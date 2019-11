Audiovizuālā instalācija 'Latvijas kultūras alfabēts' apskatāma Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājā atklāta audiovizuāla instalācija "Latvijas kultūras alfabēts". Tā tapusi, svinot Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadienu, kas iekļauta UNESCO svinamo gadadienu sarakstā.

Izstāde stāsta par septiņām, 1919. gadā dibinātajām, nacionālajām kultūras, izglītības un zinātnes institūcijām – Latvijas Nacionālo teātri, Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas Universitāti un Latvijas Nacionālo operu un baletu.

Izstādes autore Krista Burāne stāsta: "Septiņu mākslas, izglītības un zinātnes nacionālo institūciju darbība simts gadu griezumā ir radījusi mūsdienu Latvijas kultūras valodu. Kā zināms, valodas pamatā ir alfabēts, kura apgūšanai tiek lietota Ābece. Tāpēc instalācijas centrā atrodas grāmata "Latvijas kultūras ābece". Tā tapusi iedvesmojoties no 1919. gada ābeču paraugiem, bet vēsta par Latvijas kultūras šodienu un nākotni. Ābece ietver 106 šķirkļus, kas stāsta par procesiem mūsdienu Latvijas kultūrā un cilvēkiem, kuru dzīves un darbs ir saistīts ar septiņām simtgadi svinošajām institūcijām. Daļu no ierakstiem, par kuriem signalizē tematiskas ikonas uz septiņiem 1919. gada stilistikā veidotiem skolas soliem un grāmatas lappusēs, ir iespējams aplūkot paplašinātā digitālā formātā katra lasītāja viedierīcē, lejuplādējot latviešu izstrādāto programmu "Overly". Ikonas ved uz videointervijām ar septiņām spilgtām personībām - Katrīnu Neiburgu, Aleksandru Antoņenko, Ivetu Apkalnu, Valteru Sīli, Māru Sprūdžu, Silviju Tretjakovu, Jāni Karušu. Viņu balsīs izskan arī latviešu valodas alfabēts, aicinot katru izstādes apmeklētāju domāt par to, kādas vērtības viņš var radīt, izmantojot mūsu 33 burtus."

Izstādes autore ir Krista Burāne, tās dizainu un scenogrāfiju veidojis Rūdolfs Baltiņš, savukārt izstādes centrālā elementa – grāmatas "Latvijas kultūras ābece" autores ir Krista Burāne un Laila Burāne, bet ilustrators – Reinis Gailītis. Izstādes veidošanā piedalījās operators – Dainis Juraga, skaņu režisors – Artis Dukaļskis, video pēcapstrāde – Mārtiņš Kontants, audio risinājumu veidotājs - Guntis Maisaks, "Solavi", galdnieks – Jānis Kaličus, tehniskie palīgi – Gatis Tillers un Atis Erics, tehnisko atbalstu sniedza Oskars Plataiskalns un "Dekorāciju darbnīca".

Izstāde un grāmata tapusi Latvijas valsts simtgades programmā, atzīmējot Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadienu, kas iekļauta UNESCO svinamo gadadienu sarakstā. Šī gada oktobrī tā tika izstādīta Francijā, Parīzē UNESCO galvenajā mītnē. Izstādi rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Izstāde "Latvijas kultūras alfabēts" bez maksas būs skatāma no 25. novembra līdz 17. decembrim no pulksten 8.00 līdz 22.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā 1. stāva foajē, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

2020. gadā izstādi būs iespējams apskatīt arī citās institūcijās, kas atzīmē simtgadi, un Latvijas kultūras centros.