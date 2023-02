Ar īpašu bezmaksas programmu svinēs Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 250. jubileju

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs februāra izskaņā aicina uz 250 gadu jubilejas atklāšanas svētkiem. Muzeja gadadienas svinības sāksies 22., 25. un 26. februārī ar īpašu bezmaksas svētku programmu.

Kā "Delfi" informē muzeja pārstāvji, sestdien un svētdien – 25. un 26. februārī – muzejs būs atvērts no pulksten 10 līdz 20, piedāvājot apmeklētājiem īpaši izgaismotas ekspozīciju zāles un Doma krusteju (krusteja atvērta laikā no pulksten 17 līdz 20), ekskursijas, ekspresizstādi un citas aktivitātes.

Senākā un viena no lielākajām un nozīmīgākajām Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma krātuvēm – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 2023. gadā svin 250 gadu jubileju. Šajā gadā tiks pieminēts Rīgas rātes 1773. gada 22. februāra lēmums – apstiprināt pirmā publiskā muzeja dibināšanu Baltijā, un nosaukt to par Himzela muzeju – Himselsches Museum. Lēmuma pamatā bija Rīgas ārsta Nikolausa fon Himzela (1729-1764) novēlējums nodot sabiedrības apskatei un izglītošanai privāto dabas un mākslas priekšmetu kolekciju. Jubilejas gada garumā ik mēnesi tiks eksponēti vēsturiski priekšmeti ar saglabājušos uzrakstu vācu valodā uz papīra etiķetes, kas atspoguļo 18. gadsimta retumu kolekcionēšanas tradīcijas un veido muzeja simbolisko saiti ar tās pirmsākumiem, pirmais no tiem aplūkojams jau sākot ar 22. februāri.

Kā vēsta muzeja pārstāvji, jubilejas gadā kopumā paredzēti daudz un dažādi pasākumi, kuros ikviens atradīs kādu sev interesējošu tematu un nodarbošanos. Jubilejas atklāšanas pasākums sāksies jau trešdien, 22. februārī, no pulksten 10 līdz 17, verot durvis apmeklētājiem bez maksas, kā arī piedāvājot ekskursijas muzeja ekspozīcijās pulksten 12 un 15, un ekspresizstādi "Ieskats muzeja zālēs pirms gadu desmitiem".

Nedēļas nogalē – sestdien, 25. februārī un svētdien, 26. februārī laikā no pulksten 10 līdz 20 muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un Rīgas Doma krusteja būs tērpta svētku gaismās, īpaši izceļot muzeja nozīmīgākos un sabiedrībā zināmākos eksponātus, piemēram Lielo Kristapu un Rīgas kuģi. Tāpat visas dienas garumā, pulksten 12, 14, 16 un 18 varēs apmeklēt gida vadītas ekskursijas muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās, kā arī aplūkot ekspresizstādi "Ieskats muzeja zālēs pirms gadu desmitiem". Rīgas Doma krusteja brīvdienās tiks atvērta apmeklētājiem no pulksten 17 līdz 20 un tajā pulksten 18 notiks ekskursijas.

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs atrodas Palasta ielā 4, Vecrīgā.