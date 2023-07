Amerikāņu komponists, audiovizuāla instalācija un Ģirts Krūmiņš – Ventspilī notiks 'Nāk iekšā' pasākumi

No 25. jūlija līdz 6. augustam dažādās vietās Ventspilī gaidāmi vairāki mākslas notikumi, kuriem dots kopīgs nosaukums "Nāk iekšā" – mākslinieku Kristas un Reiņa Dzudzilo audiovizuāla instalācija "Viss laiks", amerikāņu komponista Maikla Gordona (Michael Gordon) skaņdarba septiņiem fagotiem "Rushes" pirmatskaņojums Latvijā un Ģirta Krūmiņa personīgs stāsts – viena aktiera izrāde "Vientuļās planētas sala", "Delfi" informē pasākumu rīkotāji.

Otrdien, 25. jūlijā, plkst. 19.00 bijušā veikala telpās Sofijas ielā 2 tiks atklāta mākslinieku Kristas un Reiņa Dzudzilo audiovizuāla instalācija "Viss laiks", kas apmeklētājiem bez maksas būs apskatāma līdz 6. augustam. Par iedvesmu darbam mākslinieki teic: "Cik daudz laika ir vajadzīgs, lai iegūtu laiku? Vai, palielinot laika apjomu, tas tiek iegūts vai zaudēts? Laiks rit, tas kustas, plūst… Vai tomēr tie esam mēs, laika pieredzētāji, kuri kustas, kuri paši ir laiks? Vai jebkas stāv uz vietas vai kustas pilnīgi viss? Gribas laiku apstādināt, atgriezt vai paātrināt, līdz tā vairs nav un ir tikai laiks. Varbūt nevajag neko no tā un ļaut, lai daudzu laiku koris pasaka man – kāpēc tik skumji?"

Piektdien, 28. jūlijā, Livonijas ordeņa pilī divos koncertos plkst. 19.00 un 21.30 pirmatskaņojumu Latvijā piedzīvos pazīstamā amerikāņu komponista, kolektīva "Bang On A Can All-Stars" dibinātāja Maikla Gordona (Michael Gordon) skaņdarbs septiņiem fagotiem "Rushes". Līdz ar to noslēgsies "Gordoniāde" – komponista četru skaņdarbu cikls vienādiem instrumentiem, kas izcilu mūziķu sniegumā izskanējis dažādās vietās un kontekstos kopš 2022. gada sākuma.

Arī šai reizei ir izveidots īpašs fagotistu "Niedru septets", kurā muzicē spožākie sava instrumenta spēles meistari – Jānis Semjonovs, Reinis Burkins, Raimonds Gulbis, Māris Narvils, Elza Rubene, Normunds Zvejnieks un Aleksandrs Žiguļičs.

"Pirms vairākiem gadiem es savilku lūpas un iepūtu fagotā, un jutu, kā viss instruments trīsuļo, kamēr es centos noturēt vienu no zemajām, dūcošajām notīm, šķiet, si. Tobrīd ar apbrīnu vēros garajā, koniskajā instrumentā savās rokās – likās, tas atgādina Ņujorkas metro karti, pa kuru spožie metāla taustiņi aizved visdažādākajos virzienos. Fagotam piemita svars, un tas bija pirmatnējs. Mēlītes vibrējot radīja smeldzīgas un brīžiem skumjas skaņas. Jau gadus vēlāk es par šo pirmo sastapšanos ar instrumentu atcerējos, kad saņēmu vairāku fagotistu aicinājumu radīt tiem jaunu skaņdarbu. Nez, vai viņi paši tobrīd iedomājās, ka taps gandrīz stundu garš darbs septiņiem fagotiem…" par impulsu "Rushes" jeb "Niedru" tapšanai stāsta komponists Maikls Gordons.

Sestdien, 29. jūlijā, restorānā "Baltika" Līvu ielā 2 plkst. 18.00 un 21.00 aktieris Ģirts Krūmiņš izstāstīs savu stāstu par "Vientuļās planētas salu" – šķiršanās pieredzi, šķietami nebeidzamās karantīnas pārdzīvošanu un apjausmu par milzīgo pasauli, no kuras pa mazu logu redzams vien neliels fragments. Izrādē, kas kopā ar Jevgeņiju Šermeņevu, Vitāliju Ščanņikovs un Nelliju Visocku veidota kā monozrāde ar "stand-up" elementiem, aktieris īsteno savus sapņus un nospēlē kaut ko no agrāk tā arī nenospēlētā. Autori mudina: "Izrādes laikā atļauts fotografēt, komentēt un aplaudēt!"