Cēsu kauju simtgades pasākumiem varēs sekot līdzi Latvijas Televīzijā

Cēsu kauju uzvaras simtgades svinībām 22. jūnijā varēs sekot līdzi ikviens ar Latvijas Televīzijas starpniecību.

LTV1 skatītāji 22. jūnijā no pulksten 11.50 kopā ar Karīnu Rubeni un Gundaru Rēderu varēs sekot līdzi notikumiem Cēsīs, kur visas dienas garumā notiks dažādi pasākumi, godinot notikumus pirms 100 gadiem. Pirmā pieslēguma laikā – Nacionālo bruņoto spēku (NBS) parāde, kurā piedalīsies arī sabiedroto armijas pārstāvji un ko pieņems Latvijas un Igaunijas prezidenti, tiks godināti kaujās kritušie kareivji.

Pulksten 12.55 būs vērojama dokumentāli izglītojošā filma "Pagrieziena punkts Latvijas vēsturē", kas tapusi Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Tā uzskatāmi un saprotami stāsta par valstisko situāciju Latvijā 1919. gadā un izskaidro Cēsu kauju nozīmi Latvijas vēsturē. Filma tapusi studijā "Red Dot Media", tās režisors ir Kaspars Goba, un scenārija autors Andris Vanadziņš.

Pulksten 13.30 Vienības laukumā notiks svētku koncerts "Ar dziesmu dzīvībā". Tajā piedalīsies vairāk nekā 300 dalībnieku – kori, deju kolektīvi NBS orķestris, kā arī "Trio – Šmite, Rancane, Cinkuss".

Pulksten 15.45 sekos vēl viens pieslēgums svētkiem, bet jau 16.00 tiešraidē būs iespēja vērot Cēsu kauju vēsturisko rekonstrukciju. Tajā piedalīsies vairāk nekā 200 rekonstruktori no Latvijas un Igaunijas, kadeti un cīņu meistari. Dienas notikumu kopsavilkums būs pieslēgumā vērojams pulksten 18.20.

Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. līdz 1920. gadam, 1919. gada vasarā igauņu-latviešu spēki no lieliniekiem at brīvoja Valmieru, Vecgulbeni un Cēsis. No 6. līdz 23. jūnijam norisinājās Cēsu kaujas. 6. jūnijā Landesvēra vācu vienības sāka uzbrukumu Cēsīm un Ziemeļlatvijas brigāde un igauņu spēki bija spiesti atkāpties. Konfliktā iesaistoties Sabiedroto valstu pārstāvjiem, 10. jūnijā puses parakstīja pamiera līgumu, taču 19. jūnijā kaujas atsākās ar vācu uzbrukumu, bet 22. jūnijā, kad igauņi iesaistīja papildspēkus, sākās pretuzbrukums. Naktī uz 23. jūniju vācieši strauji atkāpās un igauņu-latviešu spēki iegāja Cēsīs.

Cēsu kauju pasākumi nebūs vienīgais simtgades notikums jūnijā, kurā viesosies un par ko vēstīs Latvijas Televīzija. Jau 27. un 28. jūnijā no Liepājas būs vērojami pasākumi, kas veltīti kuģa "Saratov" sagaidīšanai un Latvijas pagaidu valdības izkāpšanai uz Latvijas zemes 1919. gadā.