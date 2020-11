Astoņu mēnešu laikā mūzikas nams 'Daile' nav saņēmis paredzēto valsts atbalstu

Aizvadīto astoņu mēnešu laikā mūzikas nams "Daile" nav saņēmis Covid-19 ietekmētajām kultūras organizācijām paredzēto valsts atbalstu, aģentūrai LETA pavēstīja kultūrvietas direktore un īpašniece Anda Zadovska.

"Patiesībā situācija ir ļoti tuvu kritiskai, bet saviem spēkiem cenšamies turēties. Visus šos mēnešus esmu uzturējusi 1000 kvadrātmetrus lielo koncertzāli Rīgas centrā par saviem personīgajiem līdzekļiem," sacīja mūzikas nama "Daile" direktore.

Pēc viņas paustā, neskatoties uz to, ka Valts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas Covid-19 ietekmēto kultūras organizāciju ilgtspējai kopējais finansējums ir milzīgs, tomēr pagaidām "Daile" nav saņēmusi ne centa. Zadovska skaidroja, ka bijuši jau divi VKKF konkursi, kur uz finansējumu pieteicies arī mūzikas nams, tomēr pirmajā konkursā "Daile" nekvalificējās atbalstam tāpēc, ka marta sākumā, kad vēl nebija izsludināta ārkārtējā situācija, notika dziedātājas Ances Krauces un maestro Raimonda Paula koncerti, līdz ar to martā nebija konkursa nolikumā paredzētais apgrozījuma kritums. Mūzikas nama "Daile" direktores ieskatā, skaidri bija redzams, ka aprīlī, maijā, jūnijā "Dailes" apgrozījuma kritums sasniedza pat 98% un tāda pati tendence turpinājās arī jūlijā, augustā un septembrī.

"Marta pirmās nedēļas dēļ konkursā mēs netikām atzīti par tiem, kas cietuši no Covid-19. Protams, mani mierināja un teica, ka tiks mainīts konkursa nolikums un varu iesniegt projektu vēlreiz otrajā VKKF konkursā, ko arī izdarīju" pauda Zadovska, akcentējot, ka saprot, ka tā ir katra uzņēmēja paša atbildība, tomēr šajos apstākļos viņa emocionāli uztver to, ka nevienu nav īsti interesējis, kā mūzikas nams šos astoņus mēnešus izdzīvos, jo katru mēnesi ir jāmaksā īre, jāveic komunālie maksājumi, bet atbilde par iespējamo atbalsta piešķīrumu ir jāgaida deviņi mēneši.

Mūzikas nama "Daile" direktore atzīmēja, ka šajā laikā viņa nav no darba atlaidusi nevienu darbinieku un joprojām maksā ikmēneša algas un nodokļus. Viņa pauda cerību, ka otrajā VKKF konkursā atbalsta finansējumu par periodu no marta līdz septembrim piešķirs un decembra sākumā varēs saņemt vismaz daļēju fiksēto izdevumu kompensāciju.

"Manuprāt, VKKF eksperti varēja izvērtēt katru gadījumu atsevišķi, jo Rīgā nav simts tādu iestāžu kā mūzikas nams "Daile". Pietiktu ar pāris jautājumiem, jo manis iesniegtā projekta kopsavilkums paskaidro, ka nākamajos mēnešos pēc marta apgrozījuma kritums sasniedza pat 98%," pauda Zadovska, norādot, ja nebūtu iekrājumu, kultūrvieta visticamāk jau būtu slēgta.

Pēc mūzikas nama "Daile" direktores paustā, VKKF projektā, kuru viņa iesniedzu un kurā atbalstu atteica, bija redzams, ka uzņēmums, kurš pēdējos 14 mēnešos "pirms Covid" nodokļos valstij ir nomaksājis 253 989 eiro, tomēr atbalstam tas nekvalificējās. Zadovska vērsa uzmanību uz to, ka nomaksātie nodokļi ir komandas darba radīta pievienotā vērtība, kas veidota tikai no pašu radītiem ieņēmumiem. Tāpat viņa atzīmēja, ka uzņēmums ir saņēmis pozitīvu nodokļu maksātāja reitingu no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), tādējādi vēlreiz apliecinot godprātīgu saistību izpildi pret valsti. Zadovska pieminēja, ka 2019.gada laikā autoratlīdzībās, par darbu "Dailes" nama projektos, māksliniekiem ir izmaksāti 364 509 eiro.

Mūzikas nama "Daile" īpašniece uzsvēra, ka viņa negrib žēloties un tiks galā ar situāciju, tomēr patlaban, kad, viņas ieskatā, lielas naudas summas ir paredzētas no Covid-19 cietušajiem, "Daile" ir uzņēmums, kas šajā periodā ir jāatbalsta. Kultūrvietas direktore pauda nostāju, ka valdība ar vieglu roku pakļauj iznīcības riskam uzņēmumu, ar potenciālu dot pienesumu nākotnē ne tikai kultūrā, bet arī ekonomikā un to ir pierādījis ar darbu 12 gadu garumā.

"Mana uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā tikai no pašu ieņēmumiem bija viens miljons eiro, kas kultūras iestādei nav maz un man par to ir liels gandarījums, jo esam to sasnieguši tikai saviem spēkiem. Līdz šim mēs paši tikām galā un arī turpmāk cerams tiksim galā, bet tieši šajā brīdī arī mūs ir jāatbalsta," ar situāciju iepazīstināja Zadovska.

Viņa pastāstīja, ka astoņu mēnešu laikā vienīgais atbalsts, kāds ir saņemts, ir bijis no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), kas piedāvāja iespēju uzņēmējiem saņemt 30% no pagājušajā gadā nomaksātajiem sociālajiem nodokļiem. Pavasarī daļa darbinieki saņēma dīkstāves pabalstus.

"Process, kā LIAA piešķīra atbalstu, bija ātri saprotams un izdarāms - jāiesniedz pieteikums ar uzņēmuma 2019.gada finanšu rādītājiem un nākamajā nedēļā šie 30% no nomaksātā VSOI tika saņemti kontā. VKKF konkursos, kuros mēs pagaidām varam pretendēt uz maksimums 5000 eiro mēnesī, iesniedzamo dokumentu apjoms man sanāca ap 300 lappusēm," sacīja Zadovska.

Mūzikas nama direktore pauda uzskatu, ka atbalsta mērķprogrammās katrs uzņēmums būtu jāvērtē pēc būtības, piemēram, ņemot par pamatu pagājušā gadā nomaksāto nodokļu apjomu un apgrozījumu, jo, viņas ieskatā, atbalsta griesti 5000 eiro mēnesī visiem kultūras nozarē strādājošajiem uzņēmumiem nav pareizs risinājums.

Viņa akcentēja, ka 1000 kvadrātmetru koncertzāles uzturēšana Rīgas centrā, kurā ir pastāvīgs koncertu un izrāžu repertuārs, nav salīdzināms ar uzņēmumu, kas tikai izīrē telpas un nerada saturu, vai ar uzņēmumu, kas tikai organizē koncertus un izrādes, neuzturot pastāvīgi savas telpas.

"Mūzikas nams "Daile", manuprāt, ir vienīgais tāds gadījums, kurā uzturu un apsaimniekoju māju, kā arī producēju visus tajā notiekošos iestudējumus. Nevienu "Dailes" namam līdzīgu piemēru, pēc saimnieciskās darbības modeļa, nezinu," sacīja Zadovska.

Tāpat viņa pastāstīja, ka visgrūtāk ir bijis deviņus mēnešus gaidīt pirmo atbalsta eiro un pārliecināt lēmējus par to, ka tiešām uzņēmuma apgrozījums vidēji ir samazinājies par 95%. Zadovska norādīja, ka to, cik mūzikas nams "Daile" lielā mērā ir cietis no Covid-19, var pierādīt, ieskatoties Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kur var redzēt gan apgrozījuma kritumu, nomaksātos nodokļus, darbinieku skaitu un visus pārējos finanšu rādītājus.

Runājot par to, kā "Dailei" klājas patlaban, Zadovska norādīja, ka septembrī šķita, ka darbs atgriežas ierastajās sliedēs. Pirmizrādi piedzīvoja aktiera Kaspara Znotiņa un mūziķa Kaspara Zemīša jaundarbs "Motīvs balsij un ģitārai", tika gaidīta mūzikas nama "Daile" astotās sezonas uzsākšanas un dzejnieka Ojāra Vācieša dzimšanas diena 13.novembris, lai pirmatskaņotu aktiera Andra Keiša un Raimonda Paula koncertprogrammu "Suni ārā nedzenama nakts".

"Koncertprogrammu atskaņot nevarēs. Mums ir pārdotas sešas izrādes. Šajā periodā bija paredzēti vairāki Dailes nama producēti valsts svētku koncerti reģionos, arī Akustisko ģitāru trio koncerts, kā arī Viļa Daudziņa un Kaspara Znotiņa izrāde "Vēstule draugam", kas būs jāatceļ," sacīja Zadovska.

Tāpat viņa uzsvēra, ka darba patlaban ir daudz, jo jāsazinās ar atcelto pasākumu biļešu pircējiem, sadarbības partneriem, jāreaģē un jāpieņem lēmumi, risinot dažāda rakstura krīzes situācijas, uzsverot, ka skatītāji ir saprotoši un pacietīgi gaida pārceltos pasākumus. "Dailes" direktore sacīja, ka šis ir neskaidrs laiks, bet Latvijas valsts vēsturē ir bijuši vēl daudz grūtāki laiki, tomēr patlaban, piedzīvojot Covid-19 krīzi, viņa aicinātu valsts vīrus izvērtēt katra uzņēmēja ilggadējo ekonomisko pienesumu.

"Ja finansiāls atbalsts vispār nebūtu paredzēts un teiktu - tieciet galā paši, tā būtu viena situācija, bet nauda atbalstam ir un, manuprāt, tā netiek tālredzīgi izmantota," sacīja Zadovska. Tāpat viņa vērsa uzmanību uz Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) pausto, ka naudas Latvijai ir tik daudz, kā nekad iepriekš.

Jautāta, kā mūzikas nams "Daile" pārdzīvos ārkārtējo situāciju, Zadovska pauda cerību, ka VKKF konkursos šoreiz saņems daļēju izmaksu kompensāciju par pirmajiem krīzes mēnešiem. Šobrīd VKKF ir piešķīris līdzfinansējumu diviem jauniestudējumiem, kas rada vismaz kaut kādus apgrozāmos līdzekļus.

Tāpat viņa pavēstīja, ka patlaban "Daile" gatavojas Ziemassvētku koncertiem, ar jaunu maestro Paula un Daumanta Kalniņa programmu, cerot, ka tie notiks. Zadovska pauda uzskatu, ka "pēc krīzes" izaugsmes avots ir jārada jau tagad, tāpēc turpinās darbs pie jaunas programmas ar Knuta Skujenieka dzeju "Drošinājums", kuru radījis mūziķis Daumants Kalniņš.

Zadovska norādīja, ka tiek strādāts arī pie koncertprogrammu ierakstiem un pauda cerību 2021.gada februārī pirmizrādīt programmu, kuras pirmatskaņojums bija paredzēts jau šī gada 1.aprīlī, proti, "Artūrs Skrastiņš un "Latvijas Radio" bigbends. Improvizācija un dzeja Ulda Stabulnieka mūzikā".

"Mēs neesam plinti krūmos iemetuši un aiznaglojuši Dailes nama durvis ar dēļiem. Mēs turpinām pamazām strādāt un darām darbus, kuri nav saistīti lielu finansiālu risku. Mani darbinieki un mākslinieki ir ļoti saprotoši un pretimnākoši - gatavi strādā nākotnes vārdā," sacīja mūzikas nama direktore.

Runājot par aizliegumu rīkot publiskus pasākumus, Zadovska akcentēja, ka cilvēku veselība un drošība jebkurā gadījumā ir pirmajā vietā un ierobežojumi pat nav apspriežami. Ja ar laiku ierobežojumi tiks mīkstināti un pasākumus varēs apmeklēt kaut neliels cilvēku skaits, tiks domāts, kādas izrādes skatītājiem piedāvāt.

"Man jau šķiet, ka pie mums Dailē ir droši. Apkopēja no rīta līdz vakaram dezinficē visas telpas. Cilvēki pasākumus apmeklēja sejas maskās, ieņemot personalizētu sēdvietu un ievērojot drošu distanci. Arī mūsu personāls strādā aizsargmaskās, tomēr nekad jau nevar zināt, Covid-19 ir viltīgs," pauda Zadovska.

Runājot par kultūras ministra Naura Puntuļa (NA) iepriekš pausto viedokli, ka nevar runāt vairs par pasākumu pārcelšanu, bet par atcelšanu un naudas atdošanu cilvēkiem par iegādātajām biļetēm, "Dailes" direktore sacīja, ka tas teorētiski būtu atvieglojums. Viņa pastāstīja, ka biļešu pircēju nauda glabājas pie biļešu tirgotāja. "Dailes" gadījumā tā ir "Biļešu paradīze", kas cilvēkiem naudu arī atdos, mūzikas namam vajadzēs samaksāt tirgotājam par biļešu tirdzniecību.

"Tomēr uzņēmējdarbība ar kultūru saistītā uzņēmumā nav bizness, kurā tikai skaita naudu, galvenā pievienotā vērtība ir saturs, kuru radām. Tāpēc esmu ieinteresēta, lai mūsu radītās izrādes vai koncertus noskatās pēc iespējas lielāks skatītāju skaits," pauda Zadovska.