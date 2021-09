Brektes murālis bērnu tiesību likumu nepārkāpj, precizē VBTAI

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) precizējusi izskanējušo viedokli par Kristiāna Brektes sienas gleznojumu "Veltījums Džemmai Skulmei" uz Rīgas 40. sākumskolas Akas ielā 10 sienas, paužot, ka mākslas darbs bērniem ir jāskaidro, bet nepārkāpj Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" norāda VBTAI pārstāvji, iepriekš publiski izskanējusī informācija ņemta no VBTAI atbildes vecāku iesniegumiem, un nav uzskatāma par VBTAI sagatavotu atzinumu.

Kā iepriekš ziņoja "Delfi", Rīgas 40. vidusskolas audzēkņu vecāki, kuri iepriekš bija arī uzsākuši iniciatīvu "manabalss.lv", lai savāktu parakstus gleznojuma likvidēšanai, vērsušies ar kolektīvu iesniegumu pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kā pielikumu pievienojot VBTAI vēstuli.

Precīzs citāts no vēstules: "Bērns var pavisam tieši uztvert to, ko tur redz un izprast katrs pēc savām asociācijām – kādam tas liksies kaut kas biedējošs, uz ko labāk neskatīties, citam – uzjautrinošs. Bērns, piemēram, var nesaprast, kāpēc cilvēks ir attēlots ar vairākām krūtīm, vai arī kāpēc ir trīs acis. Īpaši būtu uzsverams situācijas ētiskais aspekts, jo uz izglītības iestādes attēlotais attēls pēc sava satura un jēgas nav paredzēts bērnu auditorijai un neatbilst mācību iestādes būtībai."

Atbildē VBTAI norādīja, kāda turpmāk būtu korektākā iespējamā rīcība, pieņemot lēmumu par konkrētā mākslas darba izvietošanu pilsētvidē, un kāda ir iespējamā šī darba ietekme uz bērniem, ko būtu bijis lietderīgi ņemt vērā arī šajā situācijā.

VBTAI precizē, ka joprojām uzskata – pirms mākslas darba izvietošanas nepieciešams ļoti rūpīgi izvērtēt tā izstādīšanas vietu. Vienlaikus VBTAI ieskatā mākslas darbs var radīt bērnos dažādas emocionālās reakcijas un jautājumus, tādēļ ir ļoti svarīgi veikt skaidrojošo darbu ar bērniem. Savā atbildē VBTAI uzsvēra, ka šis darbs nepārkāpj Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

"VBTAI sniegtā atbilde, ņemot vērā inspekcijas kompetenci, nekādā veidā nevar ietekmēt minētā mākslas darba turpmāko likteni, taču VBTAI sadarbībā ar Rīgas Domi turpina sadarbību šajā jautājumā, pārstāvot iespējami labākās bērnu intereses," raksta VBTI pārstāvji.

Atgādinām, ka augusta sākumā pēc fonda "Mākslai vajag telpu" iniciatīvas uz Rīgas 40. vidusskolas sienas tapa Kristiana Brektes gleznojums "Veltījums Džemmai Skulmei". Tas pēc mākslinieka teiktā, ataino četras dievietes, kas tapušas iedvesmojoties no Džemmas Skulmes zīmējumos radītiem meiteņu tēliem. Gleznojumu rotā neona uzraksts ar Skulmes citātu: ""Mēs esam kā sliekas, kurām jāirdina augsne". Īsi pēc tā pabeigšanas Brektes darbs raisīja plašas diskusijas sociālajos tīklos par mākslu pilsētvidē, kā arī iebildumus no skolas vadības un skolas audzēkņu vecākus puses. Šī gada 18. augustā portālā "manabalss.lv" tika uzsākta parakstu vākšana iniciatīva "Par "Brektes murāļa" steidzamu likvidēšanu no sākumskolas sienas" atbalstam. Līdz 2021. gada 7. septembra pulksten 12 iniciatīvu bija parakstījuši 4525 atbalstītāji.

Sākoties jaunajam mācību gadam, naktī uz 1. septembri, daļa darba tika sabojāta – vienu no Brektes radītajiem tēliem nomētājot ar rozā krāsu.