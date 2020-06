Eiropas Savienība (ES) Latvijai piešķir miljardus pandēmijas seku novēršanai un ekonomikas sildīšanai. Kultūras ministrs Nauris Puntulis ir piedāvājis no tiem novirzīt lielas summas kultūras objektu celtniecībai, par kuriem sen jau tiek runāts, bet to īstenošanai līdz šim pietrūcis naudas. Tikmēr Rīgā jau aizsākusies vairāku kultūras celtņu būvniecība desmitiem un simtiem miljonu eiro vērtībā. Portāls "Delfi" skaidro un ilustrē, ko varam sagaidīt tuvākajā laikā un kam iespēju dzīvot varētu dāvāt jaunā koronavīrusa atstātais mantojums.

Krīzes skartās Latvijas ekonomikas sildīšanas plāns tiek realizēts Ekonomikas ministrijas vadībā. Par vienu no efektīvākajiem veidiem tiek uzskatīta celtniecības veicināšana. Te jāmin arī tas, ka pārlaist pandēmiju dzimtenē tieši tagad atgriezušies daudzi šīs nozares strādnieki, kas bija devušies peļņā uz ārvalstīm. Protams, katrs resors cenšas sev pakampt lielāko gabalu no Eiropas granta tortes. Arī Kultūras ministrija cēlusi galdā plānus, no kuriem daudzi desmit gadu laikā jau pārklājušies putekļiem. Piemēram, akustiskās koncertzāles projekts gulējis plauktos jau kopš 2009. gada. Pēc "ABLV Bank" kraha un mecenāta Borisa Tetereva nāves arvien mazāk tiek runāts par Laikmetīgās mākslas muzeja celtniecību Skanstē, taču projekts ir izstrādāts, arī mākslas kolekcija iepirkta.

Vārdu sakot, plānu ir pietiekami. Tāpat kā nepabeigtu būvobjektu, kuriem līdzekļu pietiek tikai pirmajam celtniecības posmam. Pēc projektu autoru domām, tieši šādi objekti perspektīvā radīs darbvietas, kļūs par magnētu galvaspilsētas kultūru baudīt kāro viesu piesaistei un atdzīvinās tūrisma nozari.

Rīgas cirks. Jauns kupols un koncepcija – uz vecajām sliedēm

Termiņi. Rudenī plānots uzsākt rekonstrukcijas pirmo posmu, kas ietver ēkas siltināšanu, konstrukciju nostiprināšanu un kupola pārbūvi. To paredzēts veikt līdz 2021. gada beigām. Tālākā arhitektu biroja NRJA konkursā uzvarējušā meta projekta realizācija turpināsies, ja tam atradīsies finansējums.

Izmaksas. Pirmajam posmam no Eiropas struktūrfondiem piešķirti 3 miljoni eiro.