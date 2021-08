Ar bagātīgu kultūras programmu Rīgā notiks Hanzas dienas

Ar bagātīgu kultūras programmu no 19. līdz 22. augustam Rīgā risināsies 41. starptautiskās Hanzas dienas.

Koncerti un mākslas programma

Apmeklētajiem būs iespēja baudīt mākslas un kultūras programmu "Kuģot gadsimtos", tostarp apmeklēt vairākus muzikālus notikumus Rīgas Doma dārzā, Rīgas Sv. Pētera baznīcā un Ķīpsalas pludmalē.

Hanzas dienu muzikālo notikumu, koncertu apmeklētājiem būs jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Ceturtdien, 19. augustā, pulksten 21 Rīgas Sv. Pētera baznīcā notiks koncerts "HANSEartWORKS", kas iecerēts ne tikai kā mūzikas, bet arī kā pašu mūziķu dialogs, ko pavadīs īpaši koncertam radīta gaismas scenogrāfija. Koncertā skanēs baroka meistaru Žozefa Fransuā Salomona (Joseph François Salomon), Fransuā Kuperēna (François Couperin), Andrē Kamprā (André Campra), Marka Antuāna Šarpentjē (Marc-Antoine Charpentier) un Pjēra Robēra (Pierre Robert) darbi tandēmā ar DJ Monsta elektronisko mūziku. Klausītājus ar savu muzikālo sniegumu priecēs vijolniece Agnese Kanniņa, klavesīniste Gertruda Jerjomenko, tenors Ansis Bētiņš, soprāns no Francijas Žanna Marija Leljevra (Jeanne-Marie Lelièvre), DJ Monsta un Valsts Akadēmiskais koris "Latvija". Bezmaksas ielūgumi uz koncertu pieejami no 17. augusta Rīgas Sv. Pētera baznīcas kasē. Koncertu varēs redzēt arī Hanzas dienu oficiālajā tīmekļa vietnē.

20. augustā pulksten 20.00 Rīgas Doma dārzā būs Hanzas leģendai veltīts koncertuzvedums "Kuģot gadsimtos". Ūdens, pilsēta un brīvība – tādas bija Hanzas savienības atpazīšanas zīmes un vērtības, kuras koncertuzvedumā transformēsies mūsdienu metaforās – alkās, sapnī un piepildījumā, ko atklās sešu atšķirīgu mākslas virzienu pārstāvji. Galveno varoņu – Hanzas vērtību un metaforu lomās iejutīsies dziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, aktieris Artis Robežnieks, gleznotāja Kristīne Kutepova, horeogrāfe Egija Abaroviča, dzejnieks Toms Treibergs un "Rīgas pantomīmas" dalībnieki Andra Apiņa vadībā. Uzvedumā piedalīsies arī mūziķi Raimonds Petrauskis, Oskars Petrauskis, Ernests Mediņš un Ieva Saliete. Ielūgumus uz koncertu var saņemt, rakstot uz e-pastu vefkp@riga.lv, norādot ielūgumu skaitu un apmeklētāju vārdu, uzvārdu.

Ikviens gaidīts arī senās Hanzas ceļa – Daugavas – krastā, kur Ķīpsalas pludmalē 21. augustā no pulksten 16 skanēs koncerts "Muzikāls launags Daugavmalā". Klausītājiem tiks "servēts" dažādu stilu muzikāls skatuves mākslinieku priekšnesums. Apmeklētāji varēs tikties ar Kristīni Prauliņu & "The Soulful Crew", apvienību "ZeMe" un Laumu Bērzu, grupu "Neaizmirstulītes", Daumantu Kalniņu & "The Jokers" un Ralfu Eilandu. Jaukai pēcpusdienas un vakara noskaņai koncerta apmeklētājiem ir iespēja ierasties ar saviem piknika groziņiem.

41. starptautiskās Hanzas dienas atbalsta Rīgas dome, organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar galvaspilsētas kultūras iestādēm. Hanzas dienu pasākumi notiks saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem, programmā iespējams izmaiņas.

Izstādes un vides objekti

Piedaloties 41. starptautiskajās Hanzas dienās, iedzīvotāji aicināti apmeklēt vairākas izstādes, vides objektu ansambli 11. novembra krastmalā, doties interaktīvā pastaigu maršrutā "Hanzas liecības Rīgā".

Jau no 19. augusta līdz pat 19. septembrim vērienīgs kultūras notikums būs baudāms Rīgas mākslas telpā, kur mākslinieki kā Hanzas pilsētu pārstāvji īpaši šim notikumam radījuši jaunus autordarbus, par vienojošu motīvu izvēloties tēmu "Hanzas jaunais zelts".

Izstādē piedalīsies 30 mākslinieki no Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas, Vācijas un Zviedrijas, pārstāvot 20 Hanzas savienības pilsētas.

Rīgas mākslas telpā būs aplūkojami jauno mediju darbi – telpiskas, multimediālas instalācijas un mākslas darbi vai objekti, kuru veidošanā izmantoti tēlainās izteiksmes un tehniskie risinājumi ārpus tradicionālās mākslas robežām. Savukārt Rīgas Sv. Pētera baznīcā tiks izvietota otra izstādes daļa, kuru veidos glezniecības un grafikas mākslas darbi, kas tapuši klasiskās tehnikās un pieejās. Hanzas dienu laikā no 19. līdz 22. augustam ieeja abās izstādēs ir bez maksas.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā ir apskatāma izstāde "Arheoloģiskas liecības par Hanzas tirdzniecību Rīgā", kas sniedz priekšstatu par Rīgas sabiedrības materiālo kultūru laikā no 13. līdz 16. gadsimtam, kad Rīga bija Hanzas savienības dalībniece.

Hanzas dienu laikā ikvienam būs iespēja mākslu sastapt, dodoties pastaigā pa 11. novembra krastmalas gājēju zonu, kur varēs apskatīt scenogrāfa Kristapa Skultes un režisora Kārļa Anitena vides objektu ansambli "Hanzas Vektors Rīgā", infografiku stendu ansambli "Hanzas pilsētas", kā arī Lībekas stendu ansambli "Ceļš uz godīgu Hanzu".

Interaktīvs pastaigu maršruts "Hanzas liecības Rīgā" sarūpēts interesentiem, kas vēlas iepazīt Hanzas laiku Rīgu. Pilsētā aizvien ir liecības, kas atgādina par brīvās tirdzniecības un tirgotāju laikiem. Hanzas dienu oficiālajā mājaslapā www.rigahanza.lv ir pieejama pastaigu maršruta karte, kas palīdzēs uzzināt, kur viduslaikos Daugavmalā piestāja tirdzniecības kuģi, kur atradās dārgāko preču noliktavas, kur risinājās saviesīgas sarunas un kur notika pati tirgošanās.

Īpaša programma jauniešiem

Hanzas dienās norisināsies arī "youthHansa" programmas aktivitātes, kurās aicināti iesaistīties jaunieši, lai kopā diskutētu par tādiem aktuāliem jautājumiem kā klimata krīze, pilsētas un ūdeņu mijiedarbība, jauniešu līdzdalība pilsētu attīstībā, kā arī interaktīvā veidā ļautu iepazīties ar Hanzas pilsētu vēsturi un tradīcijām. Tā ir arī iespēja jauniešiem no dažādām pilsētām iepazīties un dalīties idejās. Ikviens interesents ir aicināts piedalīties interaktīvā pilsētas spēlē "Come and Play" (ziedonaklase.lv), tematiskajās tiešsaistes nodarbībās "Our Cities are Burning", "Sailing Through Our Cities" un "Cultural Bonds", ideju veidošanas darbnīcā "WOW. HOW. NOW.", kā arī jauniešu iespēju "tirgū" "IDEAS Market". Plašāka informācija par pasākumiem pieejama sociālajā platformā "Instagram" "youthHansa" profilā.

Hanzas tirgus pilsētas laukumos



41. starptautiskajās Hanzas dienās vairākos tirgus plačos – Rātslaukumā, Rīgas Sv. Pētera baznīcas pakājē, Vērmanes dārzā un Esplanādē - notiks Hanzas tirgus.

Pilsētas tirgus plačos varēs iegādāties amatnieku darinājumus, mūsdienu izsmalcinātus kulinārijas šedevrus, Hanzas pilsētu suvenīrus un sajust tirgus īpašo atmosfēru, vēsta Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji.

Tirgū piedalīsies sešas Latvijas Hanzas pilsētas – Rīga, Limbaži, Kuldīga, Cēsis, Straupe un Koknese, tādējādi savienojot Hanzas tirgu vienotā veselumā un parādot savai pilsētai raksturīgo Hanzas vērtībās balstītu tirdzniecības piedāvājumu. Tirgū valdīs rosīga gaisotne, kas apmeklētājiem ļaus iepazīt katras pilsētas brīvās tirdzniecības seju septiņus gadsimtus pēc Hanzas rašanās.

