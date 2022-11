Akcija 'Gaismas krasts' pretendē uz pasaulē labākā pasākuma titulu

Producentes Ineses Lukaševskas vadītās aģentūras "Luka" radītā akcija "Gaismas krasts" ir iekļuvusi pasaulē prestižākā pasākuma industrijas konkursa "BEA World Festival (Best event award)" finālā, kurā tiek apbalvoti labākie izklaides un kultūras pasākumi no visas pasaules, un šobrīd pretendē uz pasākumu industrijas "Oskaru" divās kategorijās, portālu "Delfi" informēja akcijas rīkotāji. Konkursa finālā Latvijas aģentūra sacentīsies ar vadošajiem pasaules zīmoliem no kuriem labākā tituls tiks paziņots 25. novembrī svinīgā ceremonijā Romā.

"BEA World" konkursam šogad kopumā tika pieteikti 320 projekti, kas ir par 20% vairāk kā pērn. 96 vadošās aģentūras pasaulē no 32 valstīm savā starpā sacentīsies par labākā pasākuma titulu pasaulē. Pieteikto darbu vidū ir tādi pasaulē atzīti zīmoli kā "Ferrari", "Cartier" un pat valstis pieteikušas savus "Expo" paviljonus. Akcijas idejas autore Inese Lukaševska uzsver tas, ka starp pasaulē labākajiem darbiem tiek nominēts arī Latvijā radīts darbs ir skaistākā dāvana, kuru viņa varēja sagādāt valsts svētkos.

"Man ir neviltots gandarījums redzēt, ka pasākums, kurš tika realizēts pilnībā bez līdzekļiem un balstījās uz cilvēku entuziasmu šobrīd konkurē ar projektiem, kuru budžeti ir mērāmi miljonos un, kurus atbalsta vai veido pat valsts institūcijas. Spēki ir nesamērīgi, jo, ja pasākumam nav atbalstītāju, tā radītājiem ir ļoti ierobežotas izpausmes iespējas, taču vērtēšanas kritēriji visiem ir vienādi. Mūsu klātbūtne šī konkursa finālā pierāda ne tikai titānisku darbu, kas tika ieguldīts, lai šis projekts taptu, bet arī spēju rast ļoti inovatīvus risinājumus bezprecedenta apstākļos. Tāpēc es ceru, ka nākošajā gadā šim pasākumam radīsies arī atbalsts no valsts puses, jo tieši šādi projekti un pēcāk to prezentēšana visu pasaules kontinentu pārstāvjiem primāri veicina valsts tēlu un atpazīstamību", stāsta Inese Lukaševska.

3. septembrī notikusī akcija jūras krastā pulcēja simtiem neprofesionālu dejotāju, kuri kopā izdejoja īpaši šai akcijai veltītu deju komponista Riharda Zaļupes radītās mūzikas pavadībā. Saulei rietot, dalībnieki radīja dzīvo "ķēdi" 7 km garumā un sāka kopdeju, iededzot gaismu kā cerības simbolu rītdienai. Pasākums apvienoja 4 paaudžu pārstāvjus no visas valsts, galvenokārt bez dejotprasmes. Jaunākajai dejotājai bija tikai gads, bet vecākajai – 80. Pasākumā ikviens dalībnieks no pasākuma patērētāja kļuva par satura veidotāju.

"Pasaulē jau sen nevienu neinteresē telpu noformējums vai mūziķi, kas uzstājas. Lietas, kam nereti pievēršam uzmanību Latvijā. Tiek vērtēta starpdisciplinārā pieeja, kādi konkrēti izmērāmi rezultāti ir sasniegti, kādas globālas pārmaiņas veicinātas, kā tiek sekmēta ilgtspēja un rasti neordināri komunikācijas risinājumi pielāgoti mainīgajai videi. Diemžēl no ļoti daudzām lietām pasaulē, kuras jau ir kļuvušas par industrijas ikdienu, mēs esam ļoti tālu.

Mēs nespēsim konkurēt nedz ar lielvalstīm budžetos, nedz pagaidām arī tehnoloģiskos un inovatīvos risinājumos. Mums ir jārada tik unikālas idejas, lai pasaules žūrija, ja ne izvirza mūs finālam, tad vismaz pievērš uzmanību. Mums ir izdevies jau četrus gadus pēc kārtas iekļūt labāko vidū un pat konkursā vairākkārtīgi uzvarēt. Es ceru, ka tas iedvesmos ne tikai citus, bet arī beidzot liks valstij novērtēt šo milzīgo sasniegumu, jo pagaidām valsts tēla virzīšana pasaulē ir mūsu pašiniciatīva," norāda akcijas rīkotāja.

Šis ir pirmais gads, kad konkurss pēc divu gadu pārtraukuma atkal notiks klātienē. Šogad savus darbus pieteikušas ne tikai Eiropas lielvalstis - Itālija, Beļģija, Vācija, Francija, bet pat Brazīlija, Katara, Ķīna, Apvienotie Arābu Emirāti, ASV un Austrālija. Pasākumu rīkotājiem "BEA World" balva ir līdzvērtīga kā "Grammy" balvai mūzikā vai "Oskaram" kino industrijā. Konkursa fināls norisināsies 24. novembrī, savukārt rezultāti tiks paziņoti 25. novembrī.