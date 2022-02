Atklātā vēstulē ceļ trauksmi par kultūras dzīves norišu krīzi Rīgā

Latvijas laikmetīgās mākslas festivālu asociācijas, Latvijas Radošo savienību padomes un Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas atklātā vēstulē paudušas satraukumu par iespējamu kultūras norišu krīzi galvaspilsētā un to turpmāko likteni.

"Uzskatām, ka šībrīža situācija Rīgas domē liecina par dziļu kultūras procesu krīzi. Pretēji ikgadējai praksei, šobrīd joprojām nav izsludināts neviens konkurss profesionālās kultūras atbalstam 2022. gadā - ne "Kultūras projektu finansēšanu konkurss", ne "Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkurss"," raksta vēstules autori.

Jau šobrīd skaidrs – pat ja Rīgas dome šogad vispār izsludinās konkursus profesionālās kultūras atbalstam, vairāki kultūras pasākumi šogad finansējumu nesaņems, tajā skaitā ikgadējie un Rīgas kultūras dzīvē nozīmīgie. Tas apdraud ne tikai to realizāciju šajā sezonā, bet arī to turpmāku pastāvēšanu. Šo notikumu pazušana no kultūras procesu ainavas Rīgas kultūras telpu ilgtermiņā padarīs nabadzīgāku un pliekanāku, norādīts vēstulē.