Aprīļa izskaņā norisināsies Starptautiskās Dejas dienas pasākumi

Jau 13. gadu pēc kārtas Latvijā norisināsies Dejas dienas pasākumi, kas šogad notiks no 23. līdz 28. aprīlim, portālu "Delfi" informē projekta Dejas dienas 2019 vadītāja Ina Ločmele.

Dejas dienas 2019 pasākumu virkne iesāksies piektdien, 26. aprīlī, pulksten 17.00, Vecrīgā (Z.A.Meierovica 18), kur kopā ar stand up mākslinieku Rūdolfu Kugrēnu notiks saruna par deju, atzinībām, izcilībām dejā un būs vērojamas laikmetīgās dejas etīdes.

Turpināt ieskandināt Dejas dienu varēs ''Sansusī Zaļumballē'' kultūrtelpā ''Tu jau zini kur'' no pulksten 19.00, kur spēlēs Latvijas džeza mūziķi – "Brāļi miltus pūtēji".

Sestdien, 27. aprīlī, no pulksten 11,00 līdz 16.00 norisināsies trīs bezmaksas radošās darbnīcas deju skolā "Dzirnas". Radošās darbnīcas aptver plašu vecuma grupu (14/16 - 60g.) un ikvienu dejas interesentu ne vien iepazīstinās, bet arī iemācīs fragmentus no trīs esošām laikmetīgās dejas izrādēm – ''Divotne'' (hor.A.Novikova un R.Pūce), ''Future Freak'' (hor.A.Bankava) un ''Bedre'' (hor.S.Siliņa), kuras šogad ir nominētas arī Dejas balvai. Tā būs iespēja piedzīvot un iejusties kādā no izrādes izpildītāju un veidotāju lomām, kā arī ielūkoties, kas īsti notiek horeogrāfu galvā izrādes tapšanas un norises laikā. Piedalīties var jebkurš dejotgribētājs, iepriekš piesakoties info@dejasdiena.lv. Radošo darbnīcu noslēgumā, pulksten 15.00, deju studijas ''Dzirnas'' lielajā zālē darbnīcu dalībnieki tiks aicināti izdejot apgūtos izrādes fragmentus. Radošo darbnīcu noslēguma pasākums atvērts skatītājiem.

Uzreiz pēc Radošajām darbnīcām, pulksten 17.00, turpat Deju studijā ''Dzirnas'' būs skatāma starptautiska dejas izrāde procesā "Dream Dances", kas ir četru dejas mākslinieču kopdarbs – latviešu horeogrāfes Rūtas Ronjas Pakalnes kopā ar trīs Igaunijas dejas māksliniecēm – Joannu Kalmu (Joanna Kalm), Madli Paves (Madli Paves) un Kristīnu Taula (Christin Taul). Izrāde "Dream Dances" radusies dejotājām, sapņojot par deju. Autores tic, ka šie sapņi, kas rodas dejā, nav nejauši – tos veido visas iepriekšējās personīgās pieredzes un saskarsmes ar kustību.

Visas svētdienas garumā, 28. aprīlī, norisināsies 21 bezmaksas deju meistarklase septiņās deju zālēs Rīgā laika posmā no pulksten 11.00 līdz 16.30 Latvijas vadošo laikmetīgās dejas horeogrāfu vadībā. Kā pieredzējušiem, tā arī mazliet ieinteresētiem – visiem ir iespēja izmēģināt dažādus laikmetīgās dejas veidus, kontaktimprovizāciju, tāpat arī brazīļu dejas – cīņas mākslu Capoeira. Ja esi vēlējies džezu, ne tikai klausīties, bet arī dejot, apmeklē kādu no džeza bezmaksas dejas klasēm. Dejas dienas meistarklasēs tiek gaidīti ne tikai bērni un jaunieši, bet arī pieaugušie. Tāpat būs dejas klase mammām ar bērniem horeogrāfes un dejotājas – Annas Novikovas vadībā. Un Rūta Pūce pasniegs dejas klasi mātēm, iedvesmojoties no dejas izrādes "Divotne". Dejas dienas meistarklasēm iepriekš nav jāpiesakās.

Dejas dienas 2019 notikumu laikā, no 23. līdz 26. aprīlim, norisināsies aktivitāte – "Pastaiga ar mākslinieku''. Tā būs iespēja satikt kādu no Latvijas dejas māksliniekiem personiskai sarunai, ļaujoties mākslinieka piedāvātajam pastaigas maršrutam un noteikumiem.

Savukārt Dejas dienas norišu noslēgumā 28. aprīļa vakarā, pulksten 19.00, Kultūras telpā ''Tu jau zini kur'' (Tallinas 10-3) ikvienam būs iespēja gan ielūkoties, gan dzirdēt moderētā diskusijā, ko deja slēpj savā skapī notikumā ''Dejas (at)griezumi''.

Dejas dienas nedēļā skatāma būs arī laikmetīgās dejas izrāde ''Future Freak'' (hor.A.Bankava) 25. aprīlī, pulksten 19.00, Ģertrūdes ielas teātrī, kuras fragments, horeogrāfes vadībā, tiks analizēts un pētīts Dejas dienas Radošajā darbnīcā.

Arī ārpus Rīgas tiek svinēta Dejas diena – 27. aprīlī biedrībā "Cita Abra" Cīravā norisināsies bezmaksas dejas meistarklase un būs iespēja redzēt laikmetīgās dejas izrādi "Faux Pass'" (Hor. Jana Jacuka, dejo: Laura Gorodko un Aleksejs Smolovs).

Oficiālajā Starptautiskās dejas dienas datumā – 29. aprīlī, plkst.19.00 Mihaila Čehova Rīgas krievu drāmas teātrī pirmo reizi norisināsies apbalvošanas ceremonija – jaundibinātā Dejas balva – Latvijas augstākais apbalvojums profesionālajā dejas mākslā (baletā, laikmetīgajā dejā, mūsdienu un skatuviskajā tautas dejā).

Kā ikgadēja tradīcija Latvijā Dejas diena aizsākās 2006. gadā, kad horeogrāfe Olga Žitluhina ierosināja rīkot svinības par godu UNESCO atzītajai Starptautiskajai Dejas dienai, kuru pasaulē atzīmē 29. aprīlī.

Plašāk ar Dejas dienas aktivitātēm, norises vietām un precīzu laika plānu var iepazīties mājaslapā. Visi Dejas dienas pasākumi ir bez maksas.