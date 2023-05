Dziesmu svētku biļešu tirdzniecībai 'Biļešu paradīze' ieviesīs virtuālo rindu

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku biļešu tirdzniecībai SIA "Biļešu paradīze" ieviesīs virtuālo rindu, otrdien preses konferencē norādīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis.

Virtuālā rinda palīdzēs samazināt slodzi sistēmā, kā arī nodrošinās ērtu iepirkšanos. Paredzēts, ka pircēji sistēmā tiks ielaisti pakāpeniski un katram tiks piešķirts kārtas numurs.

Ķuzulis skaidroja, ka gaidīšanas laiks būs atkarīgs no tā, cik ātri iepirksies citi interesanti. Kad rinda būs izstāvēta, lietotāju novirzīs uz "Biļešu paradīzes" mājaslapu un biļešu iegāde notiks kā ierasti.

"Paredzam, ka uz svētku galvenajiem notikumiem virtuālā rinda varētu būt stundu, pusotru, bet ne ilgāk. Iespējams, rinda ies uz priekšu ātrāk, bet tas būs atkarīgs no citu lietotāju ātruma. Vienam cilvēkam biļešu iegāde "Biļešu paradīzes" mājaslapā prasa aptuveni trīs minūtes," žurnālistiem skaidroja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Ķuzulis preses konferencē atzina, ka uzņēmums ir daudz mācījies no iepriekšējo svētku pieredzes. Patlaban "Biļešu paradīzes" rīcībā ir modernas tehnoloģijas. Aizvadīto trīs gadu laikā uzņēmums ir strādājies pie sistēmas pārveides, investējot vairāk nekā 1 miljonu eiro.

"Patlaban mūsu rīcībā ir pilnīgi jauna, moderna, veiktspējīga un mērogojama sistēma, kuras jauda ir pilnībā pietiekama, lai īstenotu pat tik apjomīga projekta tirdzniecību, kāds ir Dziesmu un deju svētki," sacīja Ķuzulis.

Biļešu tirdzniecības sākšana uz svētku maksas pasākumiem notiks pakāpeniski, sniedzot interesentiem iespēju nopirkt interneta veikalā biļetes uz dažādu nozaru koncertiem.

No 15. maija biļetes internetā būs iespējams iegādāties uz 15 notikumiem, no 17. maija pircējiem interneta tirdzniecībā būs pieejamas biļetes uz deju koncertiem, no 19. maija tirdzniecībā internetā būs pieejamas biļetes uz koru koncertiem.

Savukārt no 22. maija biļetes būs iespēja iegādāties arī kasēs, kā arī būs iespēja izpirkt biļetes iepriekšējā rezervācijā, bet no 12. jūnija varēs izpirkt iepriekšējā rezervācijā pieteiktās biļetes, kas netiks izpirktas.

Biļešu cenas uz Dziesmu un deju svētku pasākumiem būs amplitūdā no pieciem līdz 100 eiro. Tostarp garīgās mūzikas koncerta biļešu cenas būs no 15 līdz 35 eiro, tautas lietišķās mākslas izstādes - pieci eiro.

Gājiena laikā sēdvietas skatītāju tribīnēs maksās 25 eiro, savukārt ieeja svētku atklāšanas koncertā - 40 eiro. Deju lielkoncerta "Balts" biļetes maksās no 20 līdz 70 eiro, diriģentu kora koncerta "Diriģents" - no 15 līdz 30 eiro, kokļu mūzikas nakts koncertu "Gaismas dārzs" un "Nakts dziesma" biļetes maksās no 12 līdz 20 eiro.

Mazākumtautību kolektīvu koncerta "Saules dziesmu audeklā" biļetes maksās no 12 līdz 25 eiro, vokāli simfoniskās mūzikas koncerta "Šūpulis" - no 20 līdz 90 eiro.

Vienlaikus vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerta "Skaņu portreti" un vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerta "Dievs. Daba. Cilvēks" biļetes maksās no 15 līdz 25 eiro, latviešu tautastērpu skates "Mēnesnīcā" - no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru koncerta "Laiks iet pāri" un zaļumballes biļetes - desmit eiro, koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" ģenerālmēģinājuma - no 15 līdz 40 eiro, savukārt koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" - no 15 līdz 70 eiro.

Kokļu mūzikas lielkoncerta "Laika upe" biļetes maksās no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerta "Partitūra svētkiem" - no desmit līdz 20 eiro, tautas mūzikas koncerta "Trejdeviņi spēlmanīši" - no 15 līdz 30 eiro, deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" - no 20 līdz 100 eiro, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta "Es vēlos sev ko pastāstīt" - no septiņiem līdz 12 eiro, noslēguma koncerta "Kopā Augšup" ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no 15 līdz 45 eiro, noslēguma koncerta "Kopā Augšup" - no 20 līdz 100 eiro, savukārt sadziedāšanās nakts biļetes maksās desmit eiro.

Biļešu tirdzniecībā 10% atlaide tiks piemērota Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, politiski represētajām personām, uzrādot atbilstošu apliecību.

Kā vēstīts, SIA "Biļešu serviss" iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) par Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) izsludinātā Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecības konkursa rezultātiem, saskaņā ar kuriem par uzvarētāju atzina "Biļešu paradīzi".

Kompānijas iesniegumā IUB bija norādīts, ka "Biļešu paradīzes" piedāvājums konkursā ir nepamatoti lēts, turklāt LNKC kļūdaini vērtējis "Biļešu paradīzes" finanšu piedāvājumu.

19. aprīlī IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija atļāva LNKC slēgt iepirkuma līgumu ar "Biļešu paradīzi" par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku biļešu tirdzniecību.

"Biļešu serviss" 2021. gadā strādāja ar 362 003 eiro apgrozījumu, kas ir par 37,7% mazāk nekā gadu iepriekš, kamēr uzņēmuma zaudējumi saruka 2,2 reizes - līdz 175 262 eiro. "Biļešu serviss" reģistrēta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 28 450 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmuma īpašnieks ir Igaunijas "Piletilevi".

Savukārt uzņēmuma "Biļešu paradīze" apgrozījums 2021.gadā bija 1,036 miljoni eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2020.gadā, kā arī uzņēmums gadu noslēdza ar 209 011 eiro peļņu pretēji zaudējumiem gadu iepriekš. "Biļešu paradīze" reģistrēta 1998.gadā, un tās pamatkapitāls ir 37 500 eiro. 2020. gada februārī par "Biļešu paradīzes" vienīgais īpašnieks ir AS "Delfi".