Atklāta arhitekta Andreja Holcmaņa 100. jubilejai veltīta izstāde

Arhitektūras muzejā no 16. jūlija līdz 18. septembrim ir aplūkojama arhitekam un Vecrīgas pētniekam Andrejam Holcmanim (1920–2009) un viņa 100. jubilejai veltīta izstāde, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Izstādes veidotāji viņu dēvē par nenogurstošo Vecrīgas pētnieku. Viņš bija vecpilsētas reģenerācijas projekta līdzautors un arhitekts, profesionāļu aprindās vairāk pazīstams kā aktīvs vēsturiskā mantojuma apzinātājs un tā sargs.

"Viņš bija personība, kas apveltīta unikālām, daudzu gadu garumā krātām zināšanām par esošām un arīdzan zudušām vērtībām. Tas bija arhitekta redzamais devums, ēnā atstājot praktisko darbu projektēšanas jomā. Plašākai auditorijai nezināmie, izsūtījumā Krasnojarskas novadā un Latvijā tapušie Holcmaņa projekti sabiedriskām, mazstāvu dzīvojamēkām un vasarnīcām ir vienlīdz vērtīgi liecinieki autora radošajam domu lidojumam. Arhitekts piedalījies arhitektūras konkursos un bijis arī daudzu konkursu atbildīgais sekretārs un rezultātu analizētājs vietējā presē," raksta muzeja pārstāvji.

Pēc Otrā pasaules kara tika radīti grandiozi plāni pilsētu atjaunošanai un attīstībai, no kuriem daļa ir realizēti, un Andreja Holcmaņa uzmanības lokā atradās arī pilsētplānošanas problēmas. Holcmanis bija viens no retajiem arhitektiem, kas aktīvi ietekmēja pēckara Rīgas attīstībai svarīgos procesus, sākot no 1945. gada, kad viņš iesaistījās Vecrīgas reģenerācijas projekta izstrādē, līdz pat 2009. gadam, uzmanības lokā paturot pilsētas attīstību vēsturiskajā centrā un jaunajos rajonos.

Izstādes veidotāji uzsver, ka arhitekts dāsni dalījies zināšanās ar kolēģiem, studentiem un vienkāršiem ierindas klausītājiem, lasot lekcijas un lekciju ciklus (vairāk nekā 1000 uzstāšanās), vadot ekskursijas pa Rīgu un Latviju. Arhitekta dzīvē svarīgu lomu ieņēmusi mūzika. Jau no skolas gadiem viņš apguvis klavierspēli, pašmācības ceļā – ērģeļspēli un padomju laikā ar pašdarbības ansambļiem izbraukājis visu Latviju.

Izstādes kuratore – Velta Holcmane, kuratores asistente – Agrita Lūse, mākslinieks – Alvis Berngards.