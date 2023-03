Biļetes uz Dziesmu svētku pasākumiem šogad būs par vidēji 40% dārgākas nekā iepriekš

Biļešu cenas uz XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku maksas pasākumiem šogad vidēji ir par aptuveni 40% augstākas, nekā tās bija iepriekšējos svētkos 2018.gadā, liecina aģentūras LETA veiktie aprēķini atbilstoši iepriekšējo svētku cenrāžiem un šiem svētkiem sagatavoto cenrādi, kas vēl būs jāizskata Ministru kabinetā.

Cenu kāpums uz visiem pasākumiem nav vienāds. Tāpat ir pasākumi, uz kuriem cenas ir samazinājušās.

Atšķirībā no 2013. un 2018. gada svētkiem ir samazinājies biļešu cenu klāsts, sarūkot tieši lētāko biļešu piedāvājumam.

Piemēram, šogad uz svētku noslēguma koncertu "Kopā augšup" Mežaparka Lielajā estrādē iecerēts piedāvāt biļetes piecās cenu grupās - par 20, 40, 60, 80 un 100 eiro. Savukārt 2018. gadā uz noslēguma koncertu bija pieejamas biļetes sešās cenu grupās - par 15, 25, 35, 45, 55 un 65 eiro. Savukārt 2013.gadā bija septiņas biļešu cenu grupas, lētākajām maksājot 3 latus jeb 4,3 eiro.

Līdz ar to uz svētku noslēguma koncertu dārgākā biļete šogad maksās par 54% vairāk nekā 2018.gadā, kas turklāt ir vairāk nekā divas reizes vairāk par 2013. gada dārgāko biļeti uz noslēguma koncertu. Savukārt lētākā biļete ir par 33% dārgāka nekā 2018. gadā, kā arī atbilst trešās dārgākās biļešu grupas cenai 2013. gada svētku noslēguma koncertā.

Vislielāko biļešu cenu kāpumu šogad varētu piedzīvot vokāli simfoniskās mūzikas koncerts. Ja 2018. gadā dārgākās biļetes uz šo koncertu maksāja 35 eiro, bet tāpat varēja iegādāties lētāko grupu biļetes par 5, 7 un 10 eiro, tad šogad svētku rīkotāji uz koncertu "Šūpulis" dārgākās biļetes piedāvā par 90, 75 un 60 eiro, bet lētākā biļete maksās 20 eiro. Līdz ar to dārgākās biļetes cena ir vairāk nekā dubultojusies, bet lētākās biļetes cena ir augusi četras reizes. Turklāt atšķirībā no 2013. un 2018. gada svētkiem šogad vokāli simfoniskās mūzikas koncerts no "Arēnas Rīga" ir pārcelts uz Latvijas Nacionālās operas un baleta ēku, līdz ar to klātienē šo koncertu varēs apmeklēt arī ievērojami mazāk skatītāju.

Otrs cenu pieauguma "rekordists" ir skatuviskās dejas lielkoncerts, kurš jau otros svētkus pēc kārtas notiks "Arēnā Rīga". Uz skatuviskās dejas lielkoncertu "Balts" šogad dārgākās biļetes būs pieejamas par 70, 60 un 50 eiro, bet lētākā biļete maksās 20 eiro. 2018.gada svētkos dārgākās biļetes uz skatuviskās dejas koncertu "Vēl simts gadu dejai" maksāja 35 eiro, bet lētākās biļetes bija pieejamas arī par 5, 7 un 10 eiro. Līdz ar to, līdzīgi kā vokāli simfoniskās mūzikas koncertā, dārgākās biļetes cena ir dubultojusies, bet lētākās biļetes cena augusi četras reizes.

Tradicionāli biļetes visātrāk tiek izpirktas uz Deju svētku lielkoncertu stadionā "Daugava". Šogad rīkotāji iecerējuši piedāvāt divus koncertus "Mūžīgais dzinējs" par atšķirīgām cenām. Dienas koncertā dārgākās biļetes maksās 65 un 50 eiro, bet lētākā - 20 eiro. Savukārt uz vakara koncertu dārgākās biļetes tiks piedāvātas par 100 un 80 eiro, bet lētākā maksās 25 eiro. Savukārt lielkoncerta ģenerālmēģinājums būs pieejams tikai svētku dalībniekiem, samaksājot 20 eiro.

2018. gadā Deju svētku lielkoncerta "Māras zeme" abos koncertos dārgākās biļetes maksāja 65 un 55 eiro, bet lētākā - 15 eiro. Uz ģenerālmēģinājumu biļetes maksāja no 45 līdz 7 eiro. Īpaši demokrātiskas cenas bija 2013. gada svētkos, kad deju lielkoncerta ģenerālmēģinājumu varēja apmeklēt, maksājot 1 un 3 latus jeb 1,4 un 4,3 eiro.

Līdz ar to šā gada svētkos uz Deju svētku lielkoncerta vakara koncertu dārgākā biļete maksā pusotru reizi vairāk nekā 2018. gadā un gandrīz trīs reizes vairāk nekā 2013. gada svētkos. Savukārt lētākā biļete ir sadārdzinājusies par 67%, salīdzinot ar 2018. gadu, un ir teju sešas reizes dārgāka par lētāko biļeti 2013.gada svētkos.

Atšķirībā no iepriekšējiem svētkiem, šogad Mežaparka Lielajā estrādē notiks ne tikai noslēguma koncerts, bet arī koru lielkoncerts "Tīrums. Dziesmas ceļš". Uz šo koncertu cenas ir nedaudz zemākas nekā uz noslēguma koncertu "Kopā augšup", kā arī ir pieejamas nevis piecas, bet septiņas biļešu cenu grupas. Uz koru lielkoncertu "Tīrums. Dziesmas ceļš" biļetes varēs iegādāties, sākot no 70 līdz 15 eiro.

Tāpat publika varēs vērot abu lielkoncertu Mežaparka Lielajā estrādē ģenerālmēģinājumu. Uz "Tīrums. Dziesmas ceļš" ģenerālmēģinājumu biļetes varēs nopirkt no 40 līdz 15 eiro, bet uz "Kopā augšup" ģenerālmēģinājumu - no 45 līdz 15 eiro.

XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos būs arī maksas pasākumi, kuros biļešu cenas, salīdzinot ar iepriekšējiem svētkiem, ir nedaudz samazinājušās.

Piemēram, tāds būs kokļu mūzikas lielkoncerts "Laika upe", uz kuru biļetes varēs nopirkt no 20 līdz 12 eiro. Samazinājums gan varētu būt skaidrojams ar to, ka šogad lielkoncerts notiks Ķīpsalas hallē. 2018.gadā, kad tas notika Dailes teātrī, biļetes maksāja no 35 līdz 10 eiro.

Zemākas cenas nekā iepriekšējos svētkos biļetēm būs arī uz pūtēju orķestru koncertu Lielajā Ģildē un vokālo ansambļu laicīgās mūzikas koncertu "Hanzas peronā".

Īpašu ažiotāžu sociālajos tīklos šogad ir izraisījusi organizatoru iecere XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku gājiena maršrutā izvietot tribīnes, kurās vietas varēs iegādāties par 25 eiro. Tāpat šogad varēs iegādāties biļetes uz svētku atklāšanas koncertu, kurš tiek rīkots īpaši dalībniekiem un kurā uzstājas populāri mākslinieki, samaksājot 40 eiro. Tiesa arī 2018. gadā uz šo koncertu varēja iegādāties biļetes, samaksājot 25 eiro. Savukārt 2013. gadā varēja iekļūt īpašā gājiena tribīnē un kopā ar svētku virsvadītājiem vērot gājienu, samaksājot 30 latus jeb 42,7 eiro.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki Rīgu norisināsies no 30. jūnija līdz 9. jūlijam.