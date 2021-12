Animācijas studijas 'Panic' projekts nominēts prestižajai 'The Motion Awards' balvai

Latvijas animācijas studijas "Panic" izstrādātā kampaņa "Smart & Small" nominēta "The Motion Awards" balvai kategorijā "reklāmas kampaņa".

"The Motion Awards" ir animācijas profesionāļu veidots starptautisks apbalvojums, kas tiek piešķirts, izvērtējot labākos veikumus animācijas jomā gada griezumā.

Kā norāda studijas "Panic" pārstāvji, būt par vienu no "The Motion Awards" nominantiem ir liels sasniegums ne vien pašai studijai, bet visai animācijas jomai Latvijā – "The Motion Awards" tiek uzskatīts par nozares augstāko novērtējumu. Patlaban "Panic" sacenšas ar četriem citiem pasaules animācijas jomas spēlētājiem. Katrā apbalvojuma kategorijā ir pieci nominanti, bet tikai viens uzvarētājs. Iepriekšējo gadu laureātu starpā ir pasaules animācijas jomas zināmākie profesionāļi, piemēram, "Buck", "Giant Ant", "Laundry", "Imaginary Forces", "Moth", "Le Cube" un "Oddfellows".

Balvai nominēta "Panic" animētā reklāmas kampaņa "Smart & Small", kas veidota ASV lielākajai darba piedāvājumu platformai "Indeed". Animācijas ir daļa no kampaņas "We Help People get Jobs" ("Palīdzam cilvēkiem atrast darbu"). Kampaņas animēto klipu pasūtītājs ir viena no vadošajām pasaules reklāmas aģentūrām Virtue (by Vice).

"Panic" radītajos video stāstos galvenā varone ir Denīze. Viņa sniedz padomus, kā rakstīt motivācijas vēstuli un CV, kā arī uzskaita prasmes, kas interesē darba devējus. Tāpat Denīze dalās ar trikiem, kā ērtāk lietot "Indeed" platformu. Kampaņas pamatdoma: katrs mazais solis var vest pie izciliem, profesionāliem sasniegumiem.

"Veidojot stāstu par Denīzi, apvienojām spēkus ar Latvijas spēcīgākajiem animācijas jomas profesionāļiem. Uzņemoties projektu, izjutām lielu atbildību un aizrautību – mūsu komandā līdz šim neviens nebija vēl īstenojis tāda apjoma ieceri. Tas ir viens no sarežģītākajiem 3D animācijas komerciājiem darbiem, kas līdz šim Latvijā ir īstenots. Taču mēs ne brīdi nešaubījāmies, ka varam to paveikt," stāsta Rita Šteimane, "Panic" vadītāja.

Projekta īstenošanā piedalījās 25 cilvēki. Stāsta veidošanai studija "Panic" piesaistīja filmu režisoru Robertu Kuļenko, kurš deva būtisku pienesumu kampaņas video režijā un kinematogrāfijā. "The Motion Awards" balvu pasniegšana notiks šā gada 10. decembrī.

Animācijas īsfilmas "Smart & Small" skatāmas šeit.

Dizaina un animācijas studija, kas rada neatkārtojamus stāstus zīmoliem, Latvijā darbojas no 2014. gada. Jau septiņus gadus studija nodrošina ilustrācijas un animācijas tādiem globāliem zīmoliem kā "Netflix", "JetBlue", "American Express", "Uber", "Mailchimp" un citiem.