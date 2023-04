Ar spītu ceļā uz Dziesmu svētkiem. Mērsragā beidzot tapis savs koris

Pēc iepriekšējiem Dziesmu un deju svētkiem Mērsraga novadā, kas šobrīd pievienojies Talsiem, izveidojās divi deju kolektīvi un koris – spītīgi un patriotiski cerot nokļūt nākamajos svētkos. Deju kolektīvi neizturēja pandēmijas ierobežojumus, bet koris gan piepildījis savu sapni, pēc vairāku gadu pārtraukuma beidzot dosies uz Dziesmu un deju svētkiem.

Pirms diviem gadiem Mērsrags bija viens no diviem Latvijas novadiem, kas Dziesmu un deju svētkos nebija pārstāvēts. Mērsradznieces Aija un Laura turp devās kā cita kora dalībnieces, taču patriotiski līdzi ņēma arī Mērsraga zīmi. Aijai tie bija jau otrie svētki bez sava ciema dalības, pēc svētkiem viņa nolēmusi – Mērsragā koris būs. "Atbraucot mājās no dziesmu svētkiem, es uz lapiņas sāku rakstīt vārdus – ko es redzu Mērsragā, kas ir tie cilvēki, kas varētu būt korī. Es pat nebiju individuāli nevienu uzrunājusi no tiem, kas man bija uz lapiņas rakstīti, varbūt kādus dažus, bet cilvēki tiešām atnāca. Tā mēs izveidojāmies pēc dziesmu svētkiem, kas mums jau likās tā ļoti jauki, ka tas notiek nevis svētku ietekmē, bet pēc," saka kora "Pa vējam" vadītāja, diriģente Aija Kaļiņičenko.