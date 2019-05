Šogad tautieši 4. maija svētkos kopā sanāks vismaz 14 valstīs vairāk nekā 25 vērienīgos sarīkojumos, liecina diasporas portāla "Latviesi.com" apkopotā informācija.

Neatkarības atjaunošanu ārzemju latvieši svinēs ļoti dažādi: Florencē ap simt latvieši no Itālijas, Luksemburgas un Latvijas pulcēsies ģimeņu nometnē, Toronto skanēs leģendārā rokopera "Lāčplēsis", Vīnē latvieši grasās noskriet 101 kilometru garu stafeti, bet Īrijas latvieši kāps Svētā Patrika kalnā un tā galotnē dziedās himnu.

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētkus svinēs ASV, Austrijā, Austrālijā, Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Jaunzēlandē, Kanādā, Norvēģijā, Spānijā, Vācijā, un Zviedrijā. Latviešu kopienas, biedrības un organizācijas par godu svētkiem rīkos nometnes, skrējienus, koncertus, dziedās dziesmas, skatīsies teātra izrādes un jaunākās filmas, arī pulcēsies piknikos un dievkalpojumus.

No 3. līdz 5. maijam plaša svinību programma būs Itālijas centrā Toskānā, netālu no Florences. Itālijas un itāļu Šveices latviešu biedrība "ALISI" aicina latviešus no tuvākas un tālākas apkaimes svinēt Latvijas svētkus ģimeņu nometnē. Tajā piedalīsies vismaz 70 latvieši no Itālijas un arī viesi no Latvijas un Luksemburgas. Gan mazie, gan lielie dalībnieki varēs piedalīties latviešu valodas, vēstures un rokdarbu nodarbībās. Tāpat vecāki varēs noskatīties Latvijas simtgades filmu "Homo Novus", savukārt bērni – animācijas filmu "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi". Apmeklētāji varēs piedalīties arī interaktīvā literatūras un vēstures apguves nodarbībā, kurā paredzēts virtuāls ceļojums Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumos. Noslēguma pasākumā 5. maijā uzstāsies Itālijas latviešu koris "Saule" diriģentes Ilzes Atardo vadībā, un latviešu literatūras tulkojumus un ieskatu Latvijas vēsturē itāļu valodā piedāvās tulkotājs un blogeris Paolo Pantaleo.

Toties otrpus okeānam, Toronto, par godu svētkiem izskanēs koncerts "Es savu Tēvzemi dzirdu". Tajā būs fragmenti no Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes leģendārās rokoperas "Lāčplēsis". Koncertā kopā pulcēsies Toronto apkaimes latviešu mūziķi: Valdis Jevtejevs, Kaspars Reinis, Teika Matisons, Ivars Gaide un ansambļa "Skanda" diriģents un komponists Jānis Beloglāzovs, ērģelniece Anita Gaide un čellists Juris Ķeniņš.

Latvieši Austrijas galvaspilsētā Vīnē kopīgiem spēkiem skries 101 kilometru garu stafeti. Pēc sportiskajām aktivitātēm Latvijas vēstniecības dārzā sekos svinīgā daļa, kurā uzstāsies Vīnes latviešu bērnu ansamblis. Pasākuma laikā darbosies grāmatu maiņa, kurā lasītāji varēs izlasītās grāmatas samainīt ar nelasītajiem literatūras darbiem. 4. maija svētkus svinēs arī Austrijas pilsētā Grācā, piedaloties Tukuma bērnu ansamblim "Varavīksne".

Svētkus svinēt kopā aicina arī Latviešu centrs "Bērzaine" Dienvidvācijas pilsētā Freiburgā. Svētku dievkalpojmu vadīs mācītājs Rolands Eimanis, uzstāsies ģimeņu koris "Trejzemīte" un latviešu skola "Bērzainīte", pēc tam sekos sadziedāšanās un svētku turpinājums ar draudzīgām sarunām. Vācijā Latvijas valsts svētkus svinēs arī Minsterē un Hamburgā.

Plaša programma gaidāma arī Dublinā. 4. maijā tautieši kāps Svētā Patrika kalnā, kura galotnē dziedās valsts himnu, taču kalna pakājē uz galdiem klās baltus galdautus un svinēs svētkus. Svētdien, 5. maijā, visi aicināti pulcēties uz svētku dievkalpojumu Svētā Pētera draudzes namā. Dievkalpojumā piedalīsies arī Ventspils vokālās grupas, taču vēlāk koncertu sniegs Ventspils jauktais koris "Kalve".

Tāpat svinības neizpaliks Kraistčērčā, Melburnā, Adelaidē, Stokholmā, Malmē, Briselē, Bergenā, Tartu, Veljē, Madridē, Kalamazū un Sentpītersbērgā.

Plašāku informāciju par valsts svētku svinību vietām meklē portāla "Latviesi.com" notikumu kalendārā.