Baznīcu nakti atklās vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā

Rīgas vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā 7. jūnijā pulksten 18.00 notiks ekumēniskā Baznīcu nakts atklāšana, ievadot ikgadējo Baznīcu nakts pasākumu programmu, kuras laikā apmek-lētājus gaidīs ap 160 Latvijas baznīcu., aicinot tuvāk un personīgāk iepazīt dievnamu glabā-to skaistumu. Šogad pasākumā piedalīsies arī Īrijas latviešu Sv. Pētera luterāņu draudze Dublinā.

Baznīcu nakts Rīgā tradicionāli iesākas ar ekumenisku svētbrīdi, kurā piedalās lielāko kristīgo konfesiju garīdznieki. Šogad baznīcu nakti atklās Rīgas vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā. Piedalīsies vecās Sv. Ģertrūdes evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Oskars Smoļaks, Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs, Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis, Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītājs Edgars Godiņš, Latvijas apvienotās metodistu baznīcas mācītāja Anna Dobele un Latvijas Pareizticīgās baznīcas pārstāvis.

Kristīgās kultūras notikums Baznīcu nakts 7. jūnijā Latvijā norisināsies jau sesto reizi. Baznīcu nakts notiks ne vairs no Liepājas līdz Viļakai, kā iepriekšējos gadus, bet gan no Dublinas līdz Viļakai, jo piedalīsies arī Īrijas latviešu Sv. Pētera luterāņu draudze Dublinā. Šogad Baznīcu nakts tēma ir draudzība.

Baznīcu nakts šogad noritēs tieši pirms Vasarsvētkiem, kad kristīgā baznīca svin Svētā Gara atnākšanu. Iecavas luterāņu baznīcā un Saldus Romas katoļu baznīcā notiks Vasarsvētku festivāli. Iecavā muzicēs mūzikas skolas audzēkņi, bet Saldū Liepājas simfoniskais orķestris, un tur festivāls turpināsies līdz pat Vasarsvētku dienai 9. jūnijā.

Koncerti notiks arī citās Kurzemes baznīcās. Īles luterāņu baznīcā koris "Balsis" kopā ar Inesi Zanderi turpinās Īles luterāņu baznīcas atjaunošanas iniciatīvu, bet Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē muzicēs Sigita Jevgļevska un ģitārists Māris Kupčs. Rīgā garīgās mūzikas koncerti skanēs ne tikai centrā, kur Anglikāņu baznīcā Rīgas Projektu koris dziedās komponista Džeimsa Makmilana mūziku, bet arī apkaimju dievnamos. Zemessardzes koris "Stars" muzicēs Sv. Antona Romas katoļu baznīcā Ķengaragā, bet Mārtiņa baznīcā Āgenskalnā dziedās Emīla Dārziņa jauktais koris.

Rīgas apkārtnē muzikālā programma aicinās doties uz skaistiem koncertiem Baltezera, Ķekavas, Piņķu un Baldones luterāņu baznīcās. Baldonē muzicēs koris "Tempus" un Rīgas Doma kora skolas topošie mūziklu dziedātāji.

Kā uzsver pasākuma rīkotāji, Baznīcu naktī visi ceļi ved nevis uz Rīgu, bet drīzāk uz Latvijas laukiem. Daudzi dievnami būs atvērti gar Daugavas ceļu. Daugavai bija liela nozīme Latvijas Brīvības cīņās jeb Neatkarības karā. Ikšķiles luterāņu baznīcā būs iespēja dzirdēt stāstījumu par ikšķiliešiem, kuri piedalījušies Brīvības cīņās. Ogrē būs atvērtas četras baznīcas, bet Skrīveru Romas katoļu baznīcā "Skaņu ainavā" vērties aicinās Sanita Sprūža (kokle), Madara Behmane (flauta) un Ruta Kaprāne (ērģeles).

Sēlijas ceļā Sunākstes baznīca īpaši gaidīs ģimenes ar bērniem. Notiks Viesītes bērnu mūzikas skolas koncerts, izjādes ar zirgiem mācītājmuižas parkā un mielošanās ar vietējiem labumiem. Svētbrīdī pieminēs Latvijas brīvības aizstāvjus no Sunākstes draudzes, un būs ziedu nolikšana pie Lāčplēša ordeņa kavaliera R. Okmaņa kapavietas. Viesus gaidīs arī baznīcas Secē, Neretā, Ērberģē, Saukā un Eglainē. Valles baznīcā muzicēs Skaistkalnes pūtēju orķestris.

Uz Vidzemi viens no Baznīcu nakts ceļiem būs Gaujas ceļš. Vangažu luterāņu baznīcā varēs klausīties priekšlasījumu par Brāļu draudzi – latviešu tautas kristīgo ceļu un to, kā Latvijā top Sv. Jēkaba ceļš, bet kinonaktī noskatīties autobiogrāfisko filmu "Kalps" par arhibīskapa Jāņa Vanaga kalpojumu. Gaujas krastos ar draudzību dalīsies Siguldas baptistu un Romas katoļu baznīcu draudzes, kā arī Cēsu dievnami un staltā Trikātas baznīca. Savukārt pie Burtnieku ezera par latviešu un igauņu sadraudzību rūpēsies ciemiņi no Puhjas luterāņu draudzes, kuri koncertēs Burtnieku luterāņu baznīcā.

Latgalē Daugavpilī Mārtiņa luterāņu katedrālē un Svētā Pētera Ķēdēs Romas katoļu baznīcā Baznīcu nakts būs īpaši draudzīga bērniem. Būs gan "Zaļās ganības" baznīcas dārzā, gan bērnu un ģimeņu lūgšanas. Mārtiņa katedrālē varēs arī uzkāpt dievnama tornī un redzēt Daugavpils baznīckalnu no augšas un piedalīties vecāku sarunās "Ģimene – mazā draudze jeb – kā ģimene veido sabiedrības vērtības" ar bērnu un jauniešu psiholoģi par draudzīgu attiecību veidošanu ģimenē.

No Baznīcu nakts diskusijām un sarunām īpaši izceļama Rīgas vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā paredzētā diskusija "Pilsēta. Vide. Cilvēks. Baznīca", bet uz jautājumu "Kas ir baznīca?" centrā Kairos atbildes meklēs arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, mācītājs Edgars Mažis un Latvijas jezuīti.

Izstāde "Putni Bībelē" būs skatāma Cēsu adventistu baznīcā, "Kurzemes eņģeļi" Vānes luterāņu baznīcā, savukārt Siguldas katoļu baznīcā notiks fotoalbuma "Latvijas katoļu baznīcas" prezentācija, Burtniekos bērnu zīmējumu izstāde.

Zaļā dzīvesveida draugi būs īpaši gaidīti pie Rīgas Septītās dienas adventistu 7. draudzes, kur līdzās "garīgai barībai" būs veselīga uztura degustācija. Savukārt Piņķos varēs pielikt roku, palīdzot stādīt liepas baznīcas liepu alejā.

Visa Baznīcu nakts programma atrodama šeit.

Baznīcu nakts Latvijā notiek kopš 2014. gada. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms vairāk nekā 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa - Nodibinājums „Baznīcu nakts fonds".