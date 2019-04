Desmito reizi notiks 'FuckUp Nights Riga' neražu nakts

7. jūnijā "FuckUp Nights Riga" (FUN Riga) svinēs desmito pasākumu savā pastāvēšanas vēsturē un aicina uz ballīti, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Desmitais "FuckUp Nights Riga" būs īpašs ar to, ka ierasto četru runātāju vietā būs pieci, turklāt divi no tiem tiks izvēlēti kopā ar vadītāju atlases uzņēmumu "Fontes". Savukārt kā piektais runātājs uzstāsies "FuckUp Nights Riga" organizatores, daloties pieredzē par to, ar kādām neražām ir jāsaskaras, organizējot neražu stāstu pasākumu.

Pasākuma otrajā daļā būs ballīte, kurā ieeja būs bez maksas un to aicināts apmeklēt ikviens "FUN Riga" atbalstītājs un fans. Ballītē būs gan kūka, gan kāds dzēriens, iespēja satikt visus iepriekšējo "FUN Riga" runātājus un izmēģināt drosmi brīvajā mikrofonā, daloties ar savu neražu pieredzes stāstu. Par ballītes atmosfēru un dejām rūpēsies dīdžejs – kāds no desmitā pasākuma runātājiem.

Ierasti katrā "FuckUp Nights Riga" pasākumā piedalās četri runātāji, kuri piecpadsmit minūšu garās prezentācijās dalās ar auditoriju savās neražās profesionālajā dzīvē – sākot no nelieliem "fakapiem", kas nav būtiski ietekmējuši darba dzīvi, līdz pat gana nopietnām neražām, kas novedušas pie finansiāliem vai emocionāliem zaudējumiem. "FuckUp Nights Riga" pasākumu mērķis ir neformālā gaisotnē dot iespēju runātājiem un klausītājiem dalīties pieredzē, iztaujāt vienam otru, mācīties no citu kļūdām un labi pavadīt laiku.

7. jūnija pasākums norisināsies K.K. fon Stricka villā, ieeja no pulksten 18.30, vakara sākums pulksten 19.30.

"FuckUp Nights" ir globāla kustība, kas ir radusies 2012. gadā Meksikā, kad grupa draugu neformālā gaisotnē dalījās ar neveiksmēm par savu profesionālo darbību. Pašlaik "FuckUp Nights" pasākumi tiek rīkoti jau 304 pilsētās vairāk nekā 80 valstīs, kur sabiedrībā zināmi un mazāk zināmi cilvēki nebaidās atklāt savas karjeras neveiksmes.