Baltijas Asamblejas balvu mākslā piešķirs Gintai Gerhardei-Upeniecei

Ar Baltijas Asamblejas (BA) balvu mākslā šogad apbalvos mākslas zinātniecei Gintu Gerhardi-Upenieci, piektdien, 8. oktobrī, lēmusi starptautiska žūrija, daļēji attālinātā sēdē vērtējot BA balvas kandidātus.

Kā "Delfi" informē Saeimas sabiedrisko attiecību dienestā, Gintu Gerhardi-Upenieci apbalvos par starptautiskā izstāžu cikla "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā" īstenošanu.

Izstāde "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs" pirmo reizi tika atklāta 2018. gadā Orsē mākslas muzejā Parīzē. Kuratora Rodolfo Rapeti (Rodolphe Rapetti) vadībā tā aicināja iepazīt simbolismu Baltijas mākslā no 19. gadsimta 90. gadiem līdz 20. gadsimta 30. gadiem. Izstāde kļuva par vienu no lielākajiem Latvijas reprezentācijas notikumiem Baltijas valstu simtgadē un vēlāk bija skatāma Tallinā, Viļņā un Rīgā. Ginta Gerharde-Upeniece bija projekta vadītāja no Latvijas puses.

BA balvu literatūrā piešķirs igauņu rakstniekam Vahuram Afanasjevam (Vahur Afanasjev) par romānu "Serafima ja Bogdan" ("Serafima un Bogdans"), kurā viņš spilgti ataino unikālas kopienas dzīvi Eiropas austrumu pierobežā, gaidot pastardienu.

Savukārt balvu zinātnē saņems lietuviešu zinātnieks Virģinijus Šikšnis (Virginijus Šikšnys) par izciliem sasniegumiem biomedicīnā – novatorisku pētījumu CRISPR-Cas9 genoma rediģēšanā.

Katras balvas apjoms ir 5000 eiro, un tās iecerēts pasniegt gadskārtējās BA sesijas ietvaros 4. novembrī Viļņā.

Žūrijā bija deviņi literatūras, mākslas un zinātnes eksperti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Latviju žūrijā pārstāvēja Diāna Laguna, Bārbala Simsone un Guna Zeltiņa.

Līdztekus uzvarētājiem BA balvai šogad bija nominēti:

literatūrā:

Andris Akmentiņš, Latvija. Rakstnieks nominēts par savu ieguldījumu latviešu literatūrā pēdējos gados - diviem romāniem - "Skolotāji" un "Meklējot Ezeriņu". Abus darbus augstu novērtējuši gan kritiķi, gan lasītāji;

Antans Jonīns (Antanas A. Jonynas), Lietuva. Tulkotājs un dzejnieks nominēts par sonetu krājumu "Naujieji sonetai" ("Jaunie soneti");

mākslā:

Valsts koris "Viļņa", Lietuva. Koris nominēts par radošuma un profesionalitātes sintēzi, netradicionālu pasākumu un projektu īstenošanu un novatoriskiem mākslinieciskajiem risinājumiem, kā arī starptautisko Sv.Jēkaba festivālu Viļņā;

Kaido Ole (Kaido Ole), Igaunija. Mākslinieks nominēts kā viens no izcilākajiem un starptautiski atzītākajiem māksliniekiem Igaunijā ar lielu cieņu pret Baltijas kultūrtelpu;

zinātnē:

Edīte Tišheizere (Leščinska), Ieva Rodiņa, Dita Jonīte un Lauma Mellēna-Bartkeviča, Latvija. Zinātnieces nominētas par kolektīvo monogrāfiju "Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21.gadsimtā";

Anne Luika (Anne Luik), Igaunija. Zinātniece nominēta par izglītojošu un veicinošu darbu bioloģiskās lauksaimniecības, videi draudzīgas augu aizsardzības un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībā ne tikai Igaunijā, bet visā Baltijas reģionā sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas kolēģiem.

BA balva ir dibināta 1994. gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki. Pērn balvu literatūrā piešķīra prozistei, dzejniecei un esejistei Birutei Jonuškaitei (Birutė Jonuškaitė), balvu mākslā - režisoriem Kristīnei Briedei un Audrjum Stonim (Audrius Stonys), savukārt balvu zinātnē - fiziķim Robertam Eglītim.