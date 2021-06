Ar performancēm un mākslas tūrēm Cēsīs atklās izstādi 'Lauka pētījumi'

Cēsu pilsmuižas klētī un Zinātnes un mākslas centra "Brūzis" teritorijā no 1. līdz 4. jūlijam norisināsies izstādes "Lauka pētījumi" atklāšana. Izstādi veido Vides risinājumu institūts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atklāšanas pasākumi sāksies 1. jūlijā no pulksten 14, piedāvājot apmeklētājiem tūres ar izstādes radošo komandu, Lindas Boļšakovas performances, mākslinieku apvienības IevaKrish un Ērika Eriksona izrādes "Tuvumā Tukšums" performatīvos aktus un Maksima Šenteļeva un Rostislava Rekutas-Džordževiča skaņu performanci.

Jau vairāk nekā gadu mākslinieki un zinātnieki no Latvijas un ārvalstīm kopīgi ir meklējuši atbildes uz jautājumu - kā dzīvot līdzsvarā starp dabu, cilvēka vēlmēm un vajadzībām? Paplašinot priekštatus par apkārtējo vidi, šī pētījuma rezultāti tiks prezentēti Cēsu pilsmuižas klētī, kas uz izstādes laiku pārvērtīsies par procesu un eksperimentu telpu ar instalācijām, skaņu ainavām, tekstiem, filmām un performancēm.

Līdztekus mākslas darbiem būs iespējams vērot arī kino režisora un apskatnieka Žulijena Nuhuma Kulibali veidoto īsfilmu izlasi "Dabiski", kas tapusi sadarbībā ar 25. Rīgas starptautisko īsfilmu festivālu "2Annas".

Izstādes dalībniekir ir instalāciju un performanču māksliniece Linda Boļšakova, etnobotānikas pētnieku grupa DiGe, horeogrāfi Ēriks Eriksons un apvienība IevaKrish ar dziedātāju Jolantu Strikaiti, režisoru Mārtiņu Zvirbuli un dejotājiem Emīliju Bergu un Marģeru Vanagu, tekstu autore un tekstila māksliniece Sandra Kosorotova, arhitekte un urbāniste Līva Kreislere, dizainere Anete Krūmiņa, keramiķe un porcelāna meistare Esmeralda Purvišķe, skaņu mākslinieks un arhitekts Maksims Šenteļevs, tekstu autore Alīse Vorobeja, ilustrators un murālists Zahars Ze un dzejniece Marija Luīze Meļķe.

Ekspertu lomā izstādei pievienojas Vides risinājumu institūta bioloģe Rūta Abaja, praktiskās entomoloģijas laboratorijas vadītāja Kristīne Berķe-Ļubinska, attālās izpētes eksperts Dr. Dainis Jakovels, agronome Dr. Arta Kronberga, klimata vēstnieks Uģis Rotbergs, ainavu dizainere Dace Zariņa, LU LFMI pētniece Dr. Una Smilgaine,iniciatīvas LIFE CRAFT lauksaimnieki un citi.

Izstāde būs apskatāma no 1. jūlija līdz 29. augustam, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 14 līdz 20, sestdienās un svētdienās no pulksten 12 līdz 20 Cēsu pilsmuižas klētī un Zinātnes un mākslas centra "Brūzis" teritorijā.