Čaka muzejā tiks atklāta Niklāvam Strunkem veltīta izstāde

28. maijā pulksten 16.00 Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī – muzejā, Rīgā tiks atklāta izstāde "Domas par pilsētu. Niklāvam Strunkem 125".

2019. gada oktobrī latviešu māksliniekam Niklāvam Strunkem tiks svinēta 125. dzimšanas diena. Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa – muzeja krājumā glabājas dokumentālas liecības par Strunkes un Čaka draudzību un radošo sadarbību. Neliela daļa no materiāliem tiks piedāvāta interesentu apskatei, lai vēlreiz izceltu abu radošo personību kopīgi veidotos darbus, kurus šodien var pieskaitīt latviešu kultūrvēstures zelta fondam.

Kopš 2000. gada, kad Rīgā tika atvērts Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis – muzejs, Strunkes mākslas darbi ieņem būtisku vietu muzeja pamatekspozīcijā. Tajā apskatāmi pieci oriģināldarbi no 1951. gadā Stokholmā izdotās dzejas grāmatas "Mana paradīze", viens no visslavenākajiem Čaka portretiem Strunkes darbā "Latgales priekšpilsēta", kurš bijis izstādīts arī vairākās mākslas izstādēs, to vidū 1934. gada maijā latviešu mākslinieku izstādē Maskavā.

Čaka ģimenes viesistabā atrodas Strunkes zīmētais dzejnieka portrets un mazāk zināma glezna "Govs". Kabinetu rotā Strunkes oriģinālilustrācija latviešu tautas pasakai ar nosaukumu "Koks". Mākslinieka darbi organiski iekļaujas muzeja ekspozīcijā, ļaujot katram interesentam sajust 20. gadsimta sākuma laikmeta elpu un māksliniecisko radošumu, kura veidojusies dzejas un mākslas sintēzē. Izstādē būs apskatāmas arī Strunkes ilustrācijas Čaka grāmatām.

Izstāde apmeklētājiem būs atvērta līdz 2019. gada 13. septembrim, no otrdienas līdz sestdienai, no pulksten 11.00 līdz 17.00.