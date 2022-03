Barišņikovs, Akuņins un Gurijevs aicina ziedot Ukrainas bēgļiem

Pasaulē pazīstami, ārpus Krievijas dzīvojoši krievi - slavenais baleta mākslinieks Mihails Barišņikovs, rakstnieks Boriss Akuņins un ekonomists Sergejs Gurijevs uzsākuši ziedošanas kampaņu, atverot vietni "truerussians.org", kurā aicina ikvienu ziedot Ukrainas bēgļiem atbalstam.

"Diktators, kas pašlaik ir pie varas Krievijas federācijā, ir uzsācis noziedzīgu karu," pauž iniciatīvas autori. "Šausmas, kas veļas pār mums radniecīgo tautu, ir īsta humānā katastrofa. Simtiem tūkstoši ukraiņu, kas ir zaudējuši savas mājas, līdzekļus un eksistenci, savus tuviniekus un pat savu dzīvību, ir saņēmuši visnežēlīgāko sitienu."

"Taču arī mēs visi, kas runājam krievu valodā un piederam pie krievu kultūras pasaules, jūtam šo sitienu. Pats vārds "krievs" ir kļuvis indīgs. Liela daļa no mums ir tālu no kara un no Krievijas. Mēs varbūt esam bezspēcīgi šīs šausmas apturēt, bet mums nav tiesību nedarīt neko.

Bēgļu skaits pieaugs, humānā krīze tikai pasliktināsies. Pats mazākais, ko varam darīt, palīdzēt tiem, kas bēg no šausmām, ko radījis Putins Krievijas vārdā. Īstā Krievija ir lielāka, stiprāka un ilgmūžīgāka par Putinu. Tā Krievija dzīvo un viņu pārdzīvos. Diktators karo ne tikai ar Ukrainu, bet ar lielu savas valsts daļu. Viņš žņaudz Krievijas nākotni.

Pierādīsim visai pasaulei, ka Putins nerunā un nedarbojas visu krievu vārdā. Pierādīsim, ka esam spējīgi uz darbiem, ne tikai vārdiem. Palīdzēsim mūsu ukraiņu draugiem!" aicina ziedojumu akcijas rīkotāji.

Līdz 10. martam kampaņā saziedotas jau vairāk nekā 80 000 britu mārciņas (vairāk nekā 95 000 eiro).

Rīgā dzimušais baletdejotājs un aktieris Mihails Barišņikovs (1948) 1974. gadā teātra viesizrāžu laikā Toronto pārbēga n Padomju Savienības uz Kanādu, bet vēlāk veidoja spožu karjeru ASV un kļuva par ASV pilsoni. Pēc Padomju Savienības sabrukuma Barišņikovs regulāri apmeklējis Latviju, 2015. un 2019. gadā Jaunajā Rīgas teātrī iestudētas divas izrādes ar pasaulē slavenā mākslinieka dalību.

Gruzīnu izcelsmes krievu rakstnieks, tulkotājs un literatūrzinātnieks Boriss Akuņins (īstajā vārdā Grigorijs Čhartišvili) starptautisku slavu guvis kā vēstures un kriminālromānu autors, tulks un Japānas kultūras pētnieks. Kopš 2014. gada dzīvo Rietumeiropā.

Sergejs Gurijevs ir krievu ekonomists, bijis Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenais ekonomists. Dzīvo Parīzē.