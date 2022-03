Atklās Latvijas industriālā mantojuma digitālo kolekciju

Kā norāda LNB pārstāvis Augusts Zilberts, šī ir Eiropā pirmā šāda veida digitālā kolekcija, ko laika gaitā plānots arī papildināt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atklāšanas pasākumā un sarunā "Industriālā mantojuma mantinieki" piedalīsies: Uldis Biķis – AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs, Toms Ērenpreiss – "Ērenpreiss velosipēdu darbnīcas" vadītājs, Aigars Ruņģis – SIA "Valmiermuižas alus" darītavas saimnieks, Artūrs Žogla – LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs, Eva Ausēja – LNB Digitālo pakalpojumu bibliotekāre. Sarunu vadīs vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš.

Rūpniecības vēsture Latvijas teritorijā aizsākās 17. gadsimtā ar manufaktūru un kuģubūves uzplaukumu Kurzemes hercogistē. 19. gadsimta beigās Rīga jau bija nozīmīgs Eiropas industriālais centrs, kas piesaistīja gan uzņēmējus, gan arī augstas klases speciālistus un zinātniekus. Tehnoloģijām, sabiedrībai un laikiem mainoties, Latvijas vārdu pasaulē nes uzņēmumi un to ražotie produkti, ar kuriem mēs varam lepoties. Šie uzņēmumi un produkti ir nozīmīga daļa no Latvijas vēstures, norāda LNB pārstāvis.

Darbs pie Industriālā mantojuma kolekcijas veidošanas aizsākās 2018. gadā, apzinot iespējamos industriālā mantojuma kolekcijas mērogus. Līdz ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)" sākās arī aktīvais sadarbības partneru kopīgais darbs, izvērtējot un apkopojot informāciju un materiālus par vairāk nekā 100 dažādiem Latvijā ražojošiem uzņēmumiem.

ERAF projekta Industriālā mantojuma kolekcijā ievietoti 10 000 digitālie objekti no muzeju priekšmetu un arhīvu dokumentu krājumiem. Kopumā kolekcija ir daudz plašāka un bagātīgāka, jo tā papildināta arī ar citu sadarbības partneru digitālajiem objektiem. Par dažādu uzņēmumu vēsturi izveidots vairāk nekā 300 lappušu liels informācijas masīvs, atspoguļojot dažādas rūpniecības nozares dažādos vēstures periodos.

Industriālā mantojuma digitālajā kolekcijā pieejamas:

• 50 000 lappuses no Latvijas Nacionālā arhīva un zonālo arhīvu lietām;

• gandrīz 6 000 lappušu no LNB Sīkiespieddarbu lasītavas;

• vairāk nekā 800 fotogrāfijas un dokumenti no reģionu bibliotēkām;

• vairāk nekā 600 fotogrāfijas un citi materiāli no LNB digitālajām kolekcijām;

• gandrīz 400 foto negatīvu no "Dienas" foto negatīvu arhīva laika periodā no 1996. līdz 1998. gadam;

• gandrīz 400 kinohroniku sižeti no Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva;

• vairāk nekā 300 lappuses vēstures aprakstu par 100 Latvijas uzņēmumiem;

• 76 lielformāta rasējumi no Latvijas Nacionālā arhīva;

• 38 patenti no Patentu valdes bibliotēkas;

• 9 lietas no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes.