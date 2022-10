Duelis un stāvovācijas. Aizvadītās nedēļas kultūras aktualitātes 10 fotogrāfijās

Vairākas pirmizrādes, viens kinofestivāls, lielkoncerti un klusinātas satikšanās mūzikā, vismaz divas tomātu zupas bundžas uz Van Goga "Saulespuķēm" Londonā un reivs uz Elizabetes ielas Rīgā – piedāvājam atskatu uz aizvadītās nedēļas aktuālajiem kultūras notikumiem desmit fotogrāfijās.

Žižeks un Pītersons duelējas Jaunajā Rīgas teātrī

Foto: Jānis Deinats

11. oktobrī Jaunajā Rīgas teātrī notika ilgi tapusi un ilgi gaidīta pirmizrāde - "Žižeks. Pītersons. Gadsimta duelis". Iestudējuma režisors ir teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, bet Slavoja Žižeka un Džordana Pītersona lomās – Vilis Daudziņš un Kaspars Znotiņš.

Slovēņu filozofs, neoliberālisma un politkorektuma kritiķis Slavojs Žižeks pret kanādiešu klīniskās psiholoģijas doktoru Džordanu Pītersonu. Kurš spēj pārliecināt vairāk - kreiso vai konservatīvo uzskatu apoloģēts? Pirms dažiem gadiem Toronto notika abu intelektuāļu publiska diskusija, kura tika reklamēta kā gadsimta intelektuālā divkauja. Šī konfrontācija tomēr izpalika, jo abi izvēlējās miermīlīgu taktiku. Tā bija kā boksa cīņa, kuras laikā neviens no bokseriem tā arī nedevās uzbrukumā. Uz Jaunā Rīgas teātra skatuves tiks izspēlēta intelektuāļu sadursme, kuru visi gaidīja un tā arī nesagaidīja toreiz

Demjens Hērsts sakur pārdesmit tūkstošu vērtu sārtu

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Savu uzmanības devu pagājušajā nedēļā izpelnījās ekscentriskais britu mākslinieks Demjens Hērsts, kurš 11. oktobrī izstādē Londonā dedzināja pats savus darbus. Procesam tiešraidē "Instagram" varēja līdzi sekot ikviens interesents un tas ir daļa no Hērsta projekta "The Currency".

Valmieras teātris dodas uz pagaidu mājām

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Pagājušajā nedēļā valdība lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) un Valmieras Drāmas teātra (VDT) virzīto finansējuma pārdales pieprasījumu, lai teātra darbs ieilgušās tā ēkas pārbūves laikā varētu tikt turpināts VDT darbībai pielāgotās, nomātās telpās – bijušajā katlumājā, Rīgas ielā 25A, Valmierā. Kamēr trupa kravā koferus, lai dotos uz pagaidu mājām, piedāvājam ieskatu – kā šobrīd izskatās Valmieras teātra ēka.

Kinorudens ar stāvovācijām - Riga IFF atklāšana

Foto: Andrejs Strokins

Ceturtdien, 13. oktobrī, ar Ņujorkā strādājošās latviešu režisores Signes Baumanes animācijas filmas pieaugušajiem "Mans laulību projekts" Latvijas pirmizrādi tika atklāts ikgadējais Rīgas Starptautiskais kinofestivāls. Filma, kas guvusi jau starptautisku novērtējumu, Latvijā tika pie ilgām stāvovācijām un publikas sajūsmas sociālajos tīklos. Savukārt pats festivāls ilgs līdz 23. oktobrim piedāvājot bagātīgu filmu programmu dažādās tematiskajās programmās.

Tomātu zupa un Van Goga "Saulespuķes"

Foto: AP/Scanpix/LETA

Plašu rezonansi visā pasaulē pagājušajā nedēļā izpelnījās organizācijas "Just Stop Oil" aktīvistes un viņu kārtējā akcija Lielbritānijā. Šoreiz vides aizstāves ņēma talkā konservēto tomātu zupu un ar to Nacionālajā galerijā Londonā pamatīgi aplaistīja Vinsena van Goga darbu – slavenās "Saulespuķes". Pati glezna par laimi nav cietusi, jo to klāj īpašs aizsargstikls, tomēr tracis šoreiz sacelts diezgan pamatīgs.

Reivs un pieaugšana – filmas "Neona pavasaris" pirmizrāde

Foto: Publicitātes foto

Piektdien, 14. oktobrī, Rīgas Starptautiskā kinofestivāla programmā nacionālo pirmizrādi piedzīvoja režisora Matīsa Kažas jaunākā pilmetrāžas filma "Neona pavasaris" – šā laika divdesmitgadnieku pieaugšanas un sevis apzināšanās stāsts ar jaunākās paaudzēs aktieriem galvenajās lomās. Pirmizrādes vakarā pie kinoteātra "Splendid Palace" dunēja elektroniskās mūzikas ritmi, bet apmeklētāju rinda stiepās līdz pat Tērbatas ielai.

"Sigur Ros" Rīgā

Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Ar jaudīgu un pilnskanīgu koncertu sestdien, 15. oktobrī, Rīgā uzstājās islandiešu grupa "Sigur Ros". Lēni un skaļi – tā bija rakstīts uz grupas krekliņiem, ko tirgoja "Arēnas Rīga" foajē, un tie ir precīzi vārdi, kā raksturot islandiešu uzstāšanos. Šī ir jau trešā reize, kad grupa viesojas Latvijā

"Raxtu Raxti" ieskandina desmitgadi Liepājā

Foto: Kārlis Volkovskis

Sestdien, 15. oktobrī, muzikālā apvienība "Raxtu Raxti" Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" ieskandināja savu desmit gadu jubilejas turneju "Vidū saule".

Koncertā, kuru publika uzņēma ar stāvovācijām un sadziedājās ar māksliniekiem, skanēja gan pavisam jauni skaņdarbi no tikko iznākušā albuma "Vidū saule", gan grupas zināmākās un klausītāju iemīļotās kompozīcijas "Apkal manu kumeliņu", "Dieva dēli tiltu taisa", "Maijas dziesma", "Raxtu raxtus", "Mēness savas zvaigznes skaita" u.c.

Pianists Juris Žvikovs Liepājā atklāj Kalifornijas brīvības mūzikas garšu

Foto: Valters Pelns

16. oktobrī Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" koncertsērijā "Personīgi" tika pirmatskaņota pianista un amerikāņu mūzikas eksperta Jura Žvikova jaunā koncertprogramma "Made in California". Tās centrālie varoņi bija Amerikas Rietumkrasta mūzikas jaunatklājēji – komponisti, kuru skaņdarbos atbalsojas Kalifornijas izteiktā brīvības sajūta un dzīves temps. Koncerts Liepājā tika īstenots sadarbībā ar Rudens kamermūzikas festivālu, kurā šī programma 20. oktobrī tiks atskaņota "Spīķeru koncertzālē".

Dejotāji koncertā gatavojās Dziesmu un deju svētkiem

Foto: Reinis Oliņš

VEF Kultūras pilī 13. oktobrī notika XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku latviešu skatuviskās dejas koncerta "Balts" repertuāra prezentācijas pasākums. Dejotāji izdejoja 18 horeogrāfu 18 jaunas dejas, kas atklāj latvietim svarīgu būtību – zeme, darbs, dzīvošana, bērnība, tīrradnība un daba.

Jau ziņots, ka 2023. gada 3. jūlijā Arēnā Rīga XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku latviešu skatuviskās dejas koncertā "Balts" roku rokā dzīvos trīs žanri – deja, mūzika un glezna. Plānots, ka koncertā piedalīsies apmēram 3000 dejotāju.