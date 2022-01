Aizvadītajā nedēļas nogalē Budapeštā atklāts jauns kultūras centrs un arhitektūras šedevrs – Ungāru mūzikas nams, ko radījis japāņu arhitekts Su Fudžimoto (Sou Fujimoto).

Jaunajā ēkā, kas atrodas Budapeštas pilsētas parkā, ir gan iekštelpu, gan ārtelpu koncertu norises vietas, ungāru mūzikai veltīta ekspozīcija, kā arī telpas radošām un izglītojošām nodarbībām. Jaunajā kultūras centrā ir arī bibliotēka un kafejnīca. Ēka veidota, domājot par parku un tā kokiem, ļaujiet tiem burtiski augt cauri nama jumtam.

Kā norāda britu medijs "The Guardian", jaunā kultūras centra izmaksas ir 80 miljoni eiro. Arhitekta Fudžimoto projekts izvēlēts no vairāk nekā 100 pieteikumiem konkursā.

Jaunā kultūras centra izpilddirektors, mūzikas vēsturnieks Andrāšs Bata (András Batta) paudis, ka vēlas, lai jaunais kultūras centrs atklāj mūzikas brīnumu jaunākajām paaudzēm. Viņš arī norāda, ka Budapeštā allaž ir bijusi bagātīga muzikālā dzīve, tāpēc jaunajā Ungāru mūzikas centrā, nav jāatkārto tas, kas jau ir citur. Turklāt, tā programma tiks veidota ne tikai domājot par akadēmisko mūziku, bet arī par popu un folkmūziku.

Ungārijas mūzikas nams ir daļa no ambiciozā projekta "Liget Budapest", kas paredz arī citu iespaidīgu kultūras nozares ēku būvniecību.

Piemēram, Etnogrāfijas muzeju, kura izmaksas tiek lēstas ap 120 miljoniem eiro, kā arī Nacionālo mākslas galeriju, kuras būvniecība varētu izmaksāt ap 300 miljoniem eiro. Tāpat tiek plānota vairāku ēku renovēšana un pārbūve Budapeštas pilsētas parkā.

Projekts nav izpelnījies viennozīmīgu atzinību. To izlolojis Ungārijas labējā spārna politiķis, "neliberālās demokrātijas" ieviesējs, premjerministrs Viktors Orbāns. Kritika tiek pausta gan par projekta lietderību un izmaksām, gan to, ka Orbāns kultūru izmanto, lai novērstu uzmanību no būtiskām, demokrātiju ierobežojošām problēmām.