" uzrāda, cik izplatīti ar bērnību saistītie motīvi bijuši viņa "pieaugušo" dzejoļos, kuros netrūkst dažādu ne/pieaugšanas stāstu un piedzīvojumu. Turklāt daži šeit publicētie dzejoļi jau pirms vairākiem gadiem publicēti žurnālā "Latvju Teksti" kā pieaugušajiem domāti teksti, piemēram, lakoniskais dzimtes tematikai veltītais "reiz": "reiz kādai apaļai sievietei / un četrkantainam vīrietim / piedzima trīsstūrains bērns. / puisītis vai meitenīte, / bija atkarīgs no tā, / kā viņu pagrieza." (73. lpp.) Fakts, ka jaunajā grāmatā šie teksti iederas pat ļoti labi, apliecina, ka robežas starp pieaugušā un bērna pasauli Žebera dzejā ir gaistošas.

Foto: Publicitātes attēls

Lai arī šie piedzīvojumi izsacīti atraktīvā, lakoniskā formā un šķiet piemēroti bērnu auditorijai, dažos no tiem dziļi paslēptā sentimenta patiesos apmērus droši vien sapratīs tikai pieaugušie. Kādā dzejolī lasām: "kad satumst, / pilsētas parkā / uz bērnu laukumu / atnāk pieaugušie. / viņi iesēžas šūpolēs, / šūpojas un skatās / sevī kā tālumā. / kad viņi beidz šūpoties / un dodas prom, / drēbes kļuvušas vaļīgas, / kurpes par lielu." (83. lpp.) Šādus un līdzīgus laika ritējumam veltītus tekstus droši vien dziļāk izjutīs lasošie vecāki, bet varbūt pat vecvecāki. Iespējams, krājums atkal uzjundīs nebeidzamās diskusijas par to, kāds saturs ir pieļaujams bērnu literatūrā, jo Žebers šai grāmatai sarūpējis arī mazliet jutekliskuma un makabru motīvu. Tomēr, kā rāda pieredze, bērni no šāda veida literatūras paņem to, kas rezonē ar viņu pasaules ainu, mazie huligānismi šajos dzejoļos uzskatāmi par mazu atalgojumu priekšā lasošajiem vecākiem. Kopējā grāmatas noskaņa ir elēģiska rezignācija par trauslo un gaistošo dzīvi, kuras centrālais simbols – ātri augošs bērns – vairākos dzejoļos izskrien cauri savam mūžam pārlieku ātri, pat nepamanījis savu pieaugšanu un novecošanu. Urbānā, tehnoloģizētā vide nereti kalpo kā fons, uz kura ātri skrienošais mūžs paslīd citiem garām nepamanīts un nenovērtēts.