Deja uz ekrāna, izrāde filmā un vārdi mākslā. Dažas idejas labākai nedēļas nogalei

Tas nebija tā īpaši domāts, tomēr tā sanāca - notikumi, kas neievēro robežas. Vārdi un teksti mākslā, izjaukta un atkal kopā salikta arhitektūra, teātra izrāde, kas pārtapusi filmā un deju raksti nevis stadionā, bet uz lielā ekrāna. Un kā tādā cukura glazūra – milzu krāsainas zīda sēnes un rūķi Siguldā. Tieši tik neparasta izskatās šis nedēļas nogales "Delfi Kultūra" notikumu izlase. Un, nebeigsim atgādināt, kultūra padara ikdienu labāku.

Vārds tapa māksla – jauna izstāde LNMM



Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā 4. februārī tiks atklāta jauna izstāde "ES_TEXT", kas šoreiz īpaši izcelts vārda un teksta lietojumu mākslā. Izstādes kuratori Elita Ansone un Leonards Laganovskis pievēršas mākslas darbiem, kuros ietverti teksti – tekstu mākslai jeb lingvistiskajam konceptuālismam.

Izstādē būs aplūkojami Latvijas mākslā sastopamie darbi, kuros galvenais aspekts ir ideja, kas attēlota vārdos. Kopumā LNMM būs eksponēti 70 autoru ap 200 darbi – objekti un instalācijas, glezniecība un grafika, fotogrāfija un video, grāmatas un dienasgrāmatas, mākslinieku arhīvu materiāli.

Brīnumainā Gaudi arhitektūra



Izjaukt arhitektūru un atkal salikt to kopā – tas nav stāsts par kādu rotaļlietu komplektu, bet gan par jaunāko izstādi, ko iedāvā "Digital Art House", kas iekārtojies telpās Skolas ielā 2, Rīgā. Apmeklētājiem tiek piedāvāts vizuāls piedzīvojums – iespēja izbaudīt slavenā katalāņu arhitekta Antonio Gaudi darbus, kas ir atpazīstami ar savu unikālo stilu, formu un ornamentiem.



Izstādes autori piedāvās skatītājiem "izstaigāties" pa Barselonas ielām, apmeklēt Gueļa parku, paiet garām Batlló mājai, Bellesguard tornim, Gueļa pilij, Casa Figueres un Casa Milà mājām, pastāvēt zem ielas laternas Barselonas Karaliskajā laukumā. Un, protams, apskatīt La Sagrada Familia - Svētās Ģimenes baznīcu – slavenāko un pretrunīgāko Gaudi darbu. Imersīvo izstādi papildina spāņu mūzikas skaņas.

Izrāde, kas pārtapa filmā - "Medības"

Pirms trim gadiem īpašu skatītāju un kritiķu atzinību, kā arī nomināciju "Spēlmaņu nakts" balvai, izpelnījās Latvijas Kultūras akadēmijas Leļļu teātra aktierkursa tā brīža topošo absolventu diplomdarbs "Medība" Elmāra Seņkova režijā.

Darbs, kas tapa pēc Aleksandra Vampilova tāda paša nosaukuma lugas motīviem, nepalika tikai kā spožs studiju noslēguma punkts, bet turpināja dzīvot. Talkā nāca kino režisore Liene Linde un nu "Medības" pārtapušas jaunā, eksperimentālā filmā.

Kā stāsta izrādes režisors Elmārs Seņkovs: "Kad pandēmijas apstākļi mums liedza publikai rādīt šo 2019. gadā radīto izrādi, radās doma iestudējumu iemūžināt. Mana ideja bija atrast neierastu formātu, kādā veidā to darīt. Režisore Liene Linde nāca ar piedāvājumu izmantot GoPro kameru, kas dotu skatītājam iespēju pārceļot no viena tēla uz otru un ieraudzīt situāciju no viņu skatupunkta. Mums likās būtiski daudzas darbības pārcelt reālajā dzīvē, neaizmirstot arī par skatuves vidi, kurā izrāde sākotnēji tapa. Gala rezultātā mums sanāca transformēta izrāde. Pateicoties subjektīvajai kamerai, katrs no aktieriem kļuva arī par šī darba operatoru. Man šis darbs šobrīd ir par pieaugšanu šodienas laikmetā. Liekas, ka tev ir viss. Bet kas vēl ir nepieciešams, pēc kā mēs dzenamies?"

Izrādi – filmu "Medības" var noskatīties vēl līdz 20. februārim vietnē "ticketshop.lv"

Tautas deja uz lielā ekrāna

Pandēmijas laiks mums ir atnesis ne tikai rūpes un ierobežojumus, bet arī licis ģenerēt jaunas, radošas idejas, kas pārtop grandiozos projektos. Viens no tādiem ir multimediālā dejas izrāde "Latvju zīmēs rotāties", kas jau kopš pagājušās nedēļas ir skatām uz "Forum Cinemas" lielajiem ekrāniem. Projektā nofilmēti 600 tautas deju dejotāju, bet no safilmētā ar montāžas palīdzību radīti uz ekrāna redzamie raksti. Īpaši izrādei mūziku radījis Mārtiņš Miļevskis Saulkrastu koris "Anima", Bungu un dūdu mūzikas grupa "Auļi", mūziķi Otto Trapāns, Undīne Balode, Jānis Kalniņš un Latvīte Cirse. Idejas autore un realizētāja – Dagmāra Bārbale, režisors – Reinis Suhanovs.

Zīda laternas Siguldā



Krāšņa, pārsteidzoša un izklaidējoša – tāds ir zīda laternu šovs "Brīnumzemē". Ja iepriekšējos gadus šī piedzīvojuma dēļ bija jāceļo uz Pakrojas muižu Lietuvā, tad šogad pirmo reizi gaismu šovs ir atbraucis pie mums un ir skatāms Siguldā.

Krāsainās, Lūisa Keorla "Alises Brīnumzemē" iedvesmotās laternas Siguldas pils kvartālā tika atklātas 4. februārī un šī būs pirmā nedēļas nogale, kad tās skatāmas plašākai publikai. "Brīnumzemē" Siguldā mirdzēs līdz pat šā gada 13. martam.