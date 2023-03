Dziesmu svētku biļešu cena varētu sasniegt 100 eiro

XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku maksas pasākumos dārgāko biļešu cena varētu sasniegt 100 eiro, bet lētākās maksātu piecus eiro, izriet no Kultūras ministrijas (KM) sagatavotā noteikumu projekta anotācijas.

XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku programmu veido 52 pasākumi, no kuriem 21 pasākums ir bezmaksas, viens daļējas maksas pasākums un 30 maksas pasākumi, kas notiks 31 norises vietā. Paredzēts, ka publiskajā tirdzniecībā nonāks 68% biļešu, iepriekšējā rezervācijā būs pieejami 30% biļešu, bet 2% atvēlēti ielūgumiem svētku goda viesiem un Dziesmu un deju svētku procesa uzturētājiem.

Biļešu cena ir noteikta saskaņā ar katra pasākuma veidu vai ieejas biļetes noteiktās sēdvietas atrašanās vietu dabā. Iecerēts, ka biļešu cenas netiks mainītas, bet, ņemot vērā to, ka norišu vietās sēdvietu, sektoru un zonējuma plānojums veidots pēc skatītāju vietu izvietojuma projekta, var tikt aizvērti atsevišķi sektori un rindas biļešu tirdzniecībai, ja notiek izmaiņas mākslinieciskās un tehniskās koncepcijas realizācijas plānā.

XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku pasākumu biļešu politika veidota, pamatojoties uz vajadzību gūt svētku realizācijai nepieciešamos valsts budžetā plānotos ieņēmumus, veikto izpēti un aprēķiniem svētku pasākumu norišu vietu ietilpībai, ņemot vērā gan svētku mākslinieciskās, gan tehniskās realizācijas nosacījumus un izmaksas, kā arī nepieciešamos finanšu resursus.

XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku programmā ir 30 maksas pasākumi - noslēguma koncerts "Kopā augšup", deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" trīs koncerti, koru lielkoncerts "Tīrums. Dziesmas ceļš", garīgās mūzikas koncerts, atklāšanas koncerts svētku dalībniekiem, latviešu skatuviskās dejas lielkoncerta "Balts" divi koncerti, diriģentu kora koncerts "Diriģents", kas veltīts svētku tradīcijas 150 gadiem, kokļu mūzikas nakts koncerts "Gaismas dārzs" un kokļu mūzikas nakts koncerts "Nakts dziesma".

Tāpat biļetes varēs iegādāties uz mazākumtautību kolektīvu koncertu "Saules dziesmu audeklā", vokāli simfoniskās mūzikas koncertu "Šūpulis", divu vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncertiem "Skaņu portreti", vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncertu "Dievs. Daba. Cilvēks", latviešu tautastērpu skati "Mēnesnīcā", pūtēju orķestru koncertu "Laiks iet pāri" un zaļumballe.

Maksas pasākums būs arī koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" ģenerālmēģinājums, kokļu mūzikas lielkoncerts "Laika upe", pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerts "Partitūra svētkiem", tautas mūzikas koncerts "Trejdeviņi spēlmanīši" un Latvijas mūzikas instrumentu meistaru izstāde, deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" ģenerālmēģinājums XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekiem, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta "Es vēlos sev ko pastāstīt" trīs koncerti, noslēguma koncerta "Kopā augšup" ģenerālmēģinājums, kā arī sadziedāšanās nakts un latviešu tautas lietišķās mākslas izstāde "Mēs".

XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku programmā ir arī daļējs maksas pasākums - svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās". Skatītāji to varēs vērot bez maksas, taču interesentiem būs iespēja iegādāties atsevišķas maksas vietas tribīnēs, kas būs izvietotas vairākās vietās. Ieplānots, ka biļetes cena uz svētku dalībnieku gājienu varētu maksāt 25 eiro.

Dārgākās biļetes paredzētas uz vokāli simfoniskās mūzikas koncertu "Šūpulis", kur biļešu cena ir no 20 līdz 90 eiro. Savukārt uz deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" vakara koncertu biļešu cena iecerēta no 25 līdz 100 eiro. Biļešu cenas no 15 līdz 70 eiro plānotas uz koru lielkoncertu "Tīrums. Dziesmas ceļš". Uz noslēguma koncertu "Kopā augšup" biļetes varētu maksāt no 20 līdz 100 eiro.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki Rīgu norisināsies no 30.jūnija līdz 9.jūlijam.

Kā ziņots, Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) iepirkumā par Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecības un biļešu elektroniskās kontroles nodrošināšanu uzvarējis tirgotājs "Biļešu paradīze", informēja LNKC pārstāve Linda Ertmane.

Iepirkumam bija pieteikušies divi pretendenti - SIA "Biļešu paradīze" un SIA "Biļešu serviss". "Biļešu paradīzes" piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko.

Ertmane norāda, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, pēc uzvarētāja paziņošanas desmit dienu laikā pretendenti var apstrīdēt rezultātus. Ja tas nenotiks, LNKC parakstīs līgumu un uzsāks gatavošanos XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju biļešu tirdzniecības procesa nodrošināšanai aprīlī.

Kā liecina informācija "Firmas.lv", uzņēmuma "Biļešu paradīze" dibināta 1998. gadā, un tās pamatkapitāls ir 37 500 eiro. Pērn aprīlī par uzņēmuma vienīgo īpašnieku kļuva AS "Delfi". Uzņēmuma apgrozījums 2021. gadā bija viens miljons eiro un peļņa sasniedza 209 011 eiro.