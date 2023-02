BAFTA ceremonijā triumfē filma 'Rietumu frontē bez pārmaiņām'

Lielbritānijas Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) balvu pasniegšanas ceremonijā vislielākos laurus svētdien plūkusi vācu filma "All Quiet on the Western Front" ("Rietumu frontē bez pārmaiņām"), kas vēsta par dzīvi un nāvi Pirmā pasaules kara ierakumos.

Kinolente, kas balstīta uz vācu rakstnieka Ēriha Marijas Remarka slaveno romānu "Rietumu frontē bez pārmaiņām", ieguvusi septiņas balvas, tai skaitā balvu kategorijās "Labākā filma", "Labākais adaptētais scenārijs" un "Labākā filma, kas nav angļu valodā".

Filmas autors Edvards Bergers ieguva arī balvu kategorijā "Labākais režisors".

Īru komēdija "The Banshees of Inisherin" ("Inišerinas Banšī") un biogrāfiskā filma "Elvis"("Elviss") katra ieguvusi pa četrām balvām.

BAFTA kategorijā "Labākā aktrise" balvu ieguvusi Keita Blanšeta par lomu filmā "Tár", bet balvu "Labākā aktiera" kategorijā saņēmis Ostins Batlers par lomu filmā "Elvis".

Par labāko britu filmu tika atzīta "Inišerinas Banšī", kas ieguva balvu kategorijā "Labākais oriģinālais scenārijs". Kerija Kondona un Barijs Keogans par tēlojumu šajā filmā saņēma balvas kategorijās "Labākā otrā plāna aktrise" un "Labākais otrā plāna aktieris".

BAFTA balvas tiek uzskatītas par labu indikatoru gaidāmajām ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvām.

Filma "Everything Everywhere All at Once" ("Viss visur vienlaikus"), kas nominēta "Oskara" balvām 11 kategorijās, bija vislielākā zaudētāja BAFTA ceremonijā. Amerikāņu zinātniskā fantastikas komēdija ieguva tikai vienu BAFTA balvu - par montāžu.