Multimediālās mākslas centrā "Digital Art House" top jauns digitāls projekts "Lāčplēsis. Varoņa atgriešanās", kas vizuālā veidā vēstīs visiem labi pazīstamo teiku par Lāčplēsi. Atzīmējot 11. novembrī, "Digital Art House" piedāvā ieskatu topošajā digitālajā stāstā.

Šobrīd jau tapis scenārijs, bet mākslinieki rada varoņu tēlus un seno zemju ainavas simtos attēlu. Tālāk tie nokļūst pie grafikas dizaineriem, kuri atdzīvina dažādas to detaļas un elementus. Paralēli norisinās darbs pie muzikālā noformējuma, kas tiek radīts īpaši šim projektam, izmantojot atsauces uz seniem mūzikas instrumentiem un to skanējumu, informē "Digital Art House" pārstāvji.

"360 grādu akustiskais un vizuālais piedzīvojums, kuru nodrošina grandioza izmēra ekrāni, kas iekļauj skatītāju no visām pusēm, ļaus pilnībā iegremdēties stāstā un tā notikumos – senajos laikos, kad latviešu dievības vēl bija jaunas un varoņu sirdis dega drosmes un spēka pārpildītas," raksta projekta veidotāji.

Šādu projektu aktualitāti akcentē "Digital Art House" dibinātājs Romans Morozovs: "Izglītojošas multimediālās izstādes ir viens no visstraujāk augošajiem virzieniem informāciju tehnoloģiju izmantošanā un šādu formātu arvien vairāk lieto mācību procesos visā pasaulē. "Digital Art House" jau sagatavojis imersīvi izglītojošo projektu sēriju. "Lāčplēsis.

Varoņa atgriešanās" ir viens no interesantākajiem materiāliem, pie kuriem tagad strādājam. Un mēs ļoti ceram, ka mums būs iespēja to izrādīt arī visos Latvijas reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Zemgalē, sadarbojoties ar muzejiem un vēsturisku vietu uzraudzītājiem."

"Lāčplēsis. Varoņa atgriešanās" nav vienīgais projekts, kuru multimediālais centrs veltīs tautas varonim. Top arī mākslas filmas scenārijs un uzsākta filmēšanas komandas atlase. Vairāk informācijas – projekta mājaslapā.

Mulitimediālās mākslas centrs "Digita Art House" atrodas Rīgā, Skolas ielā 2.