Ar svētku programmu atklās kultūrvietu 'Atmodas Dārzs' Liepājas Karostā

4. jūnijā Karostā jo visas dienas garumā norisināsies jaunās kultūrvietas "Atmodas Dārzs" atklāšanas svētki "Mosties", portālu "Delfi" informēja kultūrvietas pārstāvji.

"Kultūrvieta tapusi teju divus gadus, un priecājos, ka tūlīt tā tiks atklāta apmeklētājiem," pauž vietas idejas un koncepta autors Madars Markus - Narvils. "Gribēju vietu radošam lidojumam, un tāda tā arī būs – Atmodas bulvārī 6a mājos "Kūp BBQ" brīvdabas kafejnīca, un visas vasaras garumā apmeklētājiem būs iespēja baudīt plašu, žanrā neierobežotu kultūras notikumu piedāvājumu," atzīst Markus-Narvils.

Kultūrvietas modināšanas svētku programmu veido divas daļas. Dienas gaitā paredzētas bezmaksas radošās norises ģimenēm, modinot vietu un aicinot uz patīkamu kopā sanākšanu. Pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties dārza veidošanā, iestādot savu saulespuķi vai kopā ar mākslinieci Solvitu Bruži apgleznojot akmans dārza akmeņus, tāpat varēs modināt vēju, piedalīties radošajā puķpodu atdzimšanas notikumā.

Dienas pasākumam muzikālo akcentu piešķirs vasarīgā stīgu trio "Madara" uzstāšanās. Turklāt visu pasākuma laiku būs iespējams vērot grafiti mākslinieka Elementton vides objekta "Mosties, māksla" tapšanu un safrizēties atraktīvajā "Windcut BarberBus" busā. Savukārt, gastronomisko baudījumu nodrošinās zīmols "Kūp BBQ".

Vakarā, savukārt, paredzēta iespaidīga modināšanas svētku kulminācija ar pozitīvas enerģijas un dzīvesprieka piepildītu programmu, kuru veidos jaudīgā jazz-funk un fusion apvienība "Very Cool People" un gaismu mākslinieka Mārtiņa Feldmaņa īpaši kultūrvietai "Atmodas Dārzs" radītā gaismas performance "Mosties". Jāuzsver, ka spilgtā muzikālā apvienība "Very Cool People" izpilda oriģinālmūziku, kompozīcijās iekļaujot dažādu mūzikas žanru akcentus - džeza, fanka, klezmera, hiphopa u.c., un to varēs dzirdēt arī kultūrvietas "Atmodas Dārzs" atklāšanas svētku koncertā. Vakaru iesildīs DJ Jāns Grabovskis.