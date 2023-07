Cēsīs skatāms 'Kopienu projekts', kas veido tiltu starp māksliniekiem un vietējām kopienām

No 30. jūnija līdz 20. augustam Ruckas muižā Cēsīs skatāma izstāde "Kopienu projekts", "Delfi" informē tās rīkotāji. Izstādi veido sešu starpdisciplināru mākslinieku sadarbība ar pusaudžiem, senioriem, vājredzīgo kopienu, cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem.

Mākslas darbu autori ir gan mākslinieki, gan vairāk nekā 100 kopienu pārstāvji. Ekspozīcija caur vizuālās mākslas darbiem ļauj iepazīt sešu dažādu Cēsu kopienu ikdienu, vēlmes un sapņus. Savukārt darbu saturu un formu ir izvēlējušies kopienu pārstāvji. Mākslinieki darbu radīšanā iesaistījušies vai nu kā mentori, kuri ir līdzās kopienai radošajā procesā, vai kā kopīgu darbnīcu vadītāji.

Kopienu projektos māksla vistiešākajā veidā ir tilts starp sabiedrību un indivīdu, jo palīdz skatītājam pietuvoties mazāk pamanītām sabiedrības grupām. Vienlaikus šie projekti ļauj kopienu pārstāvjiem noteikt stāstītā raksturu un veidu, kā arī saglabāt distanci vai pat anonimitāti, ja tāda nepieciešama. Šie projekti piedāvā skatītājam delikāti ielūkoties mums līdzās esošu cilvēku dzīvēs un māksliniekam iemiesot šīs dzīves tādās formās, kādās paši cilvēki ir vēlējušies izteikties un sevi atklāt.

"Šorīd kopienu mākslu redzam kā vienu no jēgpilnākajām mākslas praksēm, jo tā ne tikai vēsta par dažādu sabiedrības grupu dzīvēm, vēlmēm un izaicinājumiem, bet arī nodrošina sasaisti starp sabiedrību un kultūras un mākslas vidi," projekta nozīmi skaidro kuratori Oskars Goba un Līga Lindenbauma. "Kopienu mākslas radīšanā ieguvēji ir visi, jo tās pamatā ir sadarbība. Šajā procesā kopienu pārstāvji ar mākslas un kultūras starpniecību var strādāt un meklēt atspoguļojumu aktuāliem jautājumiem un sasāpējušām problēmām, būt daļai no plašākas mākslas un kultūras dzīves, kā arī aizraujoši pavadīt brīvo laiku. Ierasts, ka šajā procesā līdzdarbojas mākslinieki un mediatori, kuri kopienai sniedz nepieciešamo atbalstu un rīkus iecerētā īstenošanai, vada ideju ģenerēšanu un realizēšanu. Ruckas mākslas fonda veidotais "Kopienu projekts" mākslas valodā atspoguļo šī brīža sabiedrības portretus. Tie ir ne tikai mākslas darbi, bet arī spēcīgi stāsti par sabiedrību, kurā pašlaik dzīvojam."

Kopienu projekta kuratori ir Oskars Goba un Līga Lindenbauma, to veido mākslinieki Aleksejs Beļeckis, Alberto Di Gennaro, Henrijs Laķis, Liene Mackus, Vivianna Maria Staņislavska, Rvīns Varde un kopienas. Projekta veidošanā kopumā ir iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki gan no mākslas, gan kopienu vides. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Vidzemes plānošanas reģions ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Cēsu novada pašvaldība.

Projekta ietvaros tika veidots astoņu lekciju cikls par kopienu mākslas prakses problemātiku. Tajā ar vērtīgiem pieredzes stāstiem dalījās kopienu projektu veidotāji, atsedzot šīs mākslas prakses aizkulises un sniedzot praktiskus padomus kopienu projektu izstrādei nākotnē. Visas lekcijas šobrīd ir pieejamas Ruckas mākslas fonda mājaslapā un "Youtube" kanālā.

Lekciju ciklu noslēdza diskusija "Norises, par kurām nerunā" sarunu festivālā "LAMPA". Uz vienas skatuves politikas veidotāji, finansētāji, kā arī kopienu mākslas projektu īstenotāji diskusijā izgaismoja kopienu projektu ieguvumus, izaicinājumus un iespējas. Diskusija pieejama Ruckas mākslas fonda "Facebook" profilā.

Izstāde Ruckas muižas telpās, Cēsīs, skatāma no ceturtdienas līdz svētdienai laikā no plkst. 12.00 līdz 19.00. Ieeja izstādē ir bez maksas.

Projekta veidotāji ekskursijās iepazīstinās ar kopienu projektu veidošanas aizkulisēm un ekspozīcijā redzamo darbu tapšanu. Ekskursijas paredzētas sestdien, 15. jūlijā, plkst. 13.00 un sestdien, 19. augustā, plkst. 13.00. Plašāka informācija par izstādi un ekskursijām tiks izziņota Ruckas mākslas fonda mājaslapā un sociālajos tīklos.