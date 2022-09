Dailes teātrī būs koncerts ciklā 'Tautas deju zelta graudi'

Uz Dailes teātra Lielās skatuves 5. decembrī pulksten 19 notiks trešais koncerts ciklā "Tautas deju zelta graudi", portālu "Delfi" informē organizatori.

"Pirmais šī cikla koncerts notika 2017. gadā un ieguva lieliskas atsauksmes no skatītājiem. Šodienas dzīves ritmā, kad uz skatuves pārsvarā redzami spilgti mūsdienās tapuši horeogrāfijas darbi, reti varam baudīt daudzās slavenās vecmeistaru dejas vienā koncertā," raksta pasākuma rīkotāji.

"Tautas deju zelta graudi" tradicionāli saglabā savu koncepciju - atdzīvināt un parādīt pēc iespējas vairāk deju no Latvijas horeogrāfijas mantojuma, ko radījuši tādi slaveni meistari kā Uldis Žagata, Harijs Sūna, Alfrēds Spura, Irēna Strode, Helēna Tangijeva-Birzniece un daudzi citi. Tādēļ koncerta programma pārsvarā sastāv no iemīļotām, spilgtām un pazīstamām vecmeistaru dejām, lielākā daļa no kurām ir iekļautas oficiālajā Latvijas skatuviskās dejas zelta fonda sarakstā.

"Šīs dejas joprojām iedvesmo talantīgos mūsdienu horeogrāfus, un dažas no tām varēs redzēt arī šajā koncertā," vēsta organizatori.

Koncertā piedalīsies četri no labākajiem Rīgas kolektīviem - "Dancis", "Līgo", "Vektors" un "Ačkups". Dalībnieku skaits būs teju 300 dejotāju.

Koncerta mākslinieciskais vadītājs - Vladimirs Ponomarjovs.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.