Benksijs Bristolē uz sienas radījis Valentīndienai veltītu darbu

13. februārī uz kādas sienas Bristolē, Bārtonhilas rajonā tika ievērots darbs, kurā redzama jauna meitene ar kaķeni šaujot puķes. Naktī uz 14. februāri sienas gleznojuma fotogrāfijas tika ievietotas Benksija oficiālajā “Instagram” kontā, tādējādi apstiprinot jau radušās aizdomas, ka šis ir noslēpumainā ielu mākslinieka darbs.

Mājas īpašnieks Edvīns Simons (Edwin Simons) darba tapšanas dienā svinēja 67 gadu jubileju, bet par gleznojuma faktu uzzināja no meitas, kura savukārt to ievēroja interneta vietnē “Facebook”. Ģimene par sienas gleznojumu ir priecīga, sakot, ka darbu apskatīt ieradušies neskaitāmi cilvēki, kas fotogrāfē un priecājas par to. Darbs jau ieguvis nosaukumu “Valentīna Benksijs”.

Mājas īpašnieks plānojis darbam priekšā novietot stiklu, lai to aizsargātu gan no nelabvēļiem, gan uztraucoties par tuvojošos vētru, kas varētu izbojāt puķu kompozīciju.