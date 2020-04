Ar Covid-19 saslimusī Marianna Feitfula izrakstīta no slimnīcas

Angļu rokmūziķe Marianna Feitfula, kura pēc saslimšanas ar Covid-19 bija ievietota slimnīcā Londonā, trešdien, 22. aprīlī, tika izrakstīta no slimnīcas, par ko paziņots viņas oficiālajā tvitera kontā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Tvitera kontā teikts, ka Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta (NHS) slimnīcas personāls "neapšaubāmi izglāba viņas dzīvību".

"Mēs tiešām priecājamies pateikt, ka Marianna šodien izrakstīta no slimnīcas 22 dienas pēc tam, kad tur tika ievietota ar Covid-19 simptomiem. Viņa turpinās atveseļoties Londonā."

73 gadus vecajai māksliniecei aizvadīto gadu gaitā bijušas vairākas veselības problēmas. Viņai ilgi nācies cīnīties ar hepatītu C un krūts vēzi, kas viņai tika konstatēts 2006. gadā.

Feitfula plašu un noturīgu popularitāti Lielbritānijā iemantoja 60. gados, slavu izpelnoties ar hitu "As Tears Go By". Uz laiku pazudusi no mūzikas dzīves, viņa slavas gaismā atgriezās 1979.gadā ar albumu "Broken English".

Jaunākais Feitfulas albums "Negative Capability" tika laists klajā 2018. gadā un izpelnījās kritiķu atzinību.