Arī Latvijas popmūziķus skāris Covid-19; saslimuši vairāki mākslinieki

Pēc kopīga ieraksta studijā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 sasirguši arī vairāki Latvijas populārās mūzikas izpildītāji. Par notikušo pirmais savā "Twitter" kontā jau ceturtdien, 26. novembrī, paziņojis mūziķis un producents Arnis Račinskis, dienu vēlāk par saslimšanu publiski "Facebook" raksta arī grupas "The Sound Poets" līderis Jānis Aišpurs. Viņš sarunā ar "Delfi" piekrita pastāstīt par notikušo un slimības gaitu.

Mūziķi ierakstījuši jaunu Ziemassvētku dziesmu un ieraksta laikā nevienam slimības pazīmju nav bijis. Tomēr jau pēc dažām dienām saņemti pirmie telefonzvani par būšanu kontaktā ar saslimušo. Šobrīd saslimuši ir visi septiņi mūziķi, kuri piedalījās ierakstā.

"Runāt par saslimšanu publiski ir mana un Arņa izvēle," sarunā ar "Delfi" saka Jānis Aišpurs. "Pārējie katrs savu iemeslu dēļ par to nerunā. Tas bija parasts ikdienas darbs studijā, kādi cilvēki nāk, kaut ko raksta, kaut ko producē. Pēc pāris dienām saņēmu zvanu no cilvēka ar pozitīvu analīzes rezultātu, ka esmu viņa kontaktpersona. Faktu, ka esmu bijis kontaktā ar saslimušo, uzzināju pagājušās svētdienas vakarā, bet jau mazāk kā pēc diennakts bija skaidrs, ka saslimis esmu arī pats. Kopš svētdienas vakara sēdēju mājās. Bērni jau savlaicīgi bija aizvesti pie viņu mammas. Attiecīgi ievēroju to, kas ir jāievēro," stāsta "The Sound Poets" līderis.

Aišpurs saka – šis gadījums apliecina to, cik jaunais vīruss ir lipīgs. "Iespēju robežās mēs visu ievērojām. Nekādu ķermenisko kontaktu, nekādu apskāvienu. Viens otram tuvumā negājām. Taču ar visiem diviem metriem joprojām atradāmies vienā telpā. It kā neesi ciešā kontaktā, tomēr tā ir noslēgta telpa. Strādāt ierakstu studijā jau šobrīd nav aizliegts. Līdz kaut kādai robežai mēs varam darīt savus darbus. Tomēr šis gadījums parāda to, ka pat ievērojot drošības nosacījumus, tu nesi līdz galam pasargāts. Ok, mēs varam satikties divas mājsaimniecības, ne vairāk kā 10 cilvēku… Bet draugi, mīļie, tas ir tieši tik vienkārši, tam vairs nav nozīmes. Slimība ir ļoti lipīga!" saka mūziķis.

Par pārējo kolēģu slimības gaitu Aišpuram nav informācijas, viņš komunicējis tikai ar diviem, kam saslimšana ir salīdzinoši vieglā formā. Par sevi mūziķis saka – "nekas ultra smags, bet kā pa amerikāņu kalniņiem".

"Vakar (slimības ceturtajā dienā) piefiksēju, ka nejūtu smaržu. Vēl mazliet garšas sajūtas bija, tomēr tad izbeidzās arī tās. Simptomu buķete ir bijusi diezgan bagāta. Sākumā bija lielas muskuļu un locītavu sāpes. Faktiski bez diezgan stiprām pretsāpju zālēm nevarēju ne pasēdēt, ne pagulēt. Liels fizisks diskomforts. Komplektā nāca galvassāpes un temperatūra – tas bija slimības pirmajā dienā. Tad otrā diena bija normāla. Trešajā atkal parādījās galvassāpes, drudzis un temperatūra. Ceturtā diena atkal bija pilnīgi normāla. Bet tad atkal pēkšņi uzkāpa temperatūra un sākās drudzis."

Slimības piektajā dienā, kad notiek mūsu saruna, mūziķis saka – temperatūras neesot, jūtoties samērā labi – kā tad, ja pirms pāris dienām bijusi saaukstēšanās, bet "iekšā kaut kas vēl sēž" .

Par ārstēšanos nekādu specifisku ieteikumu neesot. "Jādzer ļoti daudz šķidruma, jālieto minerālvielas, vitamīni. Jāstiprina imunitāte. Tas arī ir viss, ko šobrīd varu darīt. Kā mēs zinām, zāles pret Covid-19 īsti nav. Šobrīd vienkārši ir jāsēž mājās, jānovēro sevi, ja ir iespējams, jāseko līdzi skābekļa piesātinājumam asinīs," saka mūziķis.

"Es pievienojos Arnim un runāju par saslimšanu publiski, tāpēc, ka stāsts nav par mani vai maniem kolēģiem. Drīzāk stāsts ir par neticību un savā ziņā pat aroganci šajā situācijā. Slimības nopietnības nenovērtēšanu. Pat varētu teikt, ka cilvēkos ir iezagusies neliela vieglprātība. Ja pavasarī pie ziņas par 20 inficētajiem mēs visi saķērām galvas, tad tagad pie aizvien pieaugošās statistikas esam pieraduši pie cipariem un mums ne silts, ne auksts. Tas ir iemesls kāpēc gan Arnis, gan es izvēlējāmies par to runāt. Tas ir cilvēka dabā – pierast pie apstākļiem ļoti ātri. No kategorijās būtiski un svarīgi ļoti ātri pārceļam uz plauktiņu – pierasta lieta. Manuprāt, tas šobrīd notiek ar šīs situācijas novērtēšanu. Es nevēlos nevienu mācīt, tikai atgādināt, ka šī slimība nav izdomāta un ir ļoti lipīga."

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 7193 Covid-19 testi, reģistrēti 637 jauni saslimšanas gadījumi, bet divi inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.