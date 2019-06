Divas latviešu mākslinieces pieteiktas Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai

Latviešu grāmatu mākslinieces Gita Treice un Gundega Muzikante pieteiktas prestižajai Astridas Lindgrēnes memorialajai balvai 2020, portālu "Delfi" informē Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes pārstāve Silvija Tretjakova.

Astridas Lindgrēnes memoriālā balva (Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA) ir viens no pasaulē nozīmīgākajiem un prestižākajiem apbalvojumiem bērnu literatūrā, kas izveidots 2002. gadā pēc Zviedrijas valdības iniciatīvas. Tas ir starptautisks apbalvojums, ko katru gadu saņem viens vai vairāki bērnu grāmatu autori, ilustratori, stāstnieki vai arī tā tiek piešķirta par īpašiem nopelniem lasīšanas veicināšanā. Galvenais apbalvojuma mērķis ir sekmēt interesi par bērnu un jauniešu literatūru visā pasaulē.

Pilns nominantu saraksts Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai 2020 tiks izziņots 2019. gada oktobrī Frankfurtes grāmatu gadatirgū, savukārt uzvarētāja vārds tiks atklāts 2020. gada pavasarī Boloņas Bērnu grāmatu gadatirgus laikā. Kandidātus šim prestižajam apbalvojumam var izvirzīt tikai žūrija, kas izvēlas balvas ieguvējus, kā arī noteiktas, iepriekš apstiprinātas organizācijas visā pasaulē.

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) ir viena no tām. Kā Latvijas nacionālā Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes nodaļa (International Board on Books for Young People, IBBY) LBJLP šogad balvai pieteikusi mākslinieces Gitu Treici un Gundegu Muzikanti.

Abas mākslinieces ir vairākkārtējas grāmatu mākslas konkursu laureātes, viņu veikums regulāri tiek izvirzīts grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele", viņas ir saņēmušas Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu, kā arī ir nominētas augstākajiem starptautiskajiem apbalvojumiem bērnu literatūrā (Hansa Kristiana Andersena balva).

Iepriekšējos gados Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai nominētie Latvijas rakstnieki un mākslinieki ir: Imants Ziedonis (2011), Juris Zvirgzdiņš (2012, 2014), Anita Paegle (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Reinis Pētersons (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Māra Cielēna (2014, 2015), Māris Rungulis (2015), Inese Zandere (2019) un Gundega Muzikante (2019).