'Dauderos' būs aplūkojama privāta saktu kolekcija

Šā gada 21. decembrī, pulksten 15.00, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Dauderu nodaļā, Zāģeru ielā 7, Rīgā, atklās kolekcionāra, mākslinieka un jurista, uzņēmēja Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstādi "Latvijas dārgumi", portālu "Delfi" informē LNVM pārstāvji.

Izstādē būs apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas – saktas, kas izgatavotas jau pēc 17. gadsimta un līdz pat 21. gadsimta sākumam. Kolekcionārs un izstādes autors Normunds Beržinskis uzskata, ka ir svarīgi rūpēties par mūsu priekšteču radītajām kultūras vērtībām, tās cienīt, krāt, lolot un lepoties ar tām: "Saktu tēma ir bezgalīga, un to daudzums nenosakāms. Ne vien Latvijā, bet arī citās valstīs ir vairāki nopietni kolekcionāri, kam pieder pasakainas rotas. Ceru, ka ar savu piemēru iedrošināšu arī viņus izstādīt savas kolekcijas publiskai apskatei, jo šo bagātību apzināt, redzēt un iepazīt ir vienreizēji un neaprakstāmi. Novēlu ikvienam izbaudīt šo mūsu priekšteču radīto skaistumu un lepoties ar viņu gara lidojumu, fantāziju."

Arī latviešu kultūras mecenāts un kolekcionārs Gaidis Graudiņš, kura kolekcija veido LNVM Dauderu nodaļas krājuma kodolu, aktīvi un aizrautīgi kolekcionējis saktas. Viņa kolekcijā to ir 232, no 19. gadsimta beigās darinātām līdz pat trimdā un padomju Latvijā tapušajiem atdarinājumiem. Saktas kā sava laikmeta simbolu daudzi latvieši ņēma līdzi, dodoties bēgļu gaitās II pasaules kara laikā. Esot svešumā, šādas piemiņas lietas no dzimtenes ieguva īpašu vērtību, tās ne tikai glabāja un nodeva mantojumā, bet arī veidoja no jauna, pasūtot pie vietējiem rotkaļiem.

Izstāde būs apskatāma līdz 2020. gada 23. februārim.