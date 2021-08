Āgenskalnā sākas laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls 'Re Rīga!'

Āgenskalnā, Zeļļu ielas 25 dārzā, ar plašu pasākumu programmu sāksies laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls "Re Rīga!", kas šogad norisināsies no 23. līdz 25. augustam.

Pasākums ir bez maksas, iepriekš reģistrējoties eventbrite.ca vai saņemot ielūgumus uz vietas.

Šī gada festivāls ir viens no Rīgas vasaras kultūras programmas notikumiem, kas veltīts Baltijas mākslinieku daiļradei un jaunradei. Parālēli izrādēm darbosies izglītības programma bērniem "Rotaļlaukums", kas noris sadarbībā ar Rīgas cirka skolu, "Delfi" informē organizatori.

Pasākuma programma veidota divām atsevišķām skatītāju plūsmām. Izglītības programma bērniem "Rotaļlaukums" beigsies dažas minūtes pirms vakara programmas, kas noritēs no pulksten 19 līdz 21 divās brīvdabas skatuvēs.

"Rotaļlaukumā" bērniem no diviem līdz 16 gadiem būs iespēja apgūt cirka prasmes pie Rīgas cirka pasniedzējiem Dmitrija Pudova un Maijas Sukutes, kā arī sešiem cirka skolas asistentiem. Cirka rotaļu laukums būs sadalīts trīs tematiskajās zonās: objektu manipulācija, veiklība un lielo burbuļu darbnīca. Cirka rotaļu laukums veidots tā, lai pēc iespējas dažādāka vecuma bērni varētu iepazīt dažādas cirka disciplīnas un iegūt pamatiemaņas.

Festivālu atklās divi "Baltic Circus on the Road" programmas dalībnieki, kas novērtēti par perspektīvākajām izrādēm Baltijas laikmetīgā cirka mākslā vietējā un Eiropas mērogā un piedalījušies radošā darba rezidencēs, tajās pilnveidojot savas izrādes: igauņu-somu gaisa akrobātu trio "Big Wolf Company" ar izrādi "Trīs māsas" un igauņu-somu akrobātu pāris "Sabok Circus" ar izrādi "Hippopotamus". Festivālā piedalīsies arī lietuviešu akrobāts Džiugas Kunsmanas ar izrādi "Mood", latviešu objektu manipulācijas mākslinieks Dmitrijs Pudovs ar vizuālās žonglēšanas priekšnesumu. Latviešu Sīra rata mākslinieka Alekseja Smolova vadībā top festivāla "Re Rīga!" norises vietas - Zeļļu ielas 25 apkārtesošā parka, ēku un Āgenskalna - un vēstures iedvesmots priekšnesums "Pavediens". Tajā piedalīsies igauņu akrobātes Lizete Volka (Lizeth Wolk) un Anna Kreizī (Anna Crazy), kā arī lietuviešu gaisa akrobāts Konstantīns Kosovecs (Konstantin Kosovec). Priekšnesums, kurā būs iekļauti mākslinieku pārstāvēto cirka žanru - gaisa akrobātikas, laikmetīgās dejas un lokanības - elementi, noslēgs festivālu.

"Re Rīga!" programma



Pirmdiena, 23. augusts (pieteikties)

Pulksten 17 - 19. Sadarbības projekts ar Rīgas cirka skolu "Rotaļlaukums" brīvdabas teritorijā pie Zeļļu ielas 25, Āgenskalnā

Pulksten 19 - 19.30 "Circus Sabok", "Hippopotamus" brīvdabas teritorijā pie Zeļļu ielas 25, Āgenskalnā

Pulksten 19.45 - 20.30 "Big Wolf Company", "Trīs māsas" brīvdabas teritorijā pie Zeļļu ielas 25, Āgenskalnā

Pulksten 20.30 - 20.50 Dmitrijs Pudovs, vizuālās žonglēšanas priekšnesums brīvdabas teritorijā pie Zeļļu ielas 25, Āgenskalnā



Otrdiena, 24. augusts (pieteikties)

Pulksten 17 - 19 Sadarbības projekts ar Rīgas cirka skolu "Rotaļlaukums"

Pulksten 19 - 19.30 Džiugas Kunsmanas, "Mood"

Pulksten 19.45 - 20.30 "Big Wolf Company", "Trīs māsas"

Pulksten 20.30 - 20.50 Dmitrijs Pudovs, vizuālās žonglēšanas priekšnesums

Trešdiena, 25. augusts (pieteikties)

Pulksten 18 -18.30 Džiugas Kunsmanas, "Mood"

Pulksten 18.45 - 19.30 Aleksejs Smolovs & co, "Pavediens"

Ielu mākslas un laikmetīgā cirka festivāls "Re Rīga!" notiek devīto gadu, tas ir lielākais laikmetīgā cirka un ielu mākslas notikums Baltijā. Festivāls ik gadu skatītājus iepazīstina ar jaunām, līdz šim šeit maz iepazītām kultūras formām.

Bijusī Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē Zeļļu ielā 25 no šī gada savas pagaidu mājvietu ir atradis Rīgas cirks un plašais parks ap to sniedz iespēju festivāla apmeklētājiem izbaudīt priekšnesumus, ievērojot drošības apsvērumus valstī. Lai nepārsniegtu pieļaujamo pasākumu apmeklētāju skaitu, tiek organizēta skatītaju pieteikšanās uz izrādēm caur eventbrite.ca, iepriekš reģistrējoties un saņemot ielūgumu e-pastā.

Epidemioloģiskās drošības noteikumi paredz, ka pasākuma apmeklētājiem no 12 gadu vecuma ieejai festivālā teritorijā (gan uz izrādēm, gan rotaļu laukumu) ar derīgu Covid-19 sertifikātu vakcinētām, pārslimojušām un testētām personām. Bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, pirms pasākuma tests nav jāveic un digitālais sertifikāts nav jāuzrāda! Savukārt bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais sertifikāts, kas apliecina pirms pasākuma veikta Covid-19 testa negatīvu rezultātu jeb vakcinācijas vai pēdējo sešu mēnešu laikā Covid-19 infekcijas pārslimošanas faktu. Organizatori atgādina, ka Covid-19 laboratorisko testēšanu pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai bērniem līdz 18 gadu vecumam no valsts budžeta līdzekļiem apmaksā testu līdz šī gada 1. septembrim.