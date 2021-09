Brektes murālim uz skolas sienas nav vietas, secina VBTAI

Rīgas 40. vidusskolas audzēkņu vecāki ar kolektīvu iesniegumu vērsušies pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM). Iesniegumā lūgts rīkoties saistībā ar mākslinieka Kristiana Brektes sienas gleznojumu jeb murāli uz skolas ēkas Akas ielā 10. Iesniegumam pievienots arī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) atzinums, kurā teikts – Brektes murālis nav tapis tam piemērotā vietā un bērnos var radīt neizpratni.

Atgādinām, ka augusta sākumā pēc fonda "Mākslai vajag telpu" iniciatīvas uz Rīgas 40. vidusskolas sienas tapa Kristiana Brektes gleznojums "Veltījums Džemmai Skulmei". Tas pēc mākslinieka teiktā, ataino četras dievietes, kas tapušas iedvesmojoties no Džemmas Skulmes zīmējumos radītiem meiteņu tēliem. Gleznojumu rotā neona uzraksts ar Skulmes citātu: ""Mēs esam kā sliekas, kurām jāirdina augsne". Īsi pēc tā pabeigšanas Brektes darbs raisīja plašas diskusijas sociālajos tīklos par mākslu pilsētvidē, kā arī iebildumus no skolas vadības un skolas audzēkņu vecākus puses. Šī gada 18. augustā portālā "manabalss.lv" tika uzsākta parakstu vākšana iniciatīva "Par "Brektes murāļa" steidzamu likvidēšanu no sākumskolas sienas" atbalstam. Līdz 2021. gada 7. septembra pulksten 12 iniciatīvu bija parakstījuši 4525 atbalstītāji. Kā uzsver iniciatīvas autori, savāktie paraksti liecina par jautājuma aktualitāti un tā nozīmību.

Rīgas 40.vidusskolas vecāki vērsās VBTAI ar lūgumu sniegt gleznojuma novērtējumu no bērnu tiesību aspekta.

VBTAI atzinumā teikts, ka "šādam mākslas darbam nav īsti piemērota vieta uz izglītības iestādes sienas, bet gan kādā mākslas galerijā, kur pats mākslinieks var skaidrot tā būtību un to var aplūkot tie skatītāji, kurus tas uzrunā. Šajā gadījumā bērniem nav iespējas izvēlēties.""

Kā norāda VBTAI, bērnos šāds attēls var radīt neizpratni, varbūt bailes un smieklus, kas ir saistāms ar bērnu vecumam (1.-5. klase) ierobežotām spējām uztvert šo attēlu kā mākslas darbu ar dziļāku jēgu kā to iecerējis mākslinieks. "Bērns var pavisam tieši uztvert to, ko tur redz un izprast katrs pēc savām asociācijām – kādam tas liksies kaut kas biedējošs, uz ko labāk neskatīties, citam – uzjautrinošs. Bērns, piemēram, var nesaprast, kāpēc cilvēks ir attēlots ar vairākām krūtīm, vai arī kāpēc ir trīs acis. Īpaši būtu uzsverams situācijas ētiskais aspekts, jo uz izglītības iestādes attēlotais attēls pēc sava satura un jēgas nav paredzēts bērnu auditorijai un neatbilst mācību iestādes būtībai," teikts atzinumā. VBTAI pauž, ka darbam būtu bijusi jāizvēlas piemērotāka vieta par sākumskolas sienu.

Bērnu tiesību inspekcija arī pauž, ka iepriekš būtu vajadzējis noskaidrot vecāku viedokli un saskaņot mākslas darba izvietošanu uz skolas ēkas sienas. VBTAI atgādina par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka ir aizliegts bērniem demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai.

VBTAI atzinums ir iesniegts arī Rīgas Domei, kas ir viens no Brektes sienas gleznojuma finansētājiem.

Lūgumu izvērtēt situāciju Rīgas 40. vidusskolas audzēkņu vecāki nosūtījuši arī Tiesībsarga birojam, savukārt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei lūgts sniegt atzinumu par Kristiana Brektes murāļa atbilstību UNESCO aizsardzībā esošā Rīgas vēsturiskā centra apbūvei, tās raksturam, mērogam, ritmam un noskaņai, kā arī murāļa un uzraksta atbilstību Konstantīna Pēkšēna projektētās ēkas kultūrvēsturiskajai substancei. No abām iestādēm atbildes vēl tiek gaidītas.

Iesniegumā ministrijām vecāki raksta, ka līdz šim brīdim nav bijusi saskatāma proaktīva un uz labu pārvaldības principu tendēta rīcība no Rīgas domes puses, neskatoties uz likumos noteikto bērnu tiesību prioritāti.

Šā gada 7. septembrī ir arī saņemts atzinums no Rīgas domes (RD) Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes, kurā teikts, ka šis Departaments "nav tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu par murāļa aizkrāsošanu, tā kā murālis ir finansiāli atbalstīts ar RD Kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas lēmumu, kā arī RD Īpašuma departaments to ir saskaņojis no īpašuma piederības viedokļa".

Šī iemesla dēļ vecāki lūdz izvērtēt šā sienas gleznojuma atbilstību konkursa mērķiem un uzdevumiem, atsaucoties uz konkursa nolikumu, kurā minēta kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanas veicināšana, kā arī projekta publicitāte un pieejamība plašai mērķauditorijai, projekta aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķi, uzdevumi, mērķauditorija, pārskatāmi un korekti izklāstīta projekta īstenošanas gaita un paredzamais rezultāts.

"Ņemot vērā mūsu bērnu tiesības, mūsu tiesības uz labvēlīgu vidi, labas pārvaldības principu, kā arī faktu, ka RD Pilsētas attīstības departaments nav tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu, lūdzam turpmāk minētās ministrijas proaktīvi iesaistīties šā jautājuma risināšanā, veicot likumos paredzētās funkciju izpildes pārbaudes, kā arī izdodot administratīvos aktus, ja nepieciešams," teikts iesniegumā.

"Lūdzam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju: ņemot vērā VBTAI atzinumu un Satversmē noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, uzraudzīt Rīgas domes darbības tiesiskumu atbilstoši pašvaldību darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei attiecībā uz murāli Akas ielā 10; veicināt tādu pasākumu integrēšanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kas vērsti uz vides aizsardzības politikas mērķu sasniegšanu attiecībā uz murāli Akas ielā 10; nodrošināt pašvaldības darbības jautājumu koordināciju, kā arī īstenot pasākumus, kas vērsti uz tiesiskās bāzes pilnveidi šajā jautājumā.

Lūdzam Labklājības ministriju: īstenot normatīvajos aktos noteiktās bērnu tiesības, kā sīkāk izklāstīts VBTAI atzinumā par murāli Akas ielā 10; organizēt un koordinēt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību bērnu tiesību aizsardzības jomā attiecībā uz murāli Akas ielā 10; veicināt bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošanos Akas ielā 10.

Lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju veicināt valsts un pašvaldību iestāžu un citu darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbību un darbības saskaņotību attiecībā uz murāli, kas atrodas uz Rīgas 40.vidusskolas sienas, Akas ielā 10," teikts iesniegumā.

Kā iepriekš vēstīja "Mākslai vajag telpu" pārstāvji, Brekte iedvesmojies no Džemmas Skulmes (1925-2019) meiteņu tēliem, kas līdzinās bērnu zīmējumiem un kurus māksliniece savā daiļradē it sevišķi daudz izmantojusi pēdējās desmitgadēs. Sienas gleznojumu pēc Brektes skices uz ēkas mūra pārnesuši mākslinieki Miķelis Mūrnieks un Kiwie."

Drīz pēc gleznojuma atklāšanas pretenzijas pret to pauda gan Rīgas 40. vidusskolas vadība, galvenokārt uzsverot tieši darba iepriekšēju nesaskaņošanu ar to, gan skolēnu vecāki, kas tajā saskatīja negatīvu vēstījumu, tai skaitā sātanisma un pornogrāfijas iezīmes.

Sākoties jaunajam mācību gadam, naktī uz 1. septembri, daļa darba tika sabojāta – vienu no Brektes radītajiem tēliem nomētājot ar rozā krāsu.