Alvis Hermanis: 'Putina mājieni par atomieroču pielietošanu jāuztver nopietni'

"Putina mājieni šī rīta kara pieteikumā par atomieroču pielietošanu jāuztver pilnīgi nopietni, šādu viedokli paudis starptautiski pazīstamais režisors, Jaunā Rīgas teātra (JRT) mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, kurš ar spožiem panākumiem iestudējis izrādes Krievijas teātros.

Hermanis reaģējis uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, sociālajā tīklā "Facebook" paužot, ka šajā, mums kritiskajā brīdī, vislielākā atbildība ir rietumu politiķiem un diplomātiem. Jo īpaši, Latvijas: "Turpmākais tagad atkarīgs tieši no viņiem. Kad notiks katastrofa arī pie mums, būs bezjēdzīgi un par vēlu vainot krievus, jo viņi šobrīd ir satrakojušies un ir gatavi uz visu."

Viņš arī atgādina par militārajām kodolieroču mācībām pirms pāris dienām, kuras Putins vadīja personīgi. "Cilvēku seju skenēšana ir daļa no manas profesijas un, ticiet man, viņš vispār nejokoja," raksta režisors.

Hermanis norāda, ka 2014 .gadā, pēc Krimas notikumiem, viņš atteicies strādāt Maskavas Lielajā teātrī, bet viņa individuālajam boikotam sekojuši tikai daži JRT aktieri: "Visi pārējie Eiropas mākslinieki mūs apcēla, mūsu pašu Nacionālais teātris, piemēram, uzreiz devās viesizrādēs uz Maskavu un Kirils Serebreņņikovs mani publiski nosauca par džihādistu, kurš pieteicis karu krievu kultūrai."

"Kopš šodienas jebkādas sankcijas ir nokavētas, - par vēlu. Toreiz to vajadzēja darīt visiem, bet tagad - viss, par vēlu. Jo skaidrs, ka Krievijas pusei tas tagad būs vienalga, tā viņiem nu ir apzināta izvēle," pauž Hermanis.

"Otra liela kļūda ir uzskatīt, ka pie vainas ir tikai viens cilvēks - Putins. Tiem, kas saprot krieviski un seko, ir skaidrs, ka notiekošo aktīvi atbalsta vairāk kā puse krievu un otra puse to atbalsta ar savu klusēšanu vai nekā nedarīšanu. Mēs ar jums viņus nesaprotam, bet viņiem ir gan sava loģika, gan savs patoss. Vainot notiekošajā vienu cilvēku ir ļoti vienkāršota un infantila pieeja, kura nepalīdz saprast traģēdijas iemeslus," savā vēstījumā "Facebook" raksta režisors.

"Šekspīra lugu finālos parasti autors iedod kādu teikumu, kas nupat aprakstītās cilvēku kaislības ļauj apskatīt no objektīva redzespunkta, no, tā saucamā,- "Dieva acs" leņķa. Tad, lūk, mēģinot saprast notiekošā kopbildi, - kāda tā izskatītos no citplanētiešu viedokļa?

Piemēram, - uz planētas Zeme iestājušies haotiski pārejas laiki, dažādas valstu grupas mēģina piedāvāt savus nākotnes eksistences modeļus. Savās vērtībās balstīts civilizācijas projekts/koncepts ir gan ķīniešiem, gan amerikāņiem, gan musulmaņiem, gan krieviem. Eiropiešiem it kā īsti vairs nav, bet viņi dara pakaļ amerikāņiem, pieņemsim. Tad, nu, krievi kopā ar viltīgajiem ķīniešiem ir nolēmuši bloķēties un izveidot savu Eirāzijas civilizāciju. Iespējams, pat norobežojoties no pārējās pasaules un kļūstot pašpietiekami. Apzināts lēmums, lai pasargātu sevi no ārpasaules "vīrusiem", kas, viņuprāt, tos apdraud. Tāda varētu būt viņu ilgtermiņa stratēģija. Pirms jaunā "dzelzs priekškara" pašrocīgas uzcelšanas paņemot līdzi vēl "savējos", no Ukrainas. Taivāna jau gatavojas," savu viedokli klāsta režisors.

"Tas, ka šorīt mūsu pasaule sabruka, nozīmē ne tikai to, ka otrpus Krievijas un Baltkrievijas robežas ir šobrīd mums naidīgs spēks, bet arī to, ka rietumu diplomātija smagi izgāzās, jo pieļāva visu šo situāciju. Tāpēc vainu jādala uz pusēm. Tik tālu tas nedrīkstēja nonākt. Tāpat kā NATO valstis parādīja savu nespēju saprast Afganistānu, tāpat visus šos gadus mēs esam liecinieki tam, kā rietumu politiķi Krieviju mēra tikai pēc saviem kritērijiem un dzen kaktā. Tā ir liela kļūda. Jebkurš psihologs to jums pateiks. Ja agresīvi noskaņotam cilvēkam rokā granāta, tad strostēšana varētu nepalīdzēt," raksta Hermanis.

"Krievi tikai ārēji izskatās pēc eiropiešiem. Patiesībā tā ir pilnīgi cita civilizācija, ar citām vērtībām, citu reliģiju, citu mentalitāti. Cilvēki uz šīs Zemes ir dažādi. Pat, ja mums tas nepatīk.

Tieši to es gribēju pateikt, - šobrīd notiekošais nav viena cilvēka problēma. Tā ir divu atšķirīgu civilizāciju sadursme par izdzīvošanu nākotnē. Cilvēks joprojām ir bioloģiska būtne un daba mēdz būt nežēlīga. Ja tomēr esam racionālas būtnes, tad jāmeklē izeja," noslēgumā raksta JRT vadītājs.

Jau ziņots, ka Krievija ceturtdien, 24. februārī, sāka pilna mēroga militāru uzbrukumu Ukrainai, prezidentam Vladimiram Putinam brīdinot citas valstis, ka jebkurš mēģinājums iejaukties novedīs pie "sekām, kuras jūs nekad neesat redzējuši".