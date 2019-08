Piektdien, 23. augustā, ar vērienīgu pasākumu programmu svinēs Baltijas ceļa 30 gadu jubileju, informē Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pastare.

No pulksten 14 līdz 20.30 pie Ministru kabineta būs apskatāma izstāde "No idejas līdz rokās sadošanās mirklim". Ekspozīcija atklās pirmā Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja, publicista Daiņa Īvāna sagatavotos materiālus par "Baltijas ceļa" idejas rašanos, organizēšanas izaicinājumiem, rezultātiem un starptautisko nozīmi latviešu un angļu valodā. Tāpat pasākuma laikā būs iespēja atzīmēt vietu, kurā stāvēts "Baltijas ceļā", un apskatāma padomju laika automobiļu izstādi, kas izmantoti, lai nodrošinātu vēsturiskās akcijas norisi, pastāstīja Pastare.

Vakarā pulksten 19.00 pie Brīvības pieminekļa notiks pasākums "Baltijas ceļam 30". 1989. gada 23. augustā Baltijas valstu iedzīvotāji izveidoja dzīvo ķēdi, lai paustu savu apņēmību atgūt neatkarību. Brīvības piemineklis – tautas vienotības un brīvības simbols – Atmodas laika notikumos kļuva par vietu, kur Latvijas cilvēku neatkarības alkas satikās ar mēģinājumiem tās apslāpēt, sacīja Pastare. Gan akcijas "Baltijas ceļa" dalībnieki, gan tie, kuri toreiz Baltijas ceļā nestāvēja, notikuma trīsdesmitajā gadskārtā ir atkal aicināti tikties pie Brīvības pieminekļa.

Svinīgajā notikumā uzrunu teiks Valsts prezidents Egils Levits un Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns, piedalīsies aktieris Jēkabs Reinis, dziedātāji Daumants Kalniņš, Margarita Dudčaka, Jānis Buķelis, Goran Gora, Atis Ieviņš, Ozols, spēlfilmas "Bille" galvenās lomas atveidotāja Rūta Kronberga, Garkalnes novada jauktais koris "Pa Saulei", kura diriģents ir Jānis Ozols, un instrumentālā grupa – Kristaps Krievkalns, Armands Treilihs, Ēriks Upenieks, Romāns Vendiņš, Miķelis Vīte.

Savukārt pulksten 22.00 Lucavsalā notiks latviešu grupas "Skyforger" metāloperas "Kurbads. Ķēves dēls" atjaunotais uzvedums, kas uzskatāms par "Baltijas ceļa" 30. gadadienas kulminācijas pasākumu. Uzvedums ir pasakas par varonīgo Kurbadu interpretācija, kas vienīgo izrādi piedzīvoja Limbažos 2017. gada vasarā.

Atjaunotajā uzvedumā "Kurbads. Ķēves dēls" būs divu jaunu skaņdarbu pirmatskaņojumi. Pirms metāloperas izrādes uz skatuves kāps Igaunijas grupa "Riffarrica" un Lietuvas grupa "Lietis Band".

Ārpus Rīgas plaša Baltijas ceļa trīsdesmitgades programma plānota gan pie Latvijas robežas ar Igauniju un Lietuvu, gan arī pilsētās, kuras pirms trīsdesmit gadiem caurvija cilvēku ķēde. Pie Latvijas-Igaunijas robežas, Naukšēnu novada Ķoņos, Baltijas ceļa gadadienu atzīmēs šodien un rīt.

Šodien no pulksten 17.00 tur gaidāma svētku programma ar, cita starpā, Baltijas akordeonistu orķestra "Baltic Tremolo" koncertu un Jāņa Lūsēna grupas uzstāšanos, solidaritātes ugunskura iedegšanu kopā ar folkloras kopām no Latvijas un Igaunijas un "Baltijas ceļa" vēsturiskā maršruta izgaismošanu. Savukārt 24. augustā ikviens var iesaistīties riteņbraucienā no Karksi-Nuijas Igaunijā līdz Rūjienai Latvijā.

Savukārt Grenctālē, pie Latvijas-Lietuvas robežas no pulksten 17.00 norisināsies amatiermākslas un populārās mūzikas pasākums "Brālība. Brolybe. Brotherhood", kas pulcēs korus, mūziķus un deju grupas no Latvijas un Lietuvas, un tā noslēgumā izskanēs Igo koncertprogramma. Tāpat dažādi piemiņas notikumi norisināsies Cēsīs, Siguldā, Valmierā, Jelgavā, Strenčos, Pļaviņās, Rūjienā un citviet Latvijā.

1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova-Ribentropa paktu.

Akcijā piedalījās dažādu vecumu, tautību, reliģiju un sociālo grupu pārstāvji. 2009. gadā akcija "Baltijas ceļš" iekļauts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā, tādējādi apliecinot akcijas nozīmīgumu pasaules mērogā.