Cēsu muzejā atklās Latvijas Nacionālā arhīva veltījumu Cēsu kauju simtgadei

Otrdien, 10. decembrī, pulksten 16.00 Cēsu Vēstures un mākslas muzejā atklās Latvijas Nacionālā arhīva sērijas "Vēstures Avoti" 10. sējuma "Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos" otro grāmatu "1919. gada 16. aprīlis–10. jūlijs". Grāmatas sastādītāji ir Latvijā atzīti vēsturnieki, vēstures doktori Ēriks Jēkabsons un Jānis Šiliņš.

Pasākumā būs iespēja iepazīties ar Latvijas Nacionālā arhīva darbu un jauno izdevumu, kā arī ar autoru pētījumu rezultātu par nozīmīgo kauju. Jānis Šiliņš pasākumā referēs par pulkveža Jāņa Baloža neitralitāti Cēsu kauju laikā, bet Ēriks Jēkabsons – par Ziemeļlatvijas brigādes formēšanas specifiku 1919. gada pavasarī. Pasākumu papildinās vīru kopas "Vilki" muzikāls priekšnesums.

Jaunajā izdevumā publicēti 200 dokumenti (to starpā astoņu autoru atmiņu fragmenti) no Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) krājuma, kas ļauj vispusīgi iepazīties ar militārajiem un politiskajiem notikumiem Latvijā 1919.gada aprīlī–jūnijā. Grāmata ir īpaši nozīmīga, jo pirmo reizi vienkopus publicēts tik plašs Neatkarības karam veltīto avotu klāsts, ieviešot tos ne tikai zinātniskajā apritē, bet arī padarot pieejamus sabiedrībai. Grāmatā iekļauts apskatāmā laika politiskās un militārās situācijas raksturojums, sastādītāju komentāri un skaidrojumi, notikumu hronika, personu rādītājs un grāmatas kopsavilkums angļu valodā. Izdevums ir veltījums Cēsu kauju uzvaras simtgadei 1919.gada jūnijā un tas ir turpinājums 2019.gada pavasarī izdotajai grāmatai, kurā aplūkots Neatkarības kara sākuma posms no 1918.gada 18.novembra līdz 1919.gada 16.aprīlim.

Pasākuma laikā jauno izdevumu būs iespējams arī iegādāties.