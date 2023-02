Blakus nojauktajam okupācijas piemineklim notiks zviedru mākslinieces performance

8. februārī plkst. 15.00 Uzvaras parkā notiks zviedru mākslinieces Emmas Beklundas (Emma Bäcklund) zibakcija – performance "Renegāti", informē biedrība ISSP.

2022. gada augustā Uzvaras parkā tika nojaukts padomju okupācijas piemineklis. Performance "Renegāti" būs mēģinājums kliedēt šīs vietas spriedzi, stāsta organizatori; tajā, pētot to, kā caur horeogrāfiju un ķermeņa pieredzi iespējams transformēt publisko telpu, pretnostatīti rotaļīgums un stagnācija. Performance ilgs 20 minūtes, tā iecerēta Bāriņu ielas pusē – zaļajā laukumā, kur notiek automašīnu kustība, un to varēs vērot no ielas pretējās puses.

Emma Beklunda strādā ar fotogrāfiju, performances mākslu un instalāciju. Integrējot dejas praksi un interesi par neirozinātni, viņa veido darbus, kuros apvienota gan kognitīvā, gan fiziskā pieredze. Kopš šā gada sākuma viņa uzturas Rīgā ISSP mākslinieku rezidences programmas ietvaros.