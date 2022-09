Atklās dzejas bilžu grāmatu 'Bikibuks' ilustrāciju izstādi

No 28. septembra līdz 3. decembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmajā izstāžu zālē būs apskatāma dzejas bilžu grāmatu sērijas "Bikibuks" oriģinālilustrāciju izstāde "BikiMETRS".

Kā "Delfi" informē izdevniecības "Liels un mazs" pārstāvji, izstāde domāta visiem mākslas un grāmatniecības interesentiem, bet īpaši – ģimenēm ar bērniem, skolēnu un pirmsskolas mācību iestāžu grupām, kas varēs piedalīties arī izstādes radošajās darbnīcās.

Kā atgādina izdevēji, 2012. gadā "Liels un mazs" sāka veidot 100 dzejas bilžugrāmatu sēriju "Bikibuks", kurā katrs dzejolis tika izdots atsevišķā kabatas izmēra grāmatiņā. Izlasē iekļauta gan tādu klasiķu, kā Rūdolfs Blaumanis, Fricis Bārda, Rainis, gan mūsdienu autoru Kārļa Vērdiņa, Ingas Gailes, Ilmāra Šlāpina un daudzu citu dzeja. Dzejoļu ilustrēšanā iesaistījās 98 mūsdienu mākslinieki, kuri pārstāv dažādas vizuālās mākslas jomas (grafiku, glezniecību, scenogrāfiju, tēlniecību, tekstilmākslu u.c.) un ilustrācijā izmantojuši atšķirīgas tehnikas.

"Bikibuka" "mamma" – idejas autore māksliniece Rūta Briede kopā ar dzejas izlases sastādītāju Inesi Zanderi deva viņam vārdu, bet grāmatu dizainers Artis Briedis, veidojot sērijas logo, radīja īsto izskatu: Bikibuks ir mazs ragainis, kas līdzinās atvērtai grāmatiņai. Atrast šo vārdu palīdzēja Jāņa Baltvilka dzejolis "Biki-buki", kas kļuva par pašu pirmo sērijas izdevumu. Jaunradītais vārds kļuva arī par sugas vārdu latviešu valodā – par bikibuku tiek dēvēta katra mazā kabatas formāta grāmatiņa.

"Pa bilžu grāmatu "mazajām durtiņām" mājās, kur aug bērni, ienāk "lielā māksla". Krājot šo sēriju, ģimeņu grāmatplauktos veidojas īsta latviešu dzejas un mūsdienu mākslas antoloģija, kas palīdz iepazīt mākslinieku stilu un rokrakstu, veido priekšstatu par mākslas procesu Latvijā – ne tikai grāmatu ilustrācijā, bet arī izstāžu zālēs, un tuvina cilvēkus mūsdienu mākslai. "Bikibukam" ir jau vairākas lasītāju paaudzes, savu vērtību tas nezaudēs arī pēc gadu desmitiem, jo būs kļuvis par sava laika mākslas procesu liecību," raksta izdevēji.

Mazo dzejas bilžu grāmatiņu ideja atzinīgi novērtēta arī ārpus Latvijas, starptautiskās grāmatu izstādēs, vairākas grāmatiņas atdzejotas un izdotas arī angļu valodā.

Piecu gadu laikā, kamēr tapa šī sērija, ir notikušas vairākas "Bikibuka" oriģinālilustrāciju izstādes, tomēr visam sērijas grāmatu kopumam veltīta plaša izstāde notiek pirmoreiz. Tā adresēta visiem mākslas un grāmatniecības interesentiem, bet īpaši – ģimenēm ar bērniem, skolēnu un pirmsskolas mācību iestāžu grupām, kas varēs piedalīties arī izstādes radošajās darbnīcās.

"BikiMETRS" ir izstādes scenogrāfu Dinas Suhanovas un Reiņa Suhanova ideja – viņi ieraudzījuši BIKIBUKU kā laika un mākslas notikumu "metramēru", kur katrai grāmatiņai atbilst viena iedaļa.

"Izstādē apskatāmie oriģināldarbi dod iespēju samērot tos ar iespaidu, ko rada grāmata. Taču izstāde "BikiMETRS" piedāvā dzīvot līdzi arī bikibuku tapšanas procesam – izstāde līdzinās lappusēm no "Bikibuka" dienasgrāmatas: tajā var uzzināt dažādus "bikifaktus", pētīt skices un fotogrāfijas, lasīt fragmentus no darba sarakstes, mākslinieku komentārus, pētīt izmantotās tehnikas, iepazīt darbu prototipus – cilvēkus un lietas, ar kvadrātkodu palīdzību savā telefonā klausīties dziesmas, kurās skan "Bikibukā" publicēto dzejoļu teksti. Bet, ja esi mazs un lokans skatītājs, dažās ilustrācijās varēsi ielīst un iejusties no iekšpuses," aicina "Liels un mazs" komanda.

Izstādes atklāšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks 28. septembrī pulksten 18.

Izstādes norises laikā iespējams pieteikties radošajām darbnīcām caur kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma".