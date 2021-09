'Dauderos' būs apskatāms starpkaru Latvijas drošības struktūru kultūrvēsturiskais mantojums

No 24. septembra līdz 12. decembrim Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļā Zāģeru ielā 7, Rīgā, norisināsies kolekciju izstāde "Latvijas drošības iestādes (1918–1940)". Tā sniegs ieskatu Latvijas Republikas starpkaru perioda iekšējās drošības struktūru atstātajā kultūrvēsturiskajā mantojumā, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Izstādi sadarbībā ar muzeju organizē kolekcionāri Jānis Vigups, Gunārs Rusiņš un Vladimirs Balašovs, kuri apkopojuši lielākajās privātkolekcijās rodamās liecības par Latvijas valsts iekšējās drošības iestāžu darbību attiecīgajā laikaposmā. Eksponēti arī LNVM krājumā iekļautās Gaida Graudiņa kolekcijas priekšmeti.

Kā vēsta izstādes veidotāji, tās centrā ir tie unikālie priekšmeti, kas tieši vai pastarpināti liecina par starpkaru Latvijas drošības institūcijām Iekšlietu ministrijas sastāvā (policija un pilsētu prefektūras, robežsardze, brīvprātīgā Aizsargu organizācija), atsevišķām Tieslietu un Finanšu ministriju iestādēm. Kolekciju priekšmeti ataino ne tikai apbalvojumu vēsturi, iestāžu izvēlēto simboliku, bet arī liecina par turpmākajiem šo iestāžu un tās darbinieku likteņiem. Okupāciju apstākļos tie bija skaudri – Latvijas valsts struktūras tika likvidētas, iestāžu atstātais mantojums postīts un nīcināts, pret to darbiniekiem vērstas represijas. Neatkarīgās Latvijas iestāžu likvidācija vai pārorganizēšana 1940. gadā nozīmēja arī to, ka šo institūciju atstātais mantojums publiskajā vidē kļuva varai nevēlams un to īpašniekiem bīstams. Pilnvērtīga tā vākšana un izpēte bija iespējama tikai līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu.

"Dauderos" izstādīto eksponātu vidū ir ordeņi, medaļas un nozīmes, formas tērpi un to detaļas, kā arī daudzveidīgas piemiņas lietas, balvas, fotogrāfijas un diplomi, grāmatas un iespieddarbi, plakāti un afišas. Liela šo priekšmetu daļa bija saglabājusies pārsvarā privātpersonu – kādreizējo valsts drošības iestāžu darbinieku un to mantinieku rokās gan Latvijā, gan trimdas zemēs Rietumos. Mūsdienās šīs liecības nonāk muzejos un privātkolekcijās, bet nav pastāvīgi pieejamas publiskai apskatei. Arī daudzi no izstādē redzamajiem priekšmetiem eksponēti pirmo reizi.

Izstādes tapšanā iesaistītie kolekcionāri aktīvi centušies apkopot liecības par veidoto kolekciju tematiku. Jānis Vigups un Vladimirs Balašovs ir vērtīgu faleristikas grāmatu – "Latvijas armijas krūšu nozīmes 1918.–1940." (2011) un "Latvijas valsts apbalvojumi 1918.–1940." (2014) līdzautori. Savukārt Gunārs Rusiņš pamatā kolekcionē armijas lietas, tajā skaitā pārņēmis ASV dzīvojošā vēstures pētnieka Ērika Priedīša veidoto kolekciju un turpina to papildināt.

Izstādes atklāšana paredzēta 2021. gada 24. septembrī, pulksten 16. Dalība organizētos publiskos pasākumos iespējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta (zvanot 67392229, 67391780 vai rakstot dauderi@lnvm.lv). Pirms pasākuma būs jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts (neattiecas uz bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem).