NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolā uzsākta ilgi gaidītā koncertzāles atjaunošana. Būvnieku pārstāvji plāno darbus pabeigt deviņu mēnešu laikā.

Kā atgādina skolas pārstāve Anita Ašmane, zāle, kas celta 1970. gadu sākumā, bija morāli un fiziski novecojusi, neļaujot audzēkņiem mācīties un koncertēt atbilstošā vidē. 2018. gada septembrī tika uzsākta kampaņa "Mana pirmā skatuve", lai koncertzāles neapmierinošajam stāvoklim pievērstu sabiedrības un politikas veidotāju uzmanību. Aizritēja vairāki labdarības koncerti, kuros uzstājās tādi Dārziņskolas absolventi kā Vestards Šimkus, Sergejs Osokins, Marta Sudraba, trio "Art-i-Shock", "Melo-M" un citi. 2020. gada sākumā tapa zināms, ka Kultūras ministrija radusi līdzekļus zāles atjaunošanai, un pēc projekta izstrādes un iepirkumu procesa noslēgšanās gada pēdējās dienās objekts tika nodots SIA "Torensberg" rīcībā, lai uzsāktu būvdarbus.

Skolas vadītāja Iveta Dreiblate saka: "Lai cik neticami tas neliktos, šobrīd mēs jau mēs atrodamies būvlaukumā, lai skolas zāle atplauktu jaunā kvalitātē. Vislielākā pateicība Kultūras ministrijai, kas sadzirdēja, uzklausīja un rada mūsu problēmai risinājumu. Ļoti ceru, ka mēs jau šogad varēsim tikties koncertos šajā lieliskajā, atjaunotajā zālē. Tās sirds un dvēsele ir mūsu talantīgie bērni un viņu vēl talantīgākie skolotāji, un ir liels prieks, ka beidzot viņi varēs izpausties atbilstošā veidā."

Atjaunoto zāles projektu veidojis "DUAL arhitekti" birojs Aleksandra Čepigusa un Daces Ūdres vadībā. "Lielākais izaicinājums mums bija izveidot projektu jau esošai zālei, nemainot tās konfigurāciju, jo paredzētie darbi būs tikai iekštelpās, no ārpuses nekas mainīts netiks. Lielākais uzsvars, protams, ir uz akustiskajiem risinājumiem – mums ir virkne unikālu risinājumu, lai uzlabotu zāles akustiku un skanīgumu. Skatuves zona būs plašāka, ar nolīdzinātu grīdu, tādējādi palielinot zāles multifunkcionalitāti un iespējas, savukārt skatītāju zona tiks veidota kā amfiteātris," norāda Čepiguss.

Būvdarbu vadītājs Edgars Ramanis atklāj, ka jau veikti sagatavošanās darbi un uzsākta demontāža: "Esam norobežojuši būvlaukumu, ierīkojuši papildu piebraucamo ceļu no Kalnciema ielas puses un uzsākuši skatuves, aizmugurējās sienas paneļu un ventilācijas sistēmu demontāžu. Pēc demontāžas kā nākamie darbi sekos pamatu izbūve ar sešiem skaņas atstarotājiem, tiks izbūvētas arī tribīnes."

Būvuzraudzību objektā veic SIA "Būves un būvsistēmas", sekojot līdzi, lai tiktu ievērota likumdošana un būvnormatīvi, darbi notiktu atbilstoši būvprojektam. Viņi kā pasūtītāja pārstāvis arī pieņem darbus un veic kvalitātes kontroli. "Būvniecība neasociējas tikai ar ķieģeļu mūrēšanu vai betona liešanu, darbu klāsts ir ļoti plašs, un katra no šīm jomām prasa noteiktu zināšanu bāzi. Bieži vien vienam cilvēka ir grūti to aptvert, tāpēc arī šajā gadījumā darbojamies komandā, kur katrs no ekspertiem atbild par konkrētu sfēru, tādējādi panākot maksimāli augstāko kvalitāti," skaidro būvuzraugs Ģirts Būmanis.

Jāatgādina, ka NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola dibināta 1945. gadā, bet uz telpām Kalnciema ielā pārcēlās 1970. gadu sākumā. Skolas absolventu vidū ir tādi mūziķi kā Raimonds Pauls, Gidons Krēmers, Pēteris Vasks, Andris Nelsons, Georgs Pelēcis, Pēteris Plakidis, Juris Karlsons, Mārtiņš Brauns, Inga Kalna, Sigvards Kļava, Māris Sirmais, Andris Dzenītis, Vestards Šimkus, Reinis Zariņš, Kristīne Blaumane, Gunārs Upatnieks, Dita Krenberga, Guntis Kuzma, Elīna Endzele, Reinis Sējāns, Inese Lūsiņa un daudzi citi atzīti mākslinieki.